Reuters: Các nhà máy lọc dầu Nga đang đẩy mạnh sản xuất dầu diesel

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Reuters, các nhà máy lọc dầu của Nga đã tiến hành tăng sản lượng dầu diesel trong tháng 10 này sau khi được Chính phủ nước này cấp hạn ngạch xuất khẩu - một động thái thực hiện thỏa thuận dầu diesel giữa Tổng thống Vladimir Putin với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hôm 9/10, ông Trump cho biết ông và ông Putin đã đạt một thỏa thuận mà theo đó Nga sẽ cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho Mỹ và thị trường toàn cầu. Theo nội dung thỏa thuận, Mỹ sẽ tạm thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nhiên liệu của Nga. Sau đó, phía Nga cũng tạm dỡ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của nước này, đồng thời cấp hạn ngạch xuất khẩu để các nhà máy lọc dầu Nga có thể cung ứng nhiên liệu theo thỏa thuận với phía Mỹ.

Trước đó, Nga đã áp lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel từ tháng 8, khiến các công ty năng lượng của nước này phải cắt giảm sản lượng dầu diesel để cân đối với nhu cầu trong nước. Đồng thời, Nga cũng hạn chế việc cung ứng nhiên liệu này cho các quốc gia Trung Á theo các thỏa thuận liên chính phủ.

Nguồn thạo tin nói với Reuters rằng sản lượng dầu diesel của Nga trong nửa đầu tháng 10 đã giảm xuống còn khoảng 160.000 tấn/ngày, so với mức 175.000 tấn/ngày trong tháng 9. Sau khi các hạn ngạch xuất khẩu mới được cấp vào giữa tháng, sản lượng đã bắt đầu tăng trở lại, hướng tới mức 180.000 tấn/ngày.

Theo các nguồn tin, nhu cầu tiêu thụ diesel trong nước của Nga thường giảm xuống còn khoảng 140.000 tấn/ngày trong tháng 10, do các yếu tố theo mùa như việc hoàn tất thu hoạch ngũ cốc và kết thúc mùa cao điểm lái xe mùa hè.

Điều này đồng nghĩa với việc Nga sẽ có ít nhất 40.000 tấn dầu diesel mỗi ngày ngày, tương đương hơn 1 triệu tấn mỗi tháng, dành cho xuất khẩu. Các nguồn tin cho biết thêm rằng trong số đó, khoảng 0,2-0,3 triệu tấn dầu diesel có thể được dành để cung cấp cho các quốc gia láng giềng.

Dữ liệu từ công ty LSEG cho thấy vào ngày 23/10, một tàu chở dầu treo cờ Malta, vận chuyển 40.000 tấn dầu diesel của Nga hướng tới New York, đã xuất hiện trên các hệ thống theo dõi. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết các lô hàng dầu diesel từ Nga sang Mỹ vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện đều đặn sau khi tàu chở dầu đầu tiên khởi hành.

Thỏa thuận dầu diesel với Nga là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm hạ giá nhiên liệu ở Mỹ xuống trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 - sự kiện sẽ quyết định Đảng Cộng hòa của ông có giữ được quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội hay không. Trước khi diễn ra cuộc bầu cử này, khủng hoảng chi phí sinh hoạt, bao gồm giá xăng dầu tăng cao, đang là mối quan tâm lớn nhất của cử tri Mỹ.

Theo dữ liệu từ AAA, trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, người dân Mỹ phải trả mức giá trung bình cao hơn cho xăng và dầu diesel tại các trạm nhiên liệu so với thời kỳ của người tiền nhiệm thuộc Đảng Dân chủ, cựu Tổng thống Joe Biden.

Kể từ khi ông Trump nhậm chức cách đây gần 2 năm, giá trung bình cho mỗi gallon xăng thường ở Mỹ là 3,472 USD, cao hơn một chút so với mức trung bình 3,471 USD/gallon trong nhiệm kỳ của ông Biden.

Giá dầu diesel dưới thời ông Trump cũng cao hơn mức trung bình toàn quốc dưới thời ông Biden, với giá 4,343 USD/gallon so với 4,078 USD/gallon. Vào ngày 22/9 vừa qua, giá dầu diesel tại Mỹ đã chạm mức cao kỷ lục là 6,523 USD/gallon.

Kết quả một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, được công bố vào hôm 20/10, cho thấy chỉ có 31% cử tri Mỹ được hỏi ủng hộ cách điều hành nền kinh tế của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai này - mức thấp nhất trong cả hai nhiệm kỳ của ông và giảm 2 điểm phần trăm so với kết quả của cuộc khảo sát trước đó 2 tuần.