RESCENE đứng đầu danh sách tháng thứ năm liên tiếp, với chỉ số danh tiếng thương hiệu đạt 7.898.338. Trong phần phân tích từ khóa liên quan đến nhóm, các cụm từ xuất hiện với tần suất cao bao gồm “PULSE” và “With”, trong khi các từ khóa liên quan khác gồm: “comeback” (trở lại), “root for” (ủng hộ) và “buy” (mua). Phân tích về sắc thái tích cực - tiêu cực cũng cho thấy, 92,24% phản hồi dành cho RESCENE là tích cực.

CORTIS giữ vững vị trí thứ hai, với chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng 34,21% so với tháng Mười.

Hearts2Hearts vươn lên vị trí thứ ba, sau khi ghi nhận mức tăng 146,05% trong chỉ số danh tiếng thương hiệu.

ILLIT nhảy vọt lên vị trí thứ tư, với mức tăng 126,71% trong chỉ số danh tiếng thương hiệu. Và cuối cùng, KiiiKiii hoàn thiện top 5, với chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng 16,72% so với tháng Mười.