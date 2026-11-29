Các thứ hạng được xác định thông qua việc phân tích dữ liệu lớn (big data) thu thập từ ngày 28/10 đến ngày 28/11, bao gồm các chỉ số về mức độ phủ sóng trên truyền thông, sự tham gia của người tiêu dùng, mức độ tương tác và nhận thức cộng đồng đối với các 'ngôi sao'.

Trong tháng này, RESCENE tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với chỉ số danh tiếng thương hiệu đạt 8.734.263.

RESCENE ngày càng chứng tỏ sức hút của 'nhóm nhạc nữ quốc dân' khi góp giọng trong nhạc phim (OST) chính thức của tác phẩm điện ảnh 'Hexed: Thế giới phép thuật' của Disney, đồng thời phát hành một ca khúc mới của riêng mình. Cùng với thời điểm bộ phim ra mắt vào ngày 25/11, phiên bản cover chính thức của ca khúc Magic do RESCENE thể hiện đã được phát hành trên các nền tảng phát trực tuyến âm nhạc. Phiên bản Magic của RESCENE là bản làm lại từ ca khúc đình đám từng được ban nhạc rock Mỹ The Cars phát hành vào năm 1978. Trước đó, ca khúc mới With của RESCENE đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong phần danh đề cuối phim. Nay, sự góp mặt của Magic càng tạo thêm sức hút. Trong phim, Magic vang lên khi phần danh đề bắt đầu, còn With xuất hiện sau phân cảnh hậu danh đề (post-credits), khép lại toàn bộ tác phẩm. 'Hexed: Thế giới phép thuật' kể câu chuyện về Billie, một cô gái có cuộc sống bình thường cùng mẹ cô, Alice. Cả hai đều là phù thủy. Sau khi vô tình bước qua một cánh cổng dẫn đến thế giới phép thuật mang tên "Hex", họ phải đối mặt với những mối đe dọa gắn liền với những bí mật ẩn giấu của chính mình.

Kim You Jung giành vị trí thứ hai, với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 5.193.352, trong khi bạn diễn của cô trong tác phẩm 100 Days of Deception, Park Jinyoung (thành viên nhóm GOT7 đứng ở vị trí thứ năm với 5.055.086 điểm.

Lim Young Woong xếp thứ ba trong tháng Mười Một, với chỉ số danh tiếng thương hiệu đạt 5.117.540, theo sát phía sau là nhóm BTS ở vị trí thứ tư, với 5.056.431 điểm.