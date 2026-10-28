Rèn quân qua diễn tập, nâng cao khả năng sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc

Ngày 2/10, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3, Mây Tàu, TP Hồ Chí Minh, Trung đoàn 174 và Trung đoàn 738 tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp đại đội bộ binh năm 2026. Cuộc diễn tập gồm 2 đề mục: Đại đội bộ binh phòng ngự và Đại đội bộ binh vận động tập kích địch.

Dự, theo dõi và kiểm tra diễn tập có Đại tá Phùng Thế Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 cùng đại diện các cơ quan Quân khu. Đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo diễn tập.

Các lực lượng thực hành diễn tập.

Diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất, nơi những nội dung đã được rèn luyện trong suốt quá trình huấn luyện được đưa vào một tình huống chiến thuật hoàn chỉnh. Ở đó, không chỉ kỹ năng của từng chiến sĩ mà cả trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng và xử trí tình huống của cán bộ các cấp đều được kiểm nghiệm trực tiếp trên thao trường.

Bởi vậy, phía sau những phút thực hành với nhịp độ khẩn trương là cả một quá trình chuẩn bị công phu. Từ kết quả diễn tập, đơn vị có thêm cơ sở đánh giá thực chất chất lượng huấn luyện, đồng thời nhận diện những nội dung cần tiếp tục củng cố.

Để bước vào cuộc diễn tập có bắn đạn thật, các đơn vị phải chuẩn bị chu đáo từ sớm. Kế hoạch được xây dựng cụ thể, phương án được nghiên cứu, luyện tập qua từng cấp, vũ khí, trang bị kỹ thuật được kiểm tra, thao trường và các điều kiện bảo đảm được chuẩn bị chặt chẽ.

Quá trình luyện tập được tổ chức từ cá nhân đến phân đội. Bộ đội từng bước củng cố động tác cơ bản, sau đó nâng lên các nội dung phối hợp và thực hành theo đội hình. Những khâu chưa thuần thục được tập trung rèn luyện, điều chỉnh trước khi bước vào diễn tập chính thức.

Thực hành bắn đạn thật, phối hợp hỏa lực trong diễn tập.

Trung tá Nguyễn Ngọc Khánh, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 174, chia sẻ: “Đơn vị xác định đây là nhiệm vụ huấn luyện trọng tâm nên ngay từ đầu đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức luyện tập từ cá nhân đến phân đội, từ từng nội dung đến hiệp đồng tổng hợp. Trong quá trình chuẩn bị, đơn vị chú trọng kiểm tra vũ khí, trang bị, thao trường, đồng thời rèn luyện bộ đội thực hiện đúng động tác, đúng nguyên tắc và bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Khánh, trong quá trình luyện tập, đơn vị tập trung xử lý những điểm chưa thống nhất giữa các bộ phận. Mỗi vị trí có nhiệm vụ, thời cơ và yêu cầu riêng, vì vậy việc luyện tập được tiến hành nhiều lần để bộ đội nắm chắc phần việc của mình và thực hiện đúng phương án.

Bước vào thực hành, yêu cầu đối với cán bộ các cấp được đặt ra cụ thể hơn. Từ cấp tiểu đoàn đến đại đội, cán bộ phải bám sát diễn biến, điều hành bộ đội theo đúng ý định chiến thuật và xử trí phù hợp với từng tình huống.

Thiếu tá Phạm Minh Trung, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 174, chia sẻ: “Trong diễn tập, yêu cầu đặt ra đối với cán bộ chỉ huy là phải nắm chắc tình hình, bám sát đội hình và điều hành các bộ phận thực hiện đúng ý định chiến thuật. Khi tình huống thay đổi, người chỉ huy phải kịp thời đánh giá, đưa ra quyết định phù hợp, bảo đảm các bộ phận giữ được sự thống nhất trong thực hành. Qua diễn tập, cán bộ có điều kiện kiểm tra khả năng tổ chức, điều hành và xử trí tình huống của mình, từ đó tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng chỉ huy trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ”.

Ở cấp đại đội, yêu cầu đặt ra cụ thể ở từng vị trí chiến đấu. Người chỉ huy phải theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm các bộ phận hành động đúng thời cơ và duy trì đội hình trong suốt quá trình thực hành.

Đại úy Giáp Tấn Đạt, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 174, chia sẻ: “Khi bước vào bắn đạn thật, mọi động tác phải chính xác, đúng thời cơ và bảo đảm an toàn. Người chỉ huy phải nắm chắc đội hình, theo dõi từng bộ phận để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm các nội dung được thực hiện đúng kế hoạch”.

Đối với chiến sĩ, bắn đạn thật tạo ra áp lực cao hơn so với các buổi luyện tập thông thường. Tiếng súng, nhịp độ thực hành và yêu cầu chính xác khiến mỗi người phải tập trung cao độ, giữ bình tĩnh và thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

Qua thực hành, chiến sĩ cảm nhận rõ hơn yêu cầu của nhiệm vụ trong điều kiện có áp lực. Việc chấp hành mệnh lệnh, giữ đúng vị trí, quan sát và phối hợp với đồng đội được thể hiện cụ thể trong từng nội dung.

Những trải nghiệm trực tiếp trên thao trường giúp bộ đội củng cố kỹ năng và tác phong thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chiến sĩ nhận rõ hơn yêu cầu phải giữ bình tĩnh, tập trung và tuân thủ nghiêm các quy định trong quá trình thực hành.

Sau diễn tập, kết quả thực hành là căn cứ để các đơn vị nhìn nhận cụ thể hơn những mặt đã đạt và nội dung cần tiếp tục củng cố. Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện được tổng hợp, rút kinh nghiệm, phục vụ cho các đợt huấn luyện tiếp theo.

Đại tá Phùng Thế Hùng và Đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tặng quà biểu dương các đơn vị hoàn thành nội dung diễn tập.

Đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh: “Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát nhiệm vụ, sát đối tượng và sát địa bàn. Trong đó, chú trọng rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và khả năng xử trí các tình huống, từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh”.

Định hướng này đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện, gắn quá trình rèn luyện với nhiệm vụ thực tế. Các đơn vị cần duy trì những nội dung đã đạt kết quả tốt, đồng thời tập trung khắc phục những khâu còn hạn chế qua từng đợt luyện tập, kiểm tra.

Cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp đại đội bộ binh năm 2026 vì thế là một bước kiểm tra quan trọng trong quá trình huấn luyện của Trung đoàn 174 và Trung đoàn 738. Qua thực hành, cán bộ có thêm cơ sở đánh giá khả năng tổ chức, chiến sĩ có thêm trải nghiệm, đơn vị có thêm dữ liệu thực tế để hoàn thiện công tác huấn luyện.

Từ thao trường Mây Tàu, những kinh nghiệm thu được tiếp tục trở thành cơ sở cho các nội dung huấn luyện tiếp theo. Qua đó, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh từng bước nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng thực hành chiến đấu và chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.