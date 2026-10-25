Rèn thân - tâm - trí với vovinam

Vovinam đang lan tỏa trong đời sống người dân Thanh Hóa, đặc biệt là giới trẻ.

Được sáng lập vào năm 1938 bởi võ sư Nguyễn Lộc, vovinam là kết tinh của triết lý nhân văn, tinh thần thượng võ và nền tảng văn hóa phong phú. Đặc biệt, tháng 11/2023, vovinam - Việt võ đạo được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia càng giúp cho môn võ này lan tỏa trong cộng đồng.

Hành trình tập luyện vovinam là một chuỗi rèn luyện song song giữa thể xác và tâm hồn. Võ đạo vovinam lấy chữ “Lễ” làm hàng đầu, lấy “Nghĩa” làm trọng và lấy “Nhân” làm gốc. Với châm ngôn “Võ thuật gắn liền với võ đạo”, “Bàn tay thép phải đặt trên trái tim từ ái”, nhiều bạn trẻ tìm đến vovinam không chỉ để biết một môn thể thao, để vận động “xả stress” mà còn để khám phá các triết lý nhân sinh cổ xưa, tìm cách phát triển, vận dụng vào cuộc sống hiện đại.

Vovinam cũng dạy võ sinh không chỉ cách phòng thủ hay ra đòn, mà quan trọng hơn cả, môn võ dạy cách đứng dậy sau thất bại, cách sống tử tế, khiêm nhường và mạnh mẽ giữa đời thường.

Là một võ sinh đã theo đuổi vovinam hơn 5 năm, em Cao Quỳnh Anh (SN 2011) ở phường Sầm Sơn chia sẻ: “Trước đây, em là một người khá rụt rè, dễ nản lòng mỗi khi gặp khó khăn trong học tập cũng như cuộc sống. Nhưng từ khi khoác lên mình bộ võ phục vovinam, mọi thứ trong em đã thay đổi hoàn toàn. Những bài tập thể lực khắt khe, những lần vấp ngã trên thảm tập hay những đòn thế khó đòi hỏi phải kiên trì luyện tập đã dạy cho em bài học về sự nhẫn nại. Khi đối mặt với áp lực cuộc sống, em nhớ đến tinh thần võ đạo và học cách giữ bình tĩnh, lắng nghe, khiêm nhường nhưng không bao giờ lùi bước. Với em, mỗi giờ tập vovinam là một giờ được trải nghiệm và hoàn thiện chính mình”.

Trong bối cảnh nhiều hoạt động giải trí gắn với màn hình điện tử chiếm không ít thời gian của giới trẻ, việc tham gia một môn võ đòi hỏi vận động thực chất, tương tác trực tiếp và kỷ luật tập thể càng có ý nghĩa.

“Trong đời sống hiện đại, khi con người phải đối mặt với nhiều áp lực từ học tập, công việc và những thay đổi nhanh chóng của xã hội, nhu cầu rèn luyện sức khỏe gắn với chăm sóc tinh thần ngày càng rõ nét. Vovinam đến gần hơn với các bạn trẻ không chỉ đơn thuần là dạy họ vài đòn thế để tự vệ, mà là trao cho họ một phương pháp rèn luyện tâm - thân - trí toàn diện”, huấn luyện viên vovinam Đỗ Huy Khương cho biết.

Chính nhờ giá trị nhân văn sâu sắc cùng hệ thống bài tập phong phú, phù hợp với mọi lứa tuổi, phong trào tập luyện vovinam đã lan tỏa rộng khắp, vượt ra khỏi biên giới Việt Nam để hiện diện tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 2 triệu võ sinh theo học. Ở xứ Thanh, phong trào tập luyện vovinam đang phát triển hết sức mạnh mẽ, trở thành nét đẹp văn hóa thể thao tại nhiều địa phương. Toàn tỉnh hiện có hơn 200 câu lạc bộ vovinam hoạt động sôi nổi với hơn 3.000 võ sinh tập luyện thường xuyên. Từ những sân trường, nhà văn hóa xã cho đến các trung tâm thể thao lớn, hình ảnh những hàng võ sinh thẳng tắp trong bộ võ phục xanh lam, cất tiếng hô vang hào hùng đã trở nên vô cùng quen thuộc.

“Chúng tôi rất vui mừng khi thấy phong trào vovinam tại Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên điều đáng quý nhất không nằm ở con số, mà ở chỗ các bạn trẻ đến với vovinam bằng sự tự nguyện và lòng say mê chân thành.

Vovinam dạy giới trẻ biết kính trên nhường dưới, biết sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Khi các em rèn luyện được một thể chất dẻo dai cùng một tâm hồn trong sáng, các em sẽ trở thành những công dân có ích, đủ sức gánh vác tương lai”, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong chia sẻ.

Từ những đòn thế mạnh mẽ trên thảm tập đến sự hòa nhập sâu rộng trong cộng đồng, vovinam đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp: dùng tinh hoa võ học để rèn luyện nên những con người giàu tâm huyết, vững bản lĩnh và sẵn sàng cống hiến.