Ngày 19/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư Đại chúng Revo AI tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư và trình diễn công nghệ Revo AI Summit 2026, với sự tham dự của gần 1.000 khách mời là lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện định chế tài chính, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia, nhà đầu tư và các thành viên cộng đồng.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi về vai trò của AI trong phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và khả năng kết nối nguồn lực quốc tế. Nhiều nội dung trình diễn công nghệ cũng được giới thiệu nhằm làm rõ tiềm năng ứng dụng AI trong sản xuất, kinh doanh và quản trị.

Doanh nghiệp cần xác định AI giải quyết vấn đề gì

Phát biểu tại diễn đàn, ông Vương Quốc Thắng, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, nhận định AI không còn là câu chuyện của tương lai mà đã tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Theo ông Thắng, không nhất thiết doanh nghiệp nào cũng phải tự xây dựng nền tảng AI quy mô lớn. Điều quan trọng là mỗi doanh nghiệp cần xác định được AI có thể giải quyết vấn đề gì trong hoạt động của mình, từ đó lựa chọn công nghệ phù hợp để nâng cao hiệu quả.

Các đại biểu và khách mời tham dự diễn đàn.

Đối với Việt Nam, AI vừa mở ra cơ hội phát triển, vừa đặt ra thách thức về năng lực làm chủ công nghệ và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Quốc gia nào làm chủ được công nghệ và ứng dụng AI hiệu quả sẽ có lợi thế lớn trong cạnh tranh quốc tế.

Ông Thắng cho rằng, Việt Nam cần phát huy lợi thế về lực lượng lao động trẻ, cộng đồng doanh nghiệp năng động và khả năng tiếp cận công nghệ mới để chuyển hóa thành năng lực nghiên cứu, sản phẩm có giá trị và những doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh. Đây cũng là tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đặc biệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được hỗ trợ tiếp cận công nghệ, nguồn vốn, chuyên gia và nền tảng AI với chi phí hợp lý. Cùng với đó, Việt Nam cần mở rộng kết nối với các quốc gia, trung tâm công nghệ, quỹ đầu tư, tổ chức nghiên cứu và mạng lưới doanh nghiệp quốc tế.

Đánh giá về vai trò của các diễn đàn kết nối, ông Thắng cho rằng giá trị của một hội nghị không chỉ nằm ở các bài phát biểu hay hoạt động trình diễn công nghệ, mà cần được thể hiện qua những chương trình hợp tác, dự án nghiên cứu và phát triển AI, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và ứng dụng vào thực tiễn.

ĐBQH Vương Quốc Thắng - Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại sự kiện.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò kết nối của hệ sinh thái Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, nơi có thể tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận chuyên gia, công nghệ, nguồn vốn và thị trường quốc tế. Sự phối hợp giữa nhà đầu tư, trung tâm tài chính và doanh nghiệp được kỳ vọng hình thành chuỗi giá trị, chuyển hóa ý tưởng công nghệ thành giá trị kinh tế.

Kết nối AI với tài chính và thị trường hàng hóa

Chia sẻ tại sự kiện, ông Phạm Văn Đại, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Revo AI, khẳng định AI không chỉ là xu hướng công nghệ nhất thời mà đang tạo nên cuộc cách mạng sâu sắc, làm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, quản trị và cách con người tương tác với thế giới.

Theo ông Đại, môi trường chính sách hiện nay đang tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp công nghệ phát triển. Cùng với đó, sự trở về và tham gia hợp tác của nhiều đối tác quốc tế mở ra thêm cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển công nghệ tại Việt Nam.

Ông cho biết Revo AI đã trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng và dự kiến triển khai các hoạt động đầu tư tại đây trong thời gian tới.

“Chúng tôi mong muốn đưa trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với doanh nghiệp và cuộc sống; ứng dụng những thành tựu công nghệ tiên tiến để tạo ra giá trị thiết thực, giúp con người làm việc hiệu quả hơn, doanh nghiệp vận hành hiệu quả và xã hội phát triển mạnh mẽ hơn”, ông Phạm Văn Đại chia sẻ.

