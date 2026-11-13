Reuters: Doanh nghiệp AI Trung Quốc gấp rút tìm thuê chip Nvidia ở nước ngoài

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Động thái đặt thuê trước năng lực tính toán ở nước ngoài cho thấy các công ty công nghệ Trung Quốc ngày càng lo ngại rằng Mỹ sẽ siết kiểm soát và hạn chế cả việc sử dụng chip tiên tiến từ xa thông qua dịch vụ điện toán đám mây.

LO NGẠI MỸ SIẾT HOẠT ĐỘNG THUÊ CHIP

Theo ba nguồn tin của Reuters, một đơn vị cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn của Trung Quốc đã thảo luận nội bộ về việc có nên đặt trước dịch vụ điện toán chạy trên con chip Nvidia ở nước ngoài hay không. Trong khi đó, một số công ty đã liên hệ với các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu để giữ chỗ.

Nguồn tin cũng cho biết các đơn vị nghiên cứu AI quy mô nhỏ hơn đang cân nhắc những bước đi tương tự, trong đó có việc tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ điện toán cho thuê lớn tại Đông Nam Á.

Những lo ngại này gia tăng sau vụ việc liên quan đến ông Huang. Ngày 8/11, CEO Nvidia thừa nhận đã ngoại tình nhưng không nêu tên người liên quan. Theo tờ New York Times, người phụ nữ này là bà Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed, công ty điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore. Tờ báo cho biết giới chức Mỹ cho rằng bà là điệp viên của tình báo Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này.

Theo các nguồn tin, doanh nghiệp Trung Quốc đang lo ngại vụ việc có thể tạo thêm động lực chính trị để Mỹ thông qua Đạo luật An ninh Truy cập từ xa (RASA). Dự luật sẽ trao cho Bộ Thương mại Mỹ thẩm quyền quản lý việc tiếp cận từ xa, thông qua nền tảng đám mây, vào các công nghệ thuộc diện hạn chế của Mỹ. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật hồi tháng 1 năm nay với 369 phiếu thuận và 22 phiếu chống. Dự luật hiện chờ Thượng viện xem xét.

Con chip tiên tiến của Nvidia hiện được sử dụng để huấn luyện và vận hành những mô hình AI lớn, vốn là nền tảng của chatbot và nhiều sản phẩm AI tạo sinh khác. Nếu Mỹ hạn chế quyền tiếp cận những con chip này thông qua dịch vụ đám mây ở nước ngoài, các nhà phát triển Trung Quốc sẽ có ít lựa chọn hơn để tiếp cận năng lực tính toán cao cấp, ngoài con đường nhập khẩu chip trực tiếp.

Megaspeed từng bị giới chức Mỹ xem xét do nghi ngờ công ty này giúp khách hàng Trung Quốc có được con chip Nvidia thuộc diện kiểm soát xuất khẩu. Tuy nhiên, công ty phủ nhận việc làm trung gian chuyển chip sang Trung Quốc.

Ngày 12/11, Megaspeed cho biết đã hợp tác với các đợt kiểm tra của Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ. Công ty cũng đã thuê một hãng luật hàng đầu của Mỹ để kiểm kê toàn diện các bộ xử lý đồ họa (GPU) và xác minh độc lập việc công ty tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Megaspeed khẳng định hoan nghênh sự giám sát của Chính phủ Mỹ và cam kết tuân thủ luật kiểm soát xuất khẩu của Washington.

GIÁ CỔ PHIẾU GIẢM, NHU CẦU TÍCH TRỮ CHIP GIA TĂNG

Ngày 12/11, giá cổ phiếu các doanh nghiệp AI Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kông giảm mạnh. Giá cổ phiếu Alibaba có lúc giảm tới 7,1%, trong khi giá cổ phiếu của hai hãng phát triển mô hình AI là Z.AI và MiniMax cùng giảm ít nhất 7%.

Theo hai nguồn tin của Reuters, bà Alice Huang có quan hệ làm ăn và đầu tư với một số tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc, trong đó có Tencent và Alibaba.

Về phía Tencent, tập đoàn cho biết hoạt động mua sắm, cho thuê và vận hành năng lực tính toán tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, gồm cả quy định về kiểm soát xuất khẩu. Tencent khẳng định không biết và không liên quan đến các hoạt động bị cho là bất hợp pháp được nêu trong những báo cáo liên quan đến vụ việc của Nvidia, đồng thời không có quan hệ kinh doanh hay đầu tư với những cá nhân được đề cập trong các báo cáo này. Trong khi đó, Alibaba chưa đưa ra thông cáo liên quan tới vụ việc.

Theo nguồn tin của Reuters, lo ngại Mỹ thực thi chặt chẽ hơn các quy định kiểm soát xuất khẩu cũng làm tăng nhu cầu đối với con chip Nvidia thuộc diện hạn chế trên thị trường phi chính thức tại Trung Quốc. Thị trường này là kênh giao dịch ngoài hệ thống phân phối chính thức, nơi các thương nhân và đơn vị trung gian đã bắt đầu tích trữ chip.

Các bên mua lo ngại vụ việc liên quan đến ông Huang có thể khiến Mỹ mở đợt trấn áp rộng hơn nhằm vào hoạt động buôn lậu chip và máy chủ AI tiên tiến vào Trung Quốc.

Theo hồ sơ mua sắm mà Reuters tiếp cận được, vào tháng trước, một trường đại học Trung Quốc đã mua các con chip AI H200 hiệu năng cao của Nvidia, dù loại chip trong danh sách hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Hồi tháng 3, công tố viên Mỹ đã truy tố ba người, trong đó có ông Yih-Shyan “Wally” Liaw, nhà đồng sáng lập công ty sản xuất máy chủ Super Micro Computer. Ba bị cáo này bị cáo buộc âm mưu chuyển các máy chủ chứa chip Nvidia sang Trung Quốc thông qua một công ty có trụ sở tại Đông Nam Á.

Theo các công tố viên, công ty ở Đông Nam Á này đã mua khoảng 2,5 tỷ USD máy chủ từ Super Micro trong giai đoạn 2024-2025, và một phần đáng kể số máy chủ đó được chuyển sang Trung Quốc. Các bị cáo hiện chưa bị kết án.