Rice nhận đãi ngộ khủng từ Arsenal

Rice lọt vào nhóm các ngôi sao hưởng lương cao nhất Arsenal. Ảnh: Reuters.

Theo The Sun, Declan Rice đang tiến gần đến thỏa thuận gia hạn hợp đồng dài hạn với Arsenal. Tiền vệ 27 tuổi có thể nhận mức lương 350.000 bảng mỗi tuần, tương đương 18,2 triệu bảng mỗi năm. Đây là khoản đãi ngộ ngang bằng Bukayo Saka, một trong những ngôi sao hưởng lương cao nhất đội bóng.

Tuy nhiên, mức thu nhập khổng lồ này vẫn chưa đủ giúp Rice trở thành người kiếm tiền nhiều nhất tại Emirates. Hồi tháng trước, Arsenal xác nhận gia hạn hợp đồng với HLV Mikel Arteta đến năm 2030.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha được tăng gấp đôi thu nhập, lên 20 triệu bảng mỗi năm. Con số này cao hơn mức lương dự kiến của Rice gần 2 triệu bảng.

HLV Arteta cũng công khai bày tỏ mong muốn giữ chân tiền vệ người Anh. Ông cho biết Rice rất hạnh phúc tại Arsenal và luôn thể hiện khát khao gắn bó lâu dài trong các cuộc trò chuyện. Theo nhà cầm quân 44 tuổi, việc hai bên đạt thỏa thuận chỉ còn là vấn đề thời gian.

Rice gia nhập Arsenal từ West Ham vào mùa hè 2023 với mức phí 105 triệu bảng. Kể từ đó, anh nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình. Mức lương hiện tại của tiền vệ này là 240.000 bảng mỗi tuần. Hợp đồng mới sẽ giúp anh được tăng thu nhập đáng kể.

Arsenal đang ưu tiên giữ chân những trụ cột. Bukayo Saka đã ký hợp đồng đến năm 2030 hồi tháng 2, trong khi William Saliba cũng cam kết tương lai bằng bản hợp đồng 5 năm vào tháng 9 năm ngoái.

Trước chuyến làm khách Liverpool, Arteta tiếp tục dành lời khen cho Rice. Ông đánh giá tiền vệ này duy trì phong độ ổn định và đáp ứng tốt những yêu cầu khắt khe qua từng mùa giải. Arsenal hiện đứng thứ hai Premier League và kỳ vọng Rice cùng các đồng đội giành trọn 3 điểm tại Anfield để giành lại ngôi đầu từ Manchester City.

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