Review Trại Buôn Người: Hành trình sinh tồn nghẹt thở giữa sào huyệt lừa đảo

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Trại Buôn Người khai thác một đề tài mang tính thời sự khi đưa khán giả vào thế giới của những nạn nhân bị lừa bán và cưỡng ép làm việc trong các đường dây lừa đảo công nghệ. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật về nạn buôn người và các vụ vượt thoát tại khu vực biên giới, bộ phim lựa chọn cách tiếp cận thiên về hành động, giật gân để kể một câu chuyện về khát vọng được sống và trở về.

Nhân vật trung tâm là Ny (Steven Nguyễn), một tay đua bò vùng biên. Khi em gái rơi vào bẫy lừa đảo, Ny cùng người bạn tìm cách giải cứu cô nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào chính nơi mà họ muốn thoát ra. Từ những người đi tìm người thân, cả hai trở thành nạn nhân và phải đối mặt với hệ thống giam giữ khắc nghiệt, nơi con người bị xem như công cụ phục vụ cho những đường dây phi pháp.

Nhân vật trung tâm của Trại Buôn Người là Ny (Steven Nguyễn), một tay đua bò vùng biên.

Tình thế của Ny cũng mở ra câu chuyện lớn hơn về hàng trăm nạn nhân đang bị mắc kẹt. Thay vì chỉ tập trung vào một cuộc giải cứu cá nhân, phim mở rộng tuyến truyện thành hành trình tìm đường sống của nhiều con người có chung hoàn cảnh. Khi cơ hội trốn thoát xuất hiện, họ buộc phải đặt niềm tin vào nhau và cùng chống lại những kẻ đang kiểm soát mình.

Cách lựa chọn đề tài giúp Trại Buôn Người tạo được sự căng thẳng ngay từ nền tảng câu chuyện. Phim không khai thác nạn buôn người theo hướng thuần túy điều tra mà đẩy nhân vật vào những tình huống sinh tồn liên tiếp. Qua đó, thông điệp cảnh báo về những lời mời gọi việc nhẹ lương cao được đặt trong một câu chuyện giàu tính giải trí hơn.

Trại Buôn Người gây chú ý với quy mô lớn, hành động nặng đô cùng câu chuyện mang tính thời sự.

Bên cạnh nam chính, Trại Buôn Người quy tụ nhiều gương mặt có kinh nghiệm như Quách Ngọc Ngoan,....

Steven Nguyễn là gương mặt giữ vị trí trung tâm trong phần lớn diễn biến. Với Ny, nam diễn viên phải thể hiện một nhân vật vừa có động cơ rất riêng là tìm em gái, vừa bị cuốn vào cuộc chiến của cả cộng đồng nạn nhân. Tạo hình gai góc cùng những trường đoạn hành động giúp nhân vật có được diện mạo khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của Steven Nguyễn ở một số dự án trước.

Bên cạnh nam chính, Trại Buôn Người quy tụ nhiều gương mặt có kinh nghiệm như Quách Ngọc Ngoan, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Tuyên, Võ Thành Tâm, Tùng Mint, Long Điền, La Thành, Long Đẹp Trai và Á hậu Huỳnh Minh Kiên.

Dàn diễn viên đông giúp thế giới của bộ phim trở nên đa dạng hơn khi mỗi nhân vật đều có vị trí nhất định trong cuộc trốn chạy. Đây cũng là một trong những lựa chọn đáng chú ý của phim khi không xây dựng toàn bộ câu chuyện xoay quanh duy nhất Ny. Tuy nhiên, việc cùng lúc triển khai nhiều tuyến nhân vật cũng khiến một số nhân vật phụ chưa có nhiều không gian để phát triển tâm lý.

Cách lựa chọn đề tài giúp Trại Buôn Người tạo được sự căng thẳng ngay từ nền tảng câu chuyện.

Hành động là một trong những điểm sáng rõ nét của Trại Buôn Người. Phim liên tục đưa nhân vật vào các màn truy đuổi, đối đầu và tháo chạy, tạo cảm giác căng thẳng phù hợp với chất liệu sinh tồn. Sự tham gia của đội ngũ Action C cũng góp phần tạo nên những phân cảnh võ thuật có tính dàn dựng, thay vì chỉ sử dụng hành động như yếu tố trang trí cho câu chuyện.

Quy mô sản xuất là điểm đáng chú ý khác. Với khoảng 700 diễn viên quần chúng, những cảnh hỗn loạn và cuộc tháo chạy tập thể có độ lớn tương xứng với câu chuyện mà bộ phim muốn kể. Bối cảnh cũng được đầu tư ở cả không gian trong nhà lẫn ngoại cảnh, tạo nên một thế giới tương đối rộng cho các nhân vật hoạt động.

Đáng nói, phần hình ảnh là một ưu điểm giúp bộ phim giữ được tính điện ảnh. Những không gian rộng, bối cảnh biên giới cùng các trường đoạn đông người được xử lý theo hướng tạo cảm giác khắc nghiệt, phù hợp với câu chuyện. Việc kết hợp giữa cảnh hành động và không gian sinh tồn giúp Trại Buôn Người không chỉ dựa vào những màn đánh đấm để duy trì sự chú ý.

Một điểm khác giúp phim tạo dư âm nằm ở yếu tố tình thân. Động lực ban đầu của Ny xuất phát từ mong muốn cứu em gái, nhưng càng về sau, câu chuyện được mở rộng thành khát vọng trở về của nhiều người. Vì thế, bên dưới lớp vỏ hành động, tác phẩm vẫn duy trì một mạch cảm xúc về gia đình, sự đồng lòng và ý chí sống.

Trại Buôn Người vẫn cho thấy nỗ lực của điện ảnh Việt trong việc mở rộng quy mô cho dòng phim hành động.

Trại Buôn Người có tham vọng lớn về quy mô nhưng phần kịch bản vẫn còn một số điểm chưa thật sự đồng đều. Việc đưa vào nhiều nhân vật và tuyến truyện khiến nhịp phim đôi lúc bị phân tán. Một số nhân vật được giới thiệu nhưng chưa có đủ thời lượng để tạo dấu ấn rõ ràng, trong khi những diễn biến quan trọng của tuyến chính đôi khi được đẩy đi khá nhanh.

Bên cạnh đó, một số tình huống trong hành trình trốn chạy vẫn mang màu sắc quen thuộc của dòng phim hành động - sinh tồn. Khi phần hành động được đặt ở vị trí nổi bật, chiều sâu tâm lý của một số nhân vật chưa phải lúc nào cũng được khai thác tương xứng. Đây là điểm khiến bộ phim có lúc gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác nhưng chưa tạo được độ lắng tương đương ở câu chuyện.

Dẫu vậy, Trại Buôn Người vẫn cho thấy nỗ lực của điện ảnh Việt trong việc mở rộng quy mô cho dòng phim hành động. Từ một câu chuyện về người thân bị lừa bán, bộ phim phát triển thành cuộc chiến sinh tồn của hàng trăm con người, kết hợp giữa yếu tố thời sự, hành động và tình cảm gia đình. Những hạn chế ở phần kịch bản không làm mất đi tham vọng của tác phẩm, nhưng cho thấy đây vẫn là khía cạnh cần được đầu tư thêm nếu muốn dòng phim hành động Việt tiến xa hơn về mặt nội dung.