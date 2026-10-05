Revolut trở thành đối thủ của những ngân hàng lớn

Với mức định giá 115 tỷ USD, Revolut hiện có giá trị cao hơn cả Barclays của Anh và Societe Generale của Pháp. Ảnh: AP

Là công ty khởi nghiệp giá trị nhất châu Âu, Revolut đã trở thành đối thủ của những ngân hàng có lịch sử hàng thế kỷ. Với mức định giá 115 tỷ USD, Revolut hiện có giá trị cao hơn cả Barclays của Anh và Societe Generale của Pháp, khi các nhà đầu tư dự báo nền tảng công nghệ của công ty sẽ thu hút thêm nhiều khách hàng trên toàn cầu.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Revolut đạt 1,7 tỷ bảng Anh (2,2 tỷ USD), chỉ bằng một phần nhỏ so với mức 9 tỷ bảng Anh của Barclays, nhưng tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng.

Một thước đo chính là số lượng khách hàng. Theo thông tin trên trang web, Revolut hiện có 80 triệu khách hàng, so với con số 84 triệu của JPMorgan và 41 triệu của HSBC. Đáng chú ý, tại Ireland (Ai-len), Revolut cho biết 80% dân số trưởng thành hiện đang sở hữu tài khoản Revolut.

Công ty đã tăng trưởng nhanh chóng kể từ khi ra mắt hơn một thập kỷ trước với tư cách là một doanh nghiệp công nghệ tài chính với mức phí giao dịch ngoại hối hấp dẫn.

Người phát ngôn của Revolut cho biết công ty có trụ sở tại London này sở hữu "mô hình kinh doanh đa dạng", tạo ra doanh thu từ nhiều sản phẩm và dịch vụ khác nhau thay vì dựa vào hoạt động cho vay.

Tuy nhiên, bản thân Revolut cũng đối mặt với nhiều trở ngại như doanh thu thu được trên mỗi khách hàng chỉ bằng một phần nhỏ so với các đối thủ lâu năm và hoạt động cho vay vẫn còn khiêm tốn theo tiêu chuẩn của ngành. Các số liệu cho thấy lợi nhuận từ mỗi khách hàng của Revolut ít hơn nhiều so với các ngân hàng truyền thống.

Nguyên nhân một phần do Revolut cho vay ít hơn nhiều so với các ngân hàng truyền thống, thay vào đó họ dựa vào các khoản phí như phí đăng ký thẻ. Với dư nợ cho vay chỉ ở mức 2,2 tỷ bảng Anh vào cuối năm 2025, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi của Revolut là 6%, trong khi con số này ở HSBC là 55% và Societe Generale là 86%.

Giám đốc điều hành Revolut, Nik Storonsky, nhấn mạnh mong muốn đưa Revolut trở thành một doanh nghiệp có hoạt động trên toàn cầu, mở rộng sang các thị trường từ Mexico đến Australia.

Công ty đã công bố việc giành được một số giấy phép mới trong những tuần gần đây, với mục tiêu trở thành một trong số ít các ngân hàng có hoạt động bán lẻ bao phủ phạm vi rộng lớn trên toàn cầu. Trong khi đó, một số ngân hàng truyền thống có quy mô toàn cầu như HSBC lại đang thu hẹp sự hiện diện trong mảng này.