Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) giúp việc tạo ra những hình ảnh ấn tượng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, nhà sản xuất điện tử Nhật Bản Ricoh lại tập trung vào thiết kế và bán các sản phẩm công nghệ truyền thống hơn: máy ảnh nhỏ gọn, tối giản.

Máy ảnh Ricoh Pentax 17. Ảnh: Ricoh

Chiến lược này đang mang lại kết quả tích cực. Dòng máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn cao cấp GR của Ricoh đã tạo ra làn sóng nhu cầu mạnh mẽ từ khách hàng, bao gồm cả thế hệ người mua trẻ tuổi, với việc các cửa hàng thường giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua 01 chiếc hoặc chọn người mua may mắn bằng hình thức bốc thăm.

Sự phổ biến của những chiếc máy ảnh này bất chấp mức giá bán lên tới 200.000 yên (1.250 USD). Ricoh Imaging - đơn vị sản xuất máy ảnh của công ty, đang tăng cường sản xuất dòng GR, nhưng nguồn cung vẫn khan hiếm. Trên một số chợ trực tuyến và nền tảng thương mại điện tử, các mẫu GR đã qua sử dụng được bán với giá cao hơn cả giá bán lẻ của máy mới.

Chiếc GR đầu tiên là một máy ảnh phim ra mắt năm 1996. Nhóm phát triển đặt mục tiêu chế tạo “chiếc máy ảnh chụp nhanh hoàn hảo nhất”, ưu tiên chất lượng hình ảnh và khả năng xử lý, đồng thời giữ cho thiết bị nhỏ gọn và nhẹ.

Trong những năm 1980 - 1990, các nhà sản xuất máy ảnh lớn của Nhật Bản là Canon và Nikon đã chạy đua để cải thiện khả năng zoom. Ricoh biết rằng họ không thể đánh bại những đối thủ nặng ký trên chính sân nhà của họ, vì vậy họ đã chọn hướng đi ngược lại, loại bỏ hoàn toàn chức năng zoom. Trong khi các đối thủ tích hợp chức năng zoom mạnh mẽ hơn vào những chiếc máy ảnh ngày càng cồng kềnh, Ricoh đã tạo dựng được chỗ đứng riêng với các mẫu máy ảnh gọn nhẹ của mình.

Ngay cả khi dòng GR chuyển sang kỹ thuật số, Ricoh vẫn giữ nguyên công thức ban đầu, duy trì cả tính nhỏ gọn và thiết kế bền bỉ, toàn màu đen.

Ông Saiki cho biết: “GR là một sản phẩm được xây dựng dựa trên niềm tin rằng người dùng có đủ trí thông minh - kỹ năng và trí tưởng tượng - để tận dụng tối đa nó”. Thay vì thêm các tính năng, công ty luôn để cho các nhiếp ảnh gia tự do tham gia vào quá trình sáng tạo.

Tệp khách hàng của Ricoh bắt đầu thay đổi vào những năm 2020. Người mua trẻ tuổi bị thu hút bởi dòng GR, vốn trước đây chủ yếu được tiếp thị cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và những người đam mê nhiếp ảnh nghiêm túc. Đặc biệt tại Trung Quốc, người sở hữu máy ảnh GR trung bình ở độ tuổi 20, trong đó phụ nữ chiếm hơn 70% người dùng.

Theo ông Saiki, giới trẻ trở nên tinh tế hơn thông qua mạng xã hội, và ngày càng nhiều người trong số họ bắt đầu quan tâm đến máy ảnh.

Thống kê của công ty tư vấn tiếp thị Techno Systems Research cho thấy, Ricoh đã xuất xưởng 150.000 máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn vào năm 2025, gấp 03 lần so với năm 2023. Thị phần của hãng trong thị trường máy ảnh nhỏ gọn đã tăng 3 điểm phần % so với cùng kỳ, lên hơn 6%.

Ricoh không công bố lợi nhuận của công ty con, nhưng dường như doanh thu của nhà sản xuất máy ảnh này trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026 chiếm khoảng 1% tổng doanh thu 2.600 tỷ yen của Ricoh. Các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Ricoh bao gồm máy photocopy và dịch vụ văn phòng kỹ thuật số cho khách hàng doanh nghiệp tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, một loạt các Giám đốc điều hành của Ricoh đã công khai bảo vệ mảng kinh doanh máy ảnh của công ty, mô tả đó là một trong số ít các mảng kinh doanh hướng đến người tiêu dùng trong một công ty chủ yếu tập trung vào hoạt động kinh doanh hướng đến doanh nghiệp. Họ lập luận rằng điều này giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu và khẳng định công ty chưa bao giờ có ý định rút khỏi mảng kinh doanh này.