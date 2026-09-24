Rick Wakeman biểu diễn piano giữa rừng Tam Đảo, dành tặng những cá thể gấu được giải cứu

Nghệ sĩ, nhạc sĩ Rick Wakeman đã có buổi biểu diễn đặc biệt tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. (Ảnh: LÊ CHÍ)

Sáng 24/9, nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc người Anh Rick Wakeman CBE đã có buổi biểu diễn đặc biệt tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam, giữa không gian xanh của Vườn Quốc gia Tam Đảo, dành tặng những cá thể gấu được giải cứu từ các cơ sở nuôi gấu lấy mật trên cả nước. Chương trình "Free the final bears - Vì những cá thể gấu cuối cùng" do Tổ chức Động vật châu Á tổ chức, là lời tri ân những người đã đồng hành trong hành trình cứu hộ gấu, đồng thời gửi gắm hy vọng tới những cá thể vẫn đang chờ ngày trở về với tự do.

Tham dự chương trình có đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các cơ quan, ban, ngành tỉnh Phú Thọ và địa phương; Vườn quốc gia Tam Đảo; Đại sứ quán Anh; cùng các đối tác, nhà bảo trợ, nghệ sĩ và cơ quan truyền thông.

Khi âm nhạc vang lên tại thung lũng Chắt Dậu – ngôi nhà giữa rừng của những cá thể gấu

Không có sân khấu lớn hay khán phòng kín, buổi hòa nhạc diễn ra giữa thung lũng Chắt Dậu, nơi những cá thể gấu được giải cứu đang sống trong các khu bán hoang dã tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam.

Một cây đàn Yamaha grand piano được đặt giữa không gian xanh của khu cứu hộ. Bao quanh là những triền cỏ, tán cây và khu bán tự nhiên của gấu, tạo nên một sân khấu hoàn toàn khác với những phòng hòa nhạc mà Rick Wakeman vẫn biểu diễn trên khắp thế giới.

Những “khán giả” đặc biệt của ông là các cá thể gấu từng được giải cứu khỏi những trang trại nuôi nhốt lấy mật. Tại đây, chúng đang dần làm quen với cuộc sống phù hợp hơn với bản năng tự nhiên: được leo trèo, kiếm ăn, nghỉ ngơi và tự do khám phá môi trường sống của mình.

Trong gần 30 phút, Rick Wakeman trình diễn 3 tác phẩm nổi tiếng: Gone But Not Forgotten (Đi xa nhưng không quên), After the Ball (Sau buổi vũ hội) và Morning Has Broken (Buổi sáng đã thức giấc).

Tiến sĩ Jill Robinson MBE, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật châu Á chia sẻ, Rick Wakeman từng biểu diễn tại những khán phòng danh giá trước hàng triệu khán giả, nhưng hôm nay ông lựa chọn một nhóm khán giả hoàn toàn khác – những cá thể gấu đang sống tại trung tâm cứu hộ.

Một khoảnh khắc tự nhiên đã diễn ra tại khu bán tự nhiên số 8, khi 11 chú gấu lững thững tiến lại gần, lặng lẽ hướng về nơi tiếng đàn piano đang ngân vang giữa khu rừng Tam Đảo.

Trong lời dẫn chương trình, Tiến sĩ Jill Robinson MBE, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật châu Á chia sẻ, Rick Wakeman từng biểu diễn tại những khán phòng danh giá trước hàng triệu khán giả, nhưng hôm nay ông lựa chọn một nhóm khán giả hoàn toàn khác – những cá thể gấu đang sống tại trung tâm cứu hộ. Người đại diện cũng dí dỏm cho rằng đây có lẽ là sân khấu đầu tiên trên thế giới mà một vài khán giả có thể ngủ quên giữa buổi biểu diễn, nhưng tất cả mọi người đều không cảm thấy phiền lòng.

Với Tổ chức Động vật châu Á, buổi hòa nhạc không chỉ là một chương trình nghệ thuật đặc biệt, mà còn là dịp nhìn lại hành trình đưa những cá thể gấu từ những chiếc lồng trở về với cuộc sống an toàn giữa thiên nhiên.