Ở góc độ thị trường tài chính và hàng hóa, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam toàn cầu (VIETCOM), nhận định AI có thể tạo bước tiến trong phân tích dữ liệu, dự báo giá, quản trị rủi ro, đánh giá cung cầu, tối ưu hoạt động giao dịch và quản lý hệ thống thanh toán.

VIETCOM đang định hướng phát triển sở giao dịch hàng hóa theo mô hình quốc tế, hướng tới hệ sinh thái kết nối nhà sản xuất, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhà đầu tư, tổ chức tài chính và các định chế giao dịch quốc tế. Trong đó, Revo AI có thể đóng góp năng lực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và khả năng kết nối nguồn lực quốc tế.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Revo AI Phạm Văn Đại.

Đáng chú ý, VIETCOM đang nghiên cứu và dự kiến triển khai hợp tác với Hapenco Green, với sự hậu thuẫn của Revo AI, để xây dựng Sở Giao dịch Hàng hóa Đà Nẵng gắn với hệ sinh thái Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố này.

Theo định hướng đề án, tổng quy mô vốn đầu tư dự kiến vượt 1 tỷ USD, với lộ trình triển khai từ nay đến hết năm 2028. Đề án hướng tới xây dựng hạ tầng sở giao dịch hàng hóa hiện đại, hệ thống giao dịch, dữ liệu thị trường và ứng dụng AI, trung tâm thanh toán bù trừ, quản trị rủi ro cùng hệ sinh thái kết nối nhà sản xuất, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhà đầu tư, ngân hàng và các định chế tài chính quốc tế.

Các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như cà phê, hồ tiêu, cao su, gạo, nông sản, năng lượng và kim loại được định hướng đưa lên thị trường giao dịch quốc tế, qua đó hỗ trợ hàng hóa trong nước tiếp cận giá tham chiếu quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại diễn đàn, đại diện đoàn đại biểu CyberTex, ông Aldhaheri Suhail Naseeb Suhail Naheel, cũng đề cập ba ưu tiên trong hợp tác với Revo AI và các đối tác Việt Nam, gồm phát triển quan hệ đối tác công nghệ thiết thực, xây dựng năng lực công nghiệp thông qua dự án AI – Najma và củng cố lòng tin trong phương thức hợp tác.

Trình diễn công nghệ và công bố các dự án trong hệ sinh thái

Trong khuôn khổ Revo AI Summit 2026, Revo AI giới thiệu nhiều nội dung trình diễn công nghệ như chuẩn hóa dữ liệu, AI giải thích được, bản sao số, xác minh Zero-Knowledge, kiểm toán mật mã và thực thi tác tử AI.

Trên nền tảng đó, chương trình giới thiệu các hướng ứng dụng gồm hạ tầng AI chủ quyền và an ninh quốc gia; Bank 5.0 và hạ tầng giao dịch tài sản số dành cho cả con người và AI Agent DcapX. Các hoạt động trình diễn nhằm làm rõ năng lực công nghệ, hướng ứng dụng tiềm năng và khả năng kết nối công nghệ với nhu cầu thực tiễn.

Revo AI cũng công bố một số dự án tiêu biểu trong hệ sinh thái, gồm GreenCare Hạ Long – tổ hợp chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng chuẩn quốc tế; chuỗi bán lẻ trang sức Revo AI Diamond Gold và Tổ hợp GreenCare Hà Nội. Đồng thời, doanh nghiệp ký kết hợp tác với các đối tác, mở rộng mạng lưới kết nối trong hệ sinh thái.

Các ý kiến tại diễn đàn cho thấy, để AI thực sự trở thành động lực phát triển, bên cạnh năng lực công nghệ của doanh nghiệp, cần có sự phối hợp giữa Nhà nước, nhà khoa học, tổ chức tài chính, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp. Việc hình thành các chương trình hợp tác, dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ được kỳ vọng góp phần đưa AI vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.