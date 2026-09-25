Rick Wakeman: 'Tôi muốn trở lại Việt Nam chơi nhạc cho gấu'

Nghệ sĩ piano nổi tiếng Rick Wakeman. (Ảnh: LÊ CHÍ)

Lần đầu biểu diễn cho những khán giả đặc biệt

Trong khuôn khổ chương trình Free the final bears tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam, Vườn Quốc gia Tam Đảo, Rick Wakeman có gần 30 phút biểu diễn tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Ông lựa chọn những tác phẩm như Gone But Not Forgotten, After the Ball và Morning Has Broken.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân sau buổi trình diễn, Rick Wakeman tâm sự, lúc bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiên, ông không biết liệu những chú gấu có ra ngoài để nghe mình chơi đàn hay không. Vì vậy, khi nhìn thấy những chú gấu xuất hiện, ông cảm thấy rất xúc động.

Trong buổi biểu diễn, 11 cá thể gấu ở khu bán tự nhiên số 8 đã tiến lại gần. Những khán giả đặc biệt ấy không thể vỗ tay như con người, nhưng với Rick Wakeman, việc chúng có thể nghe thấy âm nhạc đã là điều có ý nghĩa. “Đây là một trải nghiệm khác thường nhưng tuyệt vời”, ông chia sẻ.

Nghệ sĩ piano nổi tiếng Rick Wakeman vừa đàn, vừa ngắm nhìn các cá thể gấu.

Lần đầu tiên biểu diễn cho gấu cũng khiến Rick Wakeman phải suy nghĩ về việc lựa chọn âm nhạc.

Theo ông, động vật có phản ứng với âm nhạc, nhưng phản ứng với giai điệu nhiều hơn là những tiết tấu lớn, mạnh. Vì vậy, ông chủ động chọn những tác phẩm có giai điệu để biểu diễn cho gấu.

Rick Wakeman có khoảng 15 tác phẩm để lựa chọn. Tuy nhiên, ông không sắp xếp trước một thứ tự cố định mà muốn lựa chọn theo cảm nhận của mình tại thời điểm biểu diễn.

"Ba tác phẩm tôi chơi không phải những bài được lựa chọn một cách đặc biệt từ trước. Đơn giản là vào thời điểm đó, tôi cảm thấy đó là những tác phẩm phù hợp", nghệ sĩ bày tỏ.

Những cá thể gấu mang lại cảm hứng cho nghệ sĩ.

Đây không phải lần đầu tiên những chú gấu trở thành nguồn cảm hứng trong âm nhạc của Rick Wakeman. Ông từng sáng tác Cyril Wolverine và Rocky (The Legacy), đưa vào album Piano Odyssey. Ông cũng là nhà bảo trợ cho một cá thể gấu có tên Moon.

Trong hành trình đồng hành cùng những chú gấu tại Việt Nam, Rick Wakeman không phải nghệ sĩ quốc tế duy nhất dành sự quan tâm cho hoạt động này. Người bạn của ông, diễn viên Peter Egan, là người giới thiệu ông với Animals Asia. Peter Egan bảo trợ gấu Peter Bear; nữ diễn viên Lesley Nicol bảo trợ King Darbs và Pickle Nicol; còn nghệ sĩ Tăng Thanh Hà bảo trợ gấu An.

Tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, Rick Wakeman cũng được nghe và chứng kiến câu chuyện về hành trình đưa những cá thể gấu ra khỏi cảnh nuôi nhốt. Từ 4.239 cá thể gấu bị nuôi nhốt vào năm 2005, số lượng này đã giảm xuống còn hơn 120 cá thể.

Cá thể gấu tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam, Vườn Quốc gia Tam Đảo được "thưởng thức" âm nhạc sáng 24/9.

Muốn trở lại Việt Nam, chơi nhạc cho những chú gấu mới được giải cứu

Với Rick Wakeman, việc đến Việt Nam và chơi nhạc cho gấu cũng gắn với mong muốn sử dụng tiếng nói của một nghệ sĩ để nói thay cho những loài không thể tự lên tiếng.

Ông kể, Peter Egan là người đã giới thiệu ông với Animals Asia. Một trong những điều đầu tiên Peter nói với ông là con người cần lên tiếng cho những loài không có tiếng nói, những loài không thể tự bảo vệ mình.

Rick Wakeman cho rằng đó cũng là điều ông, Peter Egan, Lesley Nicol và những người đồng hành cùng Animals Asia đang làm. “Chúng tôi lên tiếng thay cho những loài không có tiếng nói”, ông chia sẻ.

Vợ chồng nghệ sĩ Rick Wakeman và người bạn Peter Egan.

Chứng kiến những cá thể gấu được chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, Rick Wakeman cho rằng, Việt Nam đang dẫn đầu trong việc chấm dứt hoạt động buôn bán mật gấu và đưa những cá thể gấu trở lại tự do. Ông cho biết sẽ tiếp tục cổ vũ và truyền tải câu chuyện này đến nhiều người hơn.

Rick Wakeman chưa từng đến đất nước này và cũng chưa hình dung được Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tuyệt vời đến thế nào cho đến khi được trải nghiệm 2 ngày tại đây.

Sau trải nghiệm đặc biệt tại Tam Đảo, Rick Wakeman bày tỏ mong muốn trở lại Việt Nam trong tương lai không xa, có thể vào đầu năm tới, khi có thêm nhiều cá thể gấu được giải cứu. Ông cũng chia sẻ dự định thực hiện một buổi biểu diễn để chào đón những chú gấu mới được tự do.

Rick Wakeman cho biết, ông có những người bạn từng đến Việt Nam và rất yêu đất nước, con người nơi đây. Bản thân ông cũng muốn trở lại để khám phá thêm Việt Nam và có cơ hội biểu diễn cùng các dàn nhạc tại đây.

Sau trải nghiệm đặc biệt tại Tam Đảo, Rick Wakeman cho biết ông muốn trở lại Việt Nam trong tương lai không xa.

“Tôi muốn trở lại và biểu diễn cho những chú gấu, nhưng tôi cũng muốn biểu diễn cho mọi người ở Việt Nam”, ông nói.

Với nghệ sĩ piano từng có nhiều năm gắn bó với âm nhạc, buổi biểu diễn giữa thung lũng Chắt Dậu có một khán giả rất khác biệt. Những chú gấu không vỗ tay, không thể hiện cảm xúc như con người, nhưng chúng đã bước ra, tiến lại gần và lắng nghe. Và với Rick Wakeman, chỉ như vậy thôi cũng đủ để một giấc mơ trở thành hiện thực.