Theo đại diện tổ chức, đây không chỉ là một buổi hòa nhạc mà còn là dịp tôn vinh hy vọng, tri ân tất cả những người đã góp phần thay đổi cuộc đời của hàng trăm cá thể gấu và gửi tới những cá thể gấu cuối cùng vẫn đang chờ tự do một lời hứa.

Rick Wakeman là nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới và là người bạn lâu năm của Tổ chức Động vật châu Á. Ông hiện là nhà bảo trợ của cá thể gấu Moon, một cá thể gấu ngựa được giải cứu khỏi cơ sở nuôi gấu lấy mật.

Tình yêu dành cho những cá thể gấu của Rick đã được thể hiện qua âm nhạc từ nhiều năm trước. Ông sáng tác Cyril Wolverine cho một cá thể gấu được mình nhận bảo trợ và Rocky (The Legacy) cho một cá thể gấu khác. Cả hai tác phẩm sau đó được đưa vào album Piano Odyssey, từng đạt vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng album tại Anh.

Nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc người Anh Rick Wakeman CBE vừa trình diễn, vừa quan sát những cá thể gấu đang tiến lại gần hàng rào để nghe âm nhạc.

Rick đặt tên Cyril theo tên người cha quá cố của mình, bởi ông cảm nhận được sự hiền lành và dịu dàng ở cá thể gấu này. Sau khi Cyril qua đời, Rick đặt những bức ảnh của Cyril quanh cây đàn piano và viết một tác phẩm để tưởng nhớ. Ông cũng làm điều tương tự với Rocky.

Chia sẻ trước buổi biểu diễn, Rick Wakeman cho biết: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi có cơ hội được chơi piano cho những cá thể gấu đặc biệt này, ngay giữa khung cảnh tuyệt đẹp của Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam. Được ngồi bên cây đàn và chơi nhạc cho gấu, tại chính nơi chúng đã tìm lại cuộc sống của mình, là một giấc mơ tôi đã ấp ủ từ nhiều năm nay.”

Với Rick Wakeman, được biểu diễn giữa khu bảo tồn, nơi những cá thể gấu đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác sau khi được giải cứu, là sự tiếp nối tự nhiên của mối gắn bó lâu năm giữa ông với những cá thể gấu.

Những người bạn đặc biệt đồng hành cùng hành trình của gấu

Tham dự Free the final bears còn có một số nhà bảo trợ và đại sứ thiện chí của Tổ chức Động vật châu Á, trong đó có 2 diễn viên kỳ cựu người Anh Peter Egan và Lesley Nicol. Hai nghệ sĩ đã nhiều năm đồng hành cùng tổ chức trong hành trình cứu hộ gấu tại Việt Nam và Trung Quốc.

Peter Egan và Lesley Nicol không chỉ nhiều lần đến thăm các trung tâm cứu hộ mà còn trực tiếp nhận bảo trợ cho những cá thể gấu. Peter là người bảo trợ cho cá thể gấu Peter Bear, trong khi Lesley nhận bảo trợ King Darbs và Pickle Nicol.

Nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc người Anh Rick Wakeman CBE chia sẻ tại chương trình.

Cả hai cũng đã có mặt tại Bạch Mã trong chuyến thăm Trung tâm Cứu hộ gấu Bạch Mã, nơi Animals Asia đang xây dựng cơ sở cứu hộ thứ hai tại Việt Nam – một bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu chấm dứt nuôi gấu lấy mật trên cả nước.

Gửi lời cảm ơn tới Rick Wakeman, Peter Egan và Lesley Nicol, đại diện Tổ chức Động vật châu Á nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự hiện diện và đồng hành của các nghệ sĩ. Họ không chỉ ủng hộ tổ chức từ xa mà còn nhiều lần trở lại Việt Nam, cùng chia sẻ những giọt nước mắt, niềm hạnh phúc và những cuộc giải cứu gấu. Đại diện tổ chức cảm ơn các nghệ sĩ vì đã trở thành những người bạn tuyệt vời trong hành trình này.

Nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc người Anh Rick Wakeman CBE và các nhà bảo trợ và đại sứ thiện chí của Tổ chức Động vật châu Á.

