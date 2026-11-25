Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn báo giới - Ảnh: Nhà Trắng.

Kết quả của cuộc điều tra có thể dẫn tới việc Mỹ áp thuế quan mới lên nhiều hàng hóa nhập khẩu từ các nền kinh tế này.

Theo dự kiến, cùng với việc công bố kết quả điều tra, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) sẽ đề xuất các mức thuế quan mới, bổ sung vào các biện pháp thuế quan đã được áp trước đó trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump - Reuters cho biết. Các mức thuế mới sẽ thay thế một phần cho những biện pháp thuế quan đã Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ vào tháng 2 năm nay.

Hiện chưa rõ các mức thuế cụ thể như thế nào sẽ được đề xuất. Một nguồn tin cho biết các mức thuế sẽ được điều chỉnh riêng cho từng quốc gia, trong đó hàng hóa từ Mexico và Na Uy nhiều khả năng sẽ không phải chịu các loại thuế mới ngay lập tức.

USTR đã tiến hành điều tra hầu hết các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, dựa trên những bằng chứng mà phía Mỹ cho là dấu hiệu của tình trạng dư thừa công suất.

Nguồn tin của Reuters cũng cho biết Nhà Trắng dự kiến sẽ tuân thủ các mức trần thuế quan đã được quy định trong các thỏa thuận thương mại chính thức với các đối tác. Cụ thể, mức trần thuế quan đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc là 15%, trong khi đối với Malaysia là 19%.

Mỹ cũng dự kiến duy trì mức trần 20% đối với thuế quan áp dụng cho hàng hóa từ Trung Quốc như đã đưa ra trong nhiệm kỳ hai của ông Trump, miễn là thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước tiếp tục được gia hạn sau khi hết hạn vào ngày 10/1/2027. Nếu thỏa thuận này không được gia hạn, thuế quan đối với Trung Quốc sẽ tăng lên mức cao hơn.

Ông Ryan Majerus, một cựu quan chức cấp cao phụ trách thương mại tại Bộ Thương mại Mỹ, cho biết ông dự báo USTR sẽ đưa ra một báo cáo chi tiết, có thể bao gồm các biện pháp thuế quan khác nhau dành riêng cho từng đối tác trong số 16 quốc gia và vùng lãnh thổ nói trên. Các mức thuế này sẽ được áp dụng cộng dồn vào những loại thuế quan hiện hành với thuế suất ở mức mức 10% hoặc 12,5% đã được áp dụng sau một cuộc điều tra về vấn đề lao động cưỡng bức.

USTR đã khởi xướng cuộc điều tra về năng lực sản xuất dư thừa vào tháng 3, song song với một cuộc điều tra riêng biệt về tình trạng thực thi lỏng lẻo hoặc yếu kém quy định chống lao động cưỡng bức tại 59 quốc gia và vùng lãnh thổ và EU. Các cuộc điều tra này nhằm mục đích dựng lại hàng rào thuế quan đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ.

Chính quyền ông Trump cáo buộc Trung Quốc là nguồn lớn nhất gây ra tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp. Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc này, khẳng định rằng hoạt động xuất khẩu của họ phản ánh những lợi thế cạnh tranh vốn có.

Theo thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Washington đã ấn định mức thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump ở mức tối đa là 20%, bên cạnh các loại thuế khoảng 25% đã được áp dụng trong nhiệm kỳ đầu của ông.

Mỹ hiện đã áp mức thuế 12,5% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm chống lại tình trạng lao động cưỡng bức. Như vậy, chỉ còn 7,5% nữa là đạt đến mức trần 20% nêu trên.

Ngoài ra, Mỹ và Trung Quốc cũng đang nỗ lực cắt giảm thuế quan đối với lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 30 tỷ USD từ mỗi bên, bao trùm những mặt hàng được coi là không mang tính chiến lược.