Theo ba nguồn tin của Reuters, các đối tác kinh doanh Việt Nam của Trump Organization đang lên kế hoạch xây dựng một tòa nhà chọc trời tại Hà Nội.

Đây được cho là một trong ba dự án mang thương hiệu Trump đang được xúc tiến tại Việt Nam - với hai dự án khác là một tổ hợp sân golf trị giá 1,5 tỷ USD gần thủ đô và kế hoạch xây dựng Trump Tower tại TP.HCM.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Các nguồn tin cho biết toàn bộ những dự án này được phát triển mà không làm phát sinh chi phí cho Trump Organization. Tập đoàn sẽ thu lợi từ việc cho phép sử dụng thương hiệu, phí vận hành và hoạt động bán biệt thự tại tổ hợp sân golf. Một trong các đối tác được cho là Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đã tham gia thảo luận về dự án tại Hà Nội.

Trump Organization, tập đoàn kinh doanh của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về thông tin. Trump Organization hiện do hai người con trai của ông Trump là Eric Trump và Donald Trump Jr. điều hành trên cương vị Phó Chủ tịch điều hành.

Các nguồn tin cho biết Trump Tower dự kiến được xây dựng ở rìa phía tây Hồ Tây. Nếu được phê duyệt, công trình có thể khởi công vào cuối năm 2027 hoặc trong năm 2028. Theo phương án ban đầu, tòa nhà dự kiến có ít nhất 60 tầng, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 1 tỷ USD.