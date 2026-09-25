Rihanna khoe vẻ quyến rũ với váy xếp ly ánh kim

Trước đó, Rihanna có mặt tại đêm diễn residency của Céline Dion ở Paris. Cô hòa mình cùng khán giả trong không gian ngập tràn những bản ballad giàu cảm xúc và các màn trình diễn được đầu tư về hình ảnh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm với màn thay đổi trang phục ngay trong cùng một buổi tối.

Khi tham dự buổi biểu diễn, Rihanna diện bộ suit kẻ sọc xanh navy của Tom Ford. Cô tạo điểm nhấn bằng túi Lady Dior phủ tua rua sequin bạc, giúp tổng thể trang phục trở nên nổi bật hơn. Sau khi kết thúc chương trình, nữ ca sĩ thay sang một thiết kế ấn tượng khác để tiếp tục buổi tối tại nhà hàng César.

Rihanna diện bộ suit kẻ sọc xanh navy của Tom Ford. Ảnh: BACKGRID

Bộ trang phục thứ hai được Rihanna lựa chọn nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2026 của nhà thiết kế người Anh Maximilian Davis dành cho Ferragamo. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ nguồn gốc của nhà mốt trong thập niên 1920, gợi lại tinh thần tự do của thời kỳ này và tái hiện những phom dáng phù hợp với không khí của các câu lạc bộ bí mật từng phổ biến thời bấy giờ.

Trong bộ sưu tập, Maximilian Davis kết hợp những thử nghiệm về thiết kế đương đại với kỹ thuật thủ công mang tính di sản của Ferragamo. Cách xử lý này tạo nên sự cân bằng giữa dấu ấn lịch sử và định hướng hiện đại của nhà mốt.

Rihanna lựa chọn chính thiết kế kết màn của bộ sưu tập. Chiếc váy được tạo nên từ chất liệu georgette đen xuyên thấu kết hợp satin xếp ly ánh kim. Thiết kế hai tông màu tạo nên sự tương phản giữa vẻ mềm mại và cấu trúc rõ nét, với phần tay áo dài, phồng nhẹ và nhiều tầng đối lập cùng phần thân trên trong suốt.

Điểm nhấn nằm ở phần chân váy dáng đuôi cá được tạo phom ôm sát, giúp tổng thể trở nên sắc sảo hơn. Chất liệu xếp ly ánh kim cũng tạo hiệu ứng bắt sáng theo từng chuyển động, khiến Rihanna nổi bật khi xuất hiện trong không gian buổi tiệc.

Rihanna thay đổi trang phục, diện váy Ferragamo xếp ly ánh kim khi xuất hiện tại một nhà hàng. Ảnh: BACKGRID

Được stylist Jahleel Weaver lựa chọn và phối đồ, Rihanna kết hợp thiết kế với giày cao gót mũi nhọn màu đen. Nữ ca sĩ để tóc dài uốn xoăn buông tự nhiên, tạo sự cân bằng với cấu trúc cầu kỳ của trang phục.

Ở phần phụ kiện, Rihanna sử dụng kính râm đen kiểu dáng nhỏ và đeo nhiều vòng nhẫn vàng bản lớn. Thay vì mang túi xách, cô cầm điện thoại trên tay với ốp lưng Fenty, thương hiệu do chính cô sáng lập. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục buổi tối tại César với diện mạo nổi bật trong thiết kế Ferragamo.