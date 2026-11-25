Rèn quân giữa địa bàn thực tế

Những ngày hành quân về xã Quảng Sơn, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng không chỉ thực hiện các nội dung huấn luyện theo kế hoạch mà còn xuống địa bàn, tìm hiểu đời sống người dân, nắm tình hình an ninh, trật tự và những vấn đề có thể phát sinh từ cơ sở. Ngay khi đặt chân đến địa phương, đoàn công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Công an xã Quảng Sơn khảo sát thực tế, tìm hiểu đặc điểm kinh tế - xã hội, tình hình an ninh, trật tự tại các khu dân cư.

Từ những thông tin thu thập được, các lực lượng cùng trao đổi, rà soát, bổ sung phương án công tác, chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng hành quân rèn luyện, hỗ trợ nhân dân dọn dẹp đường sá tại xã Quảng Sơn.

Trên những tuyến đường quanh khu dân cư, các tổ công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Với quãng đường tuần tra khoảng 8km, cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện tiếp cận địa bàn, rèn luyện khả năng quan sát, nhận diện tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Địa bàn nông thôn với những tuyến đường nối các khu dân cư, những khoảng rẫy, vườn cây và địa hình đan xen cũng đặt ra yêu cầu về khả năng cơ động, phối hợp, nắm bắt tình hình của lực lượng làm nhiệm vụ. Những tháng cuối năm, khi hoạt động của các loại tội phạm tiềm ẩn diễn biến phức tạp, việc tăng cường tuần tra, phối hợp giữa Cảnh sát cơ động, Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Đoàn công tác phối hợp với chính quyền địa phương thăm tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quảng Sơn.

Tại nơi đóng quân dã ngoại, các buổi huấn luyện võ thuật Công an nhân dân, rèn luyện thể lực, thực hành kỹ thuật, chiến thuật được duy trì nghiêm túc. Những cung đường tuần tra, khu dân cư, địa hình nông thôn trở thành môi trường rèn luyện sức bền, khả năng cơ động, kỹ năng phối hợp và xử lý tình huống. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được huấn luyện vào thực tiễn, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Thượng tá Nguyễn Văn Thương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thông qua đợt hành quân dã ngoại, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện tiếp cận thực tế, sâu sát địa bàn, nắm bắt tình hình và những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đây cũng là dịp để các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tăng cường phối hợp với Công an xã, cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Những bước chân tuần tra và việc làm nghĩa tình

Trên những tuyến đường cỏ dại, bụi rậm còn mọc ven lề, cán bộ, chiến sĩ cùng người dân cầm cuốc, dao phát, thu gom rác, làm sạch từng đoạn đường. Những phần việc được làm bằng sức trẻ và tinh thần trách nhiệm đã góp phần cải thiện môi trường, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động dọn dẹp vệ sinh tại bia ghi danh các liệt sĩ tại xã Quảng