Theo Yonhap, ngày 26/11, nền tảng âm nhạc Melon (Hàn Quốc) công bố báo cáo đầu tiên phân tích mức độ phổ biến của Kpop tại ba thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Kết quả cho thấy RESCENE, aespa và BTS lần lượt là những nhóm nhạc có thành tích nổi bật nhất trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại những quốc gia này.

Báo cáo được xây dựng dựa trên dữ liệu từ Global-K Chart, bảng xếp hạng tổng hợp ra mắt vào tháng 6/2026 với sự hợp tác giữa Melon, Tencent Music (Trung Quốc) và Line Music (Nhật Bản). Đây là hệ thống theo dõi thành tích âm nhạc, đồng thời phản ánh mức độ quan tâm của khán giả dành cho K-pop tại các thị trường trọng điểm.

Dữ liệu được thống kê từ ngày 11/5 đến 30/9, thời điểm Global-K Chart bắt đầu ghi nhận các hoạt động trên bảng xếp hạng toàn cầu. Theo đó, RESCENE là nhóm nhạc sở hữu số lượng ca khúc đạt vị trí dẫn đầu nhiều nhất trên Melon. Trong khi đó, aespa thống trị bảng xếp hạng Tencent Music tại Trung Quốc, còn BTS giữ vị trí nổi bật trên Line Music của Nhật Bản.

Melon nhận định thành tích của các nghệ sĩ phản ánh những đặc điểm khác biệt trong cách khán giả từng quốc gia tiếp nhận và tiêu thụ âm nhạc Kpop. Nếu BTS tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng bền bỉ trên phạm vi quốc tế, RESCENE lại tạo được bước tiến đáng chú ý tại quê nhà nhờ sự trở lại mạnh mẽ của ca khúc Love Attack trên các bảng xếp hạng Hàn Quốc từ tháng 7.

Đáng chú ý, trong giai đoạn thống kê, có bảy nhóm nhạc từng ít nhất một lần vươn lên vị trí số 1 trên Global-K Chart, bao gồm BTS, aespa, BIGBANG, LE SSERAFIM, RIIZE, Stray Kids và ITZY. Đây đều là những đại diện có sức ảnh hưởng đáng kể của Kpop, với hoạt động âm nhạc và cộng đồng người hâm mộ trải rộng tại nhiều quốc gia.

Xét về khả năng duy trì thứ hạng, BTS và aespa là hai nhóm nhạc có thời gian trụ lại trong Top 10 lâu nhất, cùng đạt 143 ngày. Theo sau là Ive với 135 ngày, SEVENTEEN với 119 ngày và BIGBANG với 112 ngày. Những con số này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa các nghệ sĩ Kpop không chỉ nằm ở khả năng tạo ra những ca khúc bùng nổ trong thời gian ngắn mà còn ở sức hút ổn định trên các nền tảng âm nhạc.

Trong số những cái tên được nhắc đến, BTS tiếp tục ghi dấu ấn với thành tích đặc biệt. Nhóm trở lại trong năm 2026 bằng album phòng thu thứ năm mang tên ARIRANG. Sản phẩm này góp phần đưa BTS trở lại vị trí trung tâm của thị trường âm nhạc quốc tế, đồng thời giúp nhóm duy trì thành tích ấn tượng trên Global-K Chart.

Cụ thể, BTS có tổng cộng 59 ngày đứng đầu bảng xếp hạng tổng hợp hằng ngày trong số 143 ngày góp mặt ở Top 10. Đặc biệt, nhóm giữ vị trí số 1 trên Line Music trong toàn bộ thời gian thống kê. Melon nhấn mạnh BTS là nghệ sĩ duy nhất đạt vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng hằng ngày của cả ba nền tảng Melon, Tencent Music và Line Music.

Thành tích này một lần nữa cho thấy vị thế đặc biệt của BTS trong ngành công nghiệp Kpop. Không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, nhóm còn duy trì khả năng tiếp cận khán giả ở những thị trường có đặc điểm tiêu thụ âm nhạc khác nhau. Việc đồng thời dẫn đầu các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản là minh chứng cho sức ảnh hưởng xuyên biên giới của nhóm.

Trong khi đó, aespa tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu thế hệ mới. Việc dẫn đầu Tencent Music và có tới 143 ngày duy trì vị trí trong Top 10 Global-K Chart cho thấy sức hút đáng kể của nhóm tại thị trường Trung Quốc cũng như khả năng cạnh tranh trên phạm vi khu vực.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của RESCENE trong danh sách những nhóm nhạc nổi bật nhất cũng mang đến một điểm nhấn thú vị. So với BTS hay aespa, RESCENE chưa có độ nhận diện rộng rãi tương đương trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, thành tích của nhóm trên Melon cho thấy những đại diện trẻ vẫn có cơ hội tạo dấu ấn riêng nếu sở hữu sản phẩm âm nhạc phù hợp với thị hiếu khán giả.

Nhìn rộng hơn, báo cáo Global-K Chart không chỉ phản ánh thành tích của những tên tuổi hàng đầu mà còn cho thấy sự đa dạng trong sức hút của Kpop tại châu Á. Mỗi thị trường có những nghệ sĩ được yêu thích riêng, song BTS vẫn là trường hợp đặc biệt khi duy trì vị trí dẫn đầu trên cả ba nền tảng.

Với những dữ liệu được công bố, năm 2026 tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh sôi động của ngành công nghiệp Kpop. Trong đó, BTS, aespa và RESCENE là ba cái tên đại diện cho những sắc thái khác nhau của sức ảnh hưởng âm nhạc Hàn Quốc tại khu vực.