RESCENE 'càn quét' giải thưởng '2026 KGMA'

RESCENE (gồm: Woni, Liv, Minami, May và Zena) đã tham dự lễ trao giải '2026 KGMA', tại Gocheok Sky Dome, Seoul, vào ngày 7/11 và mang về bốn giải thưởng: Grand Honor's Choice, Best Artist, Berriz Global Fan Choice và Best Memory.

Khi nhận giải thưởng cao quý nhất, các thành viên RESCENE chia sẻ: "Hôm nay, chúng tôi đã vinh dự nhận được bốn giải thưởng. Chúng tôi hiểu rõ, mỗi giải thưởng này đều vô cùng quý giá, và RESCENE sẽ tiếp tục nỗ lực để không ngừng phát triển hơn nữa. Chúng tôi biết rằng, tình cảm mà mọi người dành cho nhóm hiện tại còn lớn hơn cả những gì nhóm xứng đáng nhận được, vì vậy, chúng tôi sẽ cho mọi người thấy một phiên bản trưởng thành hơn nữa của RESCENE. Xin cảm ơn tất cả mọi người".

Trưởng nhóm Woni lần đầu tiên đảm nhận vai trò dẫn chương trình (MC) tại một lễ trao giải, kể từ khi ra mắt. Cô mở màn sự kiện bằng một tiết mục solo, thể hiện lại ca khúc Atlantis Princess của BoA theo phong cách riêng, đồng thời dẫn dắt chương trình một cách tự tin, lưu loát và tự nhiên.

RESCENE đã mang đến hai màn trình diễn với sắc thái đối lập: Ca khúc Inside Out và bài hát chủ đề With. Nếu như sân khấu Inside Out gây ấn tượng với màn trình diễn đầy gợi cảm, cùng đạo cụ là những chiếc ghế, thì sân khấu With lại truyền tải trọn vẹn cảm xúc bài hát trong một không gian nhẹ nhàng, mơ mộng.

RESCENE đã phát hành mini album thứ 4 mang tên PULSE vào lúc 18h (giờ Hàn Quốc), ngày 3/11. Ca khúc chủ đề With đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng TOP100 của Melon, chỉ hai giờ sau khi ra mắt. Cả 5 bài hát trong album đều lọt vào top 10 của bảng xếp hạng này. Ngoài ra, With còn đứng đầu bảng xếp hạng 'HOT100' của Melon, bảng xếp hạng thời gian thực của Bugs và bảng xếp hạng 'TOP 200' thời gian thực của Genie Music.