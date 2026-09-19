Rèn thể lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
Ngoài võ thuật, chạy dài, bơi lội, bóng đá, bóng chuyền, hằng tuần, các đại đội, tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Pháo phòng không 573 (Quân khu 5) đều tổ chức luyện tập, hội thao nội dung vượt vật cản tổng hợp để bộ đội rèn luyện, nâng cao sức khỏe, sức bền, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.
Dù trời nắng hay mưa, vừa dứt khẩu lệnh “Xuất phát” là các chiến sĩ lập tức lao đi, dũng mãnh vượt tường, bục mấp mô, hố vướng chân, cầu độc mộc, thang dây, hào chui, hàng rào dích dắc. Sự cổ vũ, động viên của cấp trên, đồng đội là động lực tinh thần to lớn để bộ đội quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn trong từng lượt chạy.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ren-the-luc-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-1057516