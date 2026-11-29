RESCENE vươn mình trở thành 'nhóm nhạc nữ quốc dân'
RESCENE tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu các 'ngôi sao' tháng Mười Một.
Các thứ hạng được xác định thông qua việc phân tích dữ liệu lớn (big data) thu thập từ ngày 28/10 đến ngày 28/11, bao gồm các chỉ số về mức độ phủ sóng trên truyền thông, sự tham gia của người tiêu dùng, mức độ tương tác và nhận thức cộng đồng đối với các 'ngôi sao'.
Trong tháng này, RESCENE tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với chỉ số danh tiếng thương hiệu đạt 8.734.263.
Kim You Jung giành vị trí thứ hai, với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 5.193.352, trong khi bạn diễn của cô trong tác phẩm 100 Days of Deception, Park Jinyoung (thành viên nhóm GOT7 đứng ở vị trí thứ năm với 5.055.086 điểm.
Lim Young Woong xếp thứ ba trong tháng Mười Một, với chỉ số danh tiếng thương hiệu đạt 5.117.540, theo sát phía sau là nhóm BTS ở vị trí thứ tư, với 5.056.431 điểm.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/rescene-vuon-minh-tro-thanh-nhom-nhac-nu-quoc-dan-post1898273.tpo