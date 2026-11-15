Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện trái quy luật khí hậu

Rét đậm, rét hại có thể đến muộn hơn quy luật khí hậu. Ảnh minh hoạ.

Chiều 15-11, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát đi bản tin nhận định tình hình thời tiết, thủy văn từ tháng 12-2026 đến tháng 2-2027 với nhiều thông tin đáng lưu ý tại khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả thủ đô Hà Nội).

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ tháng 12-2026 đến tháng 2-2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2 độ C.

Tháng 12-2026, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả thủ đô Hà Nội) dự kiến cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-15mm. Sang tháng 1, 2-2027, tổng lượng mưa ở miền Bắc phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Đáng chú ý, từ tháng 12-2026 đến tháng 2-2027, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu.

Số ngày rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng xảy ra ngắn ngày.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng nhận định, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chính quyền và người dân các địa phương cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.