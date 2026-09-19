Rèn thể lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Dù trời nắng hay mưa, vừa dứt khẩu lệnh “Xuất phát” là các chiến sĩ lập tức lao đi, dũng mãnh vượt tường, bục mấp mô, hố vướng chân, cầu độc mộc, thang dây, hào chui, hàng rào dích dắc. Sự cổ vũ, động viên của cấp trên, đồng đội là động lực tinh thần to lớn để bộ đội quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn trong từng lượt chạy.

Thoăn thoắt vượt qua hàng rào vướng chân.

Linh hoạt, khéo léo vượt qua từng vật cản.

Tạo đà, dũng mãnh vượt hào 2m.

Thường xuyên luyện tập, hội thao giúp bộ đội nâng cao sức khỏe, sức bền, độ linh hoạt, dẻo dai.

Sau khi vượt tường cao, bộ đội nhanh chóng tăng tốc để chinh phục những vật cản ở phía trước.

Thượng úy Võ Quốc Tình, Phó đại đội trưởng Đại đội 7 (Tiểu đoàn 3) thị phạm kỹ thuật vượt qua hàng bục nhấp nhô cho đơn vị.