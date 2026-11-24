Dù đã gần một thập kỷ chưa phát hành album phòng thu mới, Rihanna vẫn chứng minh sức hút đặc biệt trên thị trường âm nhạc quốc tế. Những chứng nhận mới từ Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA) một lần nữa cho thấy sức sống bền bỉ trong âm nhạc của nữ ca sĩ, đồng thời khiến sự chờ đợi về màn tái xuất của cô trở nên nóng hơn.

Đáng chú ý, nhân dịp kỷ niệm 15 năm phát hành album Talk That Talk (2011), Rihanna vừa đón nhận thêm loạt chứng nhận quan trọng từ RIAA. Theo cơ sở dữ liệu Gold & Platinum của tổ chức này, album phòng thu thứ sáu của nữ ca sĩ chính thức đạt chứng nhận Bạch kim 4 lần.

Không chỉ album, ba ca khúc nổi bật trong dự án cũng ghi nhận những cột mốc đáng kể. Where Have You Been được chứng nhận Bạch kim 6 lần, You Da One đạt Bạch kim 4 lần, trong khi ca khúc chủ đề Talk That Talk kết hợp cùng Jay-Z nhận chứng nhận Bạch kim kép.

Những thành tích này tiếp tục nối dài bảng vàng sự nghiệp của Rihanna, đặc biệt trong bối cảnh cô đã không phát hành album phòng thu nào kể từ ANTI năm 2016. Theo thống kê của RIAA được Rolling Stone dẫn lại, Rihanna từng trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên đạt tổng cộng 200 triệu đơn vị đĩa đơn được chứng nhận tại Mỹ.

Trong số những album tạo nên dấu ấn lâu dài của nữ ca sĩ, ANTI là minh chứng rõ nét cho sức sống của âm nhạc Rihanna. Ra mắt năm 2016, album đã trụ vững hơn 508 tuần trên bảng xếp hạng Billboard 200, trở thành một trong những dự án có thời gian hiện diện đáng chú ý nhất của nghệ sĩ nữ da màu trên bảng xếp hạng này. Tác phẩm cũng đạt chứng nhận Bạch kim 6 lần.

Đặc biệt, vào tháng 1 năm ngoái, album tiếp tục ghi nhận thêm chín chứng nhận mới cho các ca khúc. Trong đó, Love on the Brain góp phần củng cố kỷ lục của Rihanna khi giúp cô nâng tổng số đĩa đơn đạt chứng nhận Kim cương lên tám, nhiều nhất trong số các nữ nghệ sĩ theo thống kê của Billboard.

Dù không thường xuyên xuất hiện với sản phẩm âm nhạc mới, Rihanna vẫn duy trì sức ảnh hưởng thông qua những hoạt động đáng chú ý. Màn trình diễn tại Super Bowl năm 2023, cùng các đóng góp âm nhạc cho phim Black Panther: Wakanda Forever và Smurfs năm 2025 là những dấu mốc đáng nhớ trong giai đoạn cô tạm rời xa đường đua album.

Tuy nhiên, điều người hâm mộ mong đợi nhất vẫn là album phòng thu tiếp theo. Từng có thông tin Rihanna dự định thực hiện một dự án mang âm hưởng reggae, nhưng nữ ca sĩ sau đó cho biết đã thay đổi định hướng để không tự giới hạn bản thân trong một thể loại âm nhạc nhất định.

Chia sẻ với Harper's Bazaar, Rihanna nhấn mạnh cô không muốn phát hành một sản phẩm chỉ để đáp ứng sự chờ đợi của khán giả. Theo nữ ca sĩ, album mới phải thực sự có ý nghĩa và xứng đáng với khoảng thời gian người hâm mộ đã kiên nhẫn chờ đợi. Cô thậm chí cho rằng thà tiếp tục trì hoãn còn hơn ra mắt một sản phẩm tầm thường.

Hy vọng về màn trở lại càng được khơi dậy khi trong một tập phát sóng hồi tháng 8 của The Jason Lee Show, A$AP Rocky tiết lộ Rihanna hiện đang ở phòng thu và sáng tác nhạc. Nam rapper còn hài hước đùa rằng bản thân có thể gặp rắc rối vì vô tình tiết lộ thông tin này.

Dẫu chưa có thời điểm phát hành chính thức, những chia sẻ trên vẫn khiến cộng đồng người hâm mộ thêm kỳ vọng. Sau 10 năm kể từ ANTI, Rihanna có thể chưa trở lại với một album hoàn chỉnh, nhưng những thành tích liên tiếp cho thấy âm nhạc của cô chưa bao giờ thực sự rời khỏi tâm điểm chú ý.