Reuters tiết lộ tin nhắn nội bộ: Jensen Huang từng nói gì với lãnh đạo NVIDIA về nhân tình?

Theo Reuters ngày 14/11/2026, thông tin này được tiết lộ từ hai người am hiểu sự việc cùng những trao đổi nội bộ hồi tháng 10 mà hãng tin này tiếp cận được. Reuters cho biết đây là lần đầu tiên cơ quan truyền thông công bố những nội dung trao đổi nói trên.

Cụ thể, trong các thông điệp riêng biệt gửi tới những lãnh đạo NVIDIA, bao gồm Tổng cố vấn pháp lý Tim Teter và Giám đốc tiếp thị Alison Wagonfeld, Jensen Huang mô tả những lần tiếp xúc với Alice Huang là hoạt động giao dịch kinh doanh thông thường với khách hàng. Trong các trao đổi khác, ông tiếp tục khẳng định mối quan hệ giữa mình với Megaspeed chỉ mang tính chất công việc.

Ngày 19/10/2026, Jensen Huang tham dự Hội nghị Đầu tư tại Berlin, Đức. Ảnh: Reuters.

Trước đó, vào mùa thu năm 2025 và tháng 10/2026, khi báo chí đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa ông với Megaspeed và Alice Huang, Jensen Huang cũng được cho là đã mô tả những tương tác này là phù hợp, theo hai nguồn tin đề nghị giấu tên.

Reuters cho biết hãng đã xem xét một số trao đổi nội bộ hồi tháng 10, nhưng không trích dẫn nguyên văn nội dung các tin nhắn theo điều kiện tiếp cận thông tin.

Đáng chú ý, Jensen Huang từng thảo luận về khả năng khởi kiện The New York Times sau khi tờ báo này đăng bài vào tháng 10/2025, đề cập đến những lần ông gặp Alice Huang ở nơi công cộng. Bài viết khi đó đã khiến ông phải trao đổi với một số lãnh đạo NVIDIA về mối quan hệ này. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, ông không mô tả đó là một mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Cuối cùng, cả Jensen Huang lẫn NVIDIA đều không tiến hành khởi kiện The New York Times. Đại diện tờ báo cũng xác nhận họ chưa nhận được bất kỳ yêu cầu pháp lý nào.

CEO NVIDIA Jensen Huang vướng cáo buộc có mối quan hệ ngoài hôn nhân với bà Alice Huang. Ảnh: MEDIAFINE GLOBAL

Hiện chưa rõ mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang bắt đầu trở nên thân mật từ thời điểm nào. Tuy nhiên, những bức ảnh được đăng tải trên mạng và được Reuters xác minh cho thấy hai người từng xuất hiện cùng nhau tại Mỹ, Trung Quốc và một số địa điểm khác từ tháng 12/2023.

Trước đó, ngày 8/11, Jensen Huang đã đưa ra lời xin lỗi vì không chung thủy với vợ và khiến công ty thất vọng. Dù vậy, tuyên bố này không trực tiếp nhắc đến Alice Huang.

Nữ doanh nhân Alice Huang từng là lãnh đạo cấp cao tại Megaspeed International, một khách hàng của NVIDIA. Hai người có cùng họ Huang nhưng không có quan hệ họ hàng.

Ngoài mối quan hệ với Alice Huang, The New York Times đầu tuần này đưa tin Jensen Huang còn có quan hệ ngoài hôn nhân với một nhân viên NVIDIA. Reuters ngày 12/11 cũng đưa tin ông có một mối quan hệ thân mật khác với một nhân viên khác của tập đoàn.

Ngày 10/11, các thành viên độc lập trong hội đồng quản trị NVIDIA thông báo thuê hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz tiến hành cuộc điều tra độc lập sau những thông tin liên quan đến mối quan hệ của Jensen Huang với Alice Huang và nghi vấn người phụ nữ này hoạt động tình báo cho Trung Quốc.

Reuters nhấn mạnh hãng tin chưa thể xác minh độc lập liệu Alice Huang có hoạt động thay mặt chính phủ Trung Quốc hay không. Bắc Kinh cũng đã bác bỏ cáo buộc bà là gián điệp.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg được công bố ngày 29/10, Jensen Huang cho biết chính phủ Mỹ chưa thông báo cho ông về những nghi vấn liên quan đến Alice Huang.

Bê bối liên tiếp đã gây ảnh hưởng đáng kể đến NVIDIA. Theo Reuters, cổ phiếu tập đoàn đã giảm hơn 30% so với mức đỉnh đóng cửa ngày 6/10, khiến giá trị vốn hóa thị trường bốc hơi hơn 1.800 tỷ USD.