Rèn thể lực của bộ đội công binh miền sông nước

Thượng tá Nguyễn Văn Nhủ, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 25, cho biết: “Chúng tôi xác định phải chủ động, linh hoạt trong tổ chức huấn luyện thể lực, vừa bảo đảm đúng chương trình, kế hoạch, vừa phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Trong đó, đơn vị chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý, huấn luyện bộ đội; đồng thời đề cao ý thức tự giác, tinh thần chủ động của mỗi quân nhân trong rèn luyện hằng ngày, góp phần nâng cao sức khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Cùng với duy trì nền nếp, Lữ đoàn Công binh 25 chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ. Các nội dung chạy nhanh, chạy bền, chống đẩy, co tay xà đơn và những bài tập phát triển sức mạnh, sức bền, sự khéo léo, khả năng phối hợp vận động được tổ chức theo chương trình, kế hoạch đã xác định. Quá trình huấn luyện bảo đảm từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với thể trạng, độ tuổi và khả năng của từng đối tượng; chú trọng hướng dẫn đúng kỹ thuật, duy trì cường độ hợp lý và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn. Đại úy Đinh Tấn Tài, Đại đội trưởng Đại đội 10, Tiểu đoàn Vượt sông 4, Lữ đoàn Công binh 25, tâm sự: “Đối với chiến sĩ mới, chúng tôi tập trung xây dựng nền tảng thể lực, hình thành thói quen rèn luyện và nâng cao khả năng thích nghi với môi trường quân sự. Với quân nhân có thời gian công tác lâu năm hoặc thể lực còn hạn chế, cán bộ trực tiếp quản lý căn cứ tình trạng sức khỏe để hướng dẫn, động viên, điều chỉnh cường độ phù hợp, giúp bộ đội tiến bộ vững chắc”.

Chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) tham gia tập luyện môn bơi.

Thời gian qua, Lữ đoàn Công binh 25 thường xuyên duy trì gắn huấn luyện thể lực với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đối với lực lượng thi công công trình chiến đấu, đơn vị chú trọng rèn luyện sức bền, sức mạnh và khả năng làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Với lực lượng dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ, bên cạnh thể lực tốt còn phải rèn luyện tính kiên trì, sự tập trung và khả năng kiểm soát tâm lý. Đối với lực lượng tham gia phòng, chống khủng bố, cứu hộ, cứu nạn, yêu cầu cơ động nhanh, phối hợp nhịp nhàng và xử trí linh hoạt đòi hỏi bộ đội phải thường xuyên nâng cao thể chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong những tình huống phức tạp.

Thiếu tá Trần Văn Thọ, Đại đội trưởng Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Công binh 25, chia sẻ: “Thời gian qua, đơn vị chú trọng duy trì huấn luyện thể lực thường xuyên, kết hợp thể dục buổi sáng, chạy bền, rèn luyện sức mạnh, sức bền với hoạt động lao động, thi công thực tế. Với đặc thù đóng quân phân tán, điều kiện sân bãi còn hạn chế, đơn vị chủ động tận dụng diện tích đất trống, khu vực quanh nơi đóng quân để bố trí sân tập thể lực, tự làm các dụng cụ luyện tập đơn giản, phù hợp với điều kiện hiện có”.

Không chỉ chú trọng rèn luyện thể lực chung, Lữ đoàn Công binh 25 còn quan tâm nâng cao kỹ năng bơi, xem đây là nội dung thiết thực đối với bộ đội hoạt động trên địa bàn sông nước, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở khu vực ven biển, hải đảo và tham gia cứu hộ, cứu nạn. Các đơn vị chủ động tổ chức huấn luyện, kiểm tra theo kế hoạch, chú trọng trang bị kỹ năng cần thiết, nâng cao khả năng xử trí tình huống liên quan đến môi trường nước. Đến nay, 100% bộ đội của Lữ đoàn Công binh 25 đều biết bơi, góp phần nâng cao khả năng thích ứng với điều kiện địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hỗ trợ xử trí hiệu quả các tình huống phát sinh trong thực tiễn.