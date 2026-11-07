Rèn ý thức thượng tôn pháp luật từ những việc nhỏ nhất cho học sinh

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tuyên dương học sinh tại hội thi tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Ngày 7/11, tại Trường Tiểu học & THCS Chu Văn An, phường Tây Hồ - Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Lễ Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2026 và Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh năm học 2026-2027.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2026 có ý nghĩa rất đặc biệt bởi vì được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên đặt nền móng cho nền dân chủ, pháp quyền.

Trong thời gian tới, để làm tốt hơn công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật trong các nhà trường, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh để góp phần đưa nội dung giáo dục pháp luật cũng như tăng cơ hội tiếp xúc với các tri thức pháp luật một cách dễ hiểu, hiệu quả tới đa dạng các đối tượng trên địa bàn Thủ đô.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền phát biểu khai mạc buổi lễ.

Tăng cường chuyển đổi số, nâng cao khả năng đa dạng hóa cách tiếp cận của người học, nhất là đối tượng các em học sinh, thế hệ Gen Z. Trong đó, tận dụng đa dạng các kênh thông tin, bài giảng, podcast hay các video ngắn, infographic. Đây là những cách mà chúng ta ghi nhận, đánh giá mang lại những hiệu quả thiết thực trong thế hệ trẻ.

Thứ nữa đó là trách nhiệm nêu gương của các thầy cô giáo, cán bộ quản lý bởi vì sự tôn trọng pháp luật của học sinh sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những hình mẫu, những hành động thiết thực hằng ngày trong mỗi gia đình. Vì vậy, sự nêu gương trong việc thực hiện pháp luật của người lớn sẽ là một kênh truyền thông tốt nhất, hiệu quả nhất đối với người học.

Với các em học sinh, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhắn nhủ, trong xã hội hiện đại, việc sống và làm việc theo pháp luật chính là điều kiện tiên quyết, hiệu quả nhất để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các em. Khi hiểu và thực hiện đúng pháp luật, chúng ta đang tạo ra những chiếc phao cứu sinh an toàn cho bản thân mình, gia đình và xã hội trong tương lai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật.

Các em học sinh tham gia hội thi kiến thức pháp luật năm học 2026-2027.

Nhà giáo Vũ Hạnh Nguyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Chu Văn An (phường Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ, ở lứa tuổi học trò đầy ước mơ và khát khao khám phá, đôi khi các em cảm thấy những quy tắc, điều khoản thật khô khan và ràng buộc. Nhưng thầy cô mong các em hiểu rằng, pháp luật sinh ra không phải để thu hẹp đôi cánh hay gò bó những hoài bão, mà chính là tấm lưới an toàn nâng đỡ để các em tự do bay cao, bay xa.

Mỗi lần các em tự giác đội mũ bảo hiểm và đi đúng phần đường khi đến trường; mỗi lời nói tử tế, văn minh các em viết trên không gian mạng; hay mỗi lần các em dũng cảm nói "Không" với thuốc lá điện tử, với bạo lực và những cám dỗ học đường... là những hành động thiết thực và bổ ích.

"Đặc biệt, việc các em chủ động trang bị kiến thức, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cẩn trọng với nguồn nhiệt, nguồn điện và nắm chắc các kỹ năng thoát nạn sinh tồn chính là chìa khóa quan trọng để bảo vệ sự sống của bản thân và bạn bè xung quanh. Hiểu và chấp hành pháp luật chính là cách tự do nhất để các em bảo vệ sự bình yên, quyền lợi và tương lai của chính bản thân mình", nhà giáo Vũ Hạnh Nguyên cho hay.