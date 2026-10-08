Reuters: Nhiều ứng cử viên Cộng hòa tạo khoảng cách với Tổng thống Donald Trump trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Qua xem xét hồ sơ bỏ phiếu, các phát biểu công khai và tài liệu tranh cử, Reuters ghi nhận xu hướng này ở các ứng cử viên trong 41 trên tổng số 62 cuộc đua vào Hạ viện và Thượng viện. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh mức tín nhiệm thấp của Tổng thống Trump có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì quyền kiểm soát Quốc hội của Đảng Cộng hòa.

Phần lớn các ứng cử viên chỉ bày tỏ bất đồng với ông Donald Trump về từng vấn đề cụ thể, thay vì phản đối chương trình nghị sự tổng thể của ông. Theo Reuters, điều này cho thấy các ứng cử viên đang tìm cách thu hút cử tri độc lập, đồng thời tránh công khai đối đầu với người đứng đầu đảng.

Khác biệt về chính sách là biểu hiện phổ biến nhất, được ghi nhận tại 23 trong số 62 cuộc đua. Trong đó, tại 12 cuộc đua, bất đồng tập trung vào xung đột Iran. Một số ứng cử viên Cộng hòa có nguy cơ thất cử đã bỏ phiếu nhằm hạn chế quyền tiến hành chiến tranh của Tổng thống hoặc công khai kêu gọi chấm dứt giao tranh, trong bối cảnh xung đột khiến giá xăng tăng và gây sức ép lên ngân sách các hộ gia đình.

Việc phát triển các trung tâm dữ liệu cũng là vấn đề gây bất đồng. Reuters xác định ba ứng cử viên trong các cuộc đua có tính cạnh tranh cao đã chỉ trích hoặc tìm cách làm chậm tiến độ các dự án này, trong khi Tổng thống Trump ủng hộ đẩy nhanh việc phát triển.

Bên cạnh khác biệt về chính sách, Reuters ghi nhận 12 ứng cử viên đã gỡ tên, hình ảnh hoặc thông tin về sự ủng hộ của ông Trump khỏi trang web tranh cử. Phần lớn thực hiện việc này sau khi giành được đề cử của Đảng Cộng hòa. Một số ứng cử viên khác không tham dự các sự kiện của Tổng thống hoặc từ chối trả lời liệu ông có nên tham gia vận động tranh cử cho họ hay không.

Tuy nhiên, việc trực tiếp chỉ trích ông Trump vẫn tương đối hiếm. Theo Reuters, điều này phản ánh vị thế chi phối của ông trong Đảng Cộng hòa cũng như những rủi ro đối với các ứng cử viên khi công khai bất đồng với Tổng thống, người vẫn nhận được sự ủng hộ trung thành của nhiều cử tri.

Trong một thập niên qua, ông Trump đã định hình lại Đảng Cộng hòa theo quan điểm của mình. Ông từng gây sức ép với các nghị sĩ và ứng cử viên có quan điểm trái chiều thông qua việc ủng hộ đối thủ của họ trong các cuộc bầu cử sơ bộ, công kích cá nhân hoặc công khai yêu cầu họ tuân theo đường lối của mình.

Phản hồi về kết quả rà soát, người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle viện dẫn những thành tựu của chính quyền, đồng thời khẳng định ông Trump là nhà lãnh đạo có vị thế không thể tranh cãi, người truyền tải thông điệp tốt nhất và có khả năng tạo động lực không ai sánh bằng trong Đảng Cộng hòa.

Cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos, được thực hiện vào tuần cuối tháng 9 và đầu tháng 10, cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump ở mức 32%, thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Trong số cử tri đã đăng ký, tỷ lệ ủng hộ Đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là 44%, so với 37% dành cho Đảng Cộng hòa. Đối với nhóm cử tri độc lập, các tỷ lệ tương ứng là 37% và 21%.

Theo Reuters, việc các ứng cử viên tìm cách giữ khoảng cách với một tổng thống có mức tín nhiệm thấp trước bầu cử không phải là hiện tượng mới. Các ứng cử viên Đảng Dân chủ từng áp dụng cách tiếp cận tương tự trong các cuộc bầu cử năm 2014 và 2022.

Reuters không thực hiện cuộc rà soát tương tự đối với các cuộc đua có tính cạnh tranh cao trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018, khi ông Trump đang trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định ông hiếm khi đối mặt với bất đồng trên diện rộng như hiện nay từ những ứng cử viên Cộng hòa có nguy cơ thất cử.

Theo Reuters