Ribamar tỏa sáng, Thể Công Viettel ngược dòng giành điểm trước Melbourne Victory tại Cúp C2 châu Á

Thể Công Viettel (áo đỏ) đã có một ngày thi đấu quả cảm trước Melbourne Victory. Ảnh TCVT

Tối 16-9 (giờ Việt Nam), Thể Công Viettel có cuộc tiếp đón Melbourne Victory trong lượt trận đầu tiên bảng E Cúp C2 châu Á 2026-2027. Trước đối thủ đến từ Australia, đội bóng áo lính nhập cuộc tự tin, chủ động tổ chức tấn công và tạo ra thế trận khá cân bằng trong phần lớn thời gian thi đấu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thể Công Viettel nhanh chóng đẩy cao đội hình. Phút 10, Damian Vũ Thanh An có cơ hội trong vòng cấm nhưng cú đánh đầu của cầu thủ này không gây khó khăn cho thủ môn Melbourne Victory.

Năm phút sau, Rimario có pha đột phá vào khu vực cấm địa và va chạm với Inserra. Tiền đạo của Thể Công Viettel ngã xuống nhưng trọng tài không cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

Sau khoảng thời gian đầu bị ép sân, Melbourne Victory dần lấy lại thế trận và cho thấy sự nguy hiểm trong những pha phản công. Phút 32, Nduka thoát xuống trong vòng cấm rồi dứt điểm ở góc hẹp, đưa bóng đi chệch khung thành.

Đến phút 38, Nduka tiếp tục khiến hàng thủ Thể Công Viettel chao đảo với cú đánh đầu sau tình huống bật cao trong vòng cấm. Bóng tìm đúng cột dọc, trong sự tiếc nuối của các cầu thủ đội khách. Hiệp 1 khép lại mà không bên nào tìm được bàn thắng.

Các cầu thủ Thể Công Viettel ăn mừng bàn thắng. Ảnh TCVT

Ngay đầu hiệp 2, Thể Công Viettel đưa được bóng vào lưới Melbourne Victory. Phút 48, Lucas Ribamar dứt điểm thành công sau tình huống tấn công của đội chủ nhà. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng do xác định bóng đã chạm tay tiền đạo người Brazil trước khi anh đưa bóng vào lưới.

Không tận dụng được cơ hội, Thể Công Viettel phải trả giá ở phút 59. Clarismario tận dụng tốc độ và sức mạnh để vượt qua Paulinho trước khi tung cú dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn đội chủ nhà, đưa Melbourne Victory vượt lên dẫn 1-0.

Trong thế bị dẫn bàn, Thể Công Viettel lập tức gia tăng sức ép. Nỗ lực của đội bóng áo lính nhanh chóng được đền đáp.

Chỉ 4 phút sau bàn thua, Thể Công Viettel đã tìm được bàn gỡ. Phút 63, hàng phòng ngự Melbourne Victory phá bóng thiếu dứt khoát, tạo điều kiện để Lucas Ribamar bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới, quân bình tỷ số 1-1.

Bàn thắng giúp đội chủ nhà thi đấu hưng phấn hơn. Những phút tiếp theo, Thể Công Viettel liên tục gây sức ép và tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Phút 76, Paulinho thực hiện cú sút phạt từ khoảng cách khá xa, buộc thủ môn Melbourne Victory phải trổ tài cứu thua. Trong những phút cuối, đội bóng áo lính tiếp tục duy trì sức ép nhưng không thể một lần nữa xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách.

Chung cuộc, Thể Công Viettel hòa Melbourne Victory 1-1 và giành 1 điểm trong trận ra quân bảng E Cúp C2 châu Á 2026-2027. Lucas Ribamar trở thành người hùng của đội chủ nhà với bàn gỡ quan trọng, giúp Thể Công Viettel tránh khỏi thất bại sau khi bị đối thủ dẫn trước.