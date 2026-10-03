Renault sẽ đầu tư hơn 10 tỷ euro vào Pháp

Nhà máy sản xuất ô tô Renault. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh France Inter, ông Provost cho biết trong 5 năm qua, Renault đã đầu tư 13 tỷ euro vào Pháp nhằm chuyển đổi toàn diện hệ thống sản xuất của tập đoàn theo hướng đặt cược vào xe điện. Theo ông, trong 5 năm tới, nếu bối cảnh xã hội và chính trị cho phép, Renault sẽ tái đầu tư hơn 10 tỷ euro để tiếp tục thúc đẩy xe điện và giúp xe hơi có giá dễ tiếp cận hơn.

Xe điện đã chiếm mức kỷ lục 42% tổng số xe mới đăng ký tại Pháp trong tháng 9. Nhu cầu xe điện tăng nhờ giá nhiên liệu tăng vọt kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu.

Theo ông Provost, hiện nay Renault đang sản xuất tại các nhà máy ở Pháp nhiều xe hơn trước đây. Ông cho biết năm 2025, tập đoàn đã sản xuất 500.000 xe tại Pháp. Năm 2026, sản lượng sẽ tăng thêm ít nhất 25% nhờ sự gia tăng của xe điện./.