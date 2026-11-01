Rhymastic, Binz, Soobin Hoàng Sơn trở về Hà Nội trong MV 'Không xi nhê'
Tối 31/10, SpaceSpeakers ra mắt MV “Không xi nhê” với sự góp mặt của Rhymastic, Binz và Soobin Hoàng Sơn. Được thực hiện tại nhiều địa điểm quen thuộc ở Hà Nội, sản phẩm gợi nhắc những ký ức thanh xuân và hành trình 15 năm hoạt động của nhóm.
“Không xi nhê” là ca khúc đầu tiên được giới thiệu từ album "KosMik" dự kiến ra mắt năm 2026, nhân dịp SpaceSpeakers kỷ niệm 15 năm thành lập. Sản phẩm tiếp nối tinh thần của "Kosmik Live Concert 2022" và hướng tới chương trình "Kosmik Live Concert" tại Hà Nội sắp tới.
Ca khúc mang màu sắc rock, truyền tải thông điệp về thái độ bình tĩnh, lạc quan trước những khó khăn, va vấp trong cuộc sống. Thay vì né tránh, mỗi người cần giữ vững tinh thần để vượt qua những điều không như ý.
MV được xây dựng theo chủ đề “Homecoming” (Trở về nhà), đưa ba nghệ sĩ qua nhiều góc phố Hà Nội gắn với những năm đầu hoạt động nghệ thuật. Hành trình vượt qua các chướng ngại trên đường phố cũng là hình ảnh ẩn dụ cho chặng đường theo đuổi âm nhạc của các thành viên SpaceSpeakers.
Đáng chú ý, Touliver, SlimV và Cường Seven cũng xuất hiện trong MV với hình ảnh ban nhạc đường phố. Ở cuối sản phẩm, linh vật SpaceBot cùng “quả cầu đỏ” - biểu tượng gắn với "Kosmik Live Concert Hà Nội" tạo sự kết nối với dự án âm nhạc sắp tới.
Sau 15 năm, dù mỗi thành viên đã xây dựng dấu ấn riêng trong sự nghiệp, SpaceSpeakers vẫn duy trì sự gắn kết qua những dự án chung. “Không xi nhê” vì thế không chỉ là sản phẩm âm nhạc mới mà còn gợi lại hành trình trưởng thành của tập thể nghệ sĩ gắn bó với đời sống âm nhạc Việt Nam.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/rhymastic-binz-soobin-hoang-son-tro-ve-ha-noi-trong-mv-khong-xi-nhe-post365919.html