Chương trình cũng có sự tham dự của nữ diễn viên, nhà bảo trợ Tăng Thanh Hà, người đã đồng hành cùng Animals Asia trong nhiều năm.

Năm 2022, sau chuyến thăm Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam, Tăng Thanh Hà quyết định nhận bảo trợ trọn đời cho một cá thể gấu ngựa con có tên An. Khi ấy, chị chia sẻ rằng An có độ tuổi gần bằng người con út của mình.

Từ đó, mối gắn bó không chỉ dừng lại ở việc bảo trợ mà trở thành sự sẻ chia lâu dài với cuộc sống của An. Nữ diễn viên và gia đình đã nhiều lần trở lại thăm cá thể gấu được bảo trợ, chứng kiến An lớn lên và từng bước thích nghi với cuộc sống mới. Cô cũng đã đến Trung tâm Cứu hộ gấu Bạch Mã tại Huế để gặp những cá thể gấu được giải cứu và sẻ chia với hành trình mới của chúng.

Sau nhiều năm, gấu An nay đã trưởng thành và đang sống an toàn tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam ở Tam Đảo.

Từ những chiếc lồng đến hành trình giải cứu những cá thể gấu cuối cùng

Khai thác mật gấu là hành vi vi phạm pháp luật tại Việt Nam. Từ 4.239 cá thể gấu nuôi nhốt được ghi nhận vào năm 2005, sau hơn hai thập kỷ triển khai các giải pháp quản lý, cứu hộ và tuyên truyền, số lượng này nay đã giảm xuống còn hơn 120 cá thể vẫn đang bị nuôi nhốt trong các trang trại.

Những cá thể gấu tiến lại gần hàng rào để "thưởng thức" âm nhạc.

Những cá thể gấu còn lại đang là trọng tâm của chặng đường cuối cùng. Thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở năng lực cứu hộ, mà là rút ngắn thời gian từ khi đạt được sự đồng thuận của chủ nuôi đến khi cá thể gấu được đưa về trung tâm an toàn.

Trong phát biểu tại chương trình, đại diện Tổ chức Động vật châu Á bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chính phủ Việt Nam, lực lượng kiểm lâm, đặc biệt là Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Vườn quốc gia Tam Đảo, các lãnh đạo địa phương và tất cả cơ quan quản lý nhà nước đã đồng hành cùng tổ chức trong hành trình cứu hộ gấu tại Việt Nam suốt 26 năm qua.

Sau 26 năm, tổ chức vẫn kiên định quyết tâm cứu hộ những cá thể gấu cuối cùng còn lại tại các trang trại nuôi gấu.

Tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam ở Tam Đảo và Bạch Mã, những cá thể gấu được giải cứu được chăm sóc suốt đời trong các khu bán hoang dã, với môi trường sống, chế độ dinh dưỡng và chăm sóc thú y phù hợp với nhu cầu của từng cá thể.

Tổ chức Động vật châu Á sẵn sàng tiếp nhận và chăm sóc suốt đời những cá thể gấu còn lại, với mục tiêu đưa những cá thể gấu cuối cùng ra khỏi các cơ sở nuôi gấu lấy mật càng sớm càng tốt.

Nghệ sĩ, nhạc sĩ Rick Wakeman chia sẻ ông sẽ trở lại Việt Nam trong buổi biểu diễn quy mô hơn.

Chương trình không chỉ là một buổi hòa nhạc đặc biệt giữa rừng Tam Đảo, mà còn là một lát cắt trong hành trình dài đưa những cá thể gấu từ những chiếc lồng trở về với cuộc sống an toàn và nhân văn hơn.

Đại diện Tổ chức Động vật châu Á bày tỏ mong muốn âm nhạc của Rick Wakeman sẽ thay lời muốn nói của tất cả mọi người. Từng giai điệu được kỳ vọng sẽ len qua những tán cây, chạm đến những cá thể gấu đang bình yên sống tại trung tâm, đồng thời mang theo niềm hy vọng qua làn gió tới những cá thể gấu vẫn chưa được trở về với tự do. Với những cá thể gấu đang sống tại Tam Đảo, buổi sáng hôm nay là một khoảnh khắc đặc biệt giữa cuộc sống mới mà chúng đã có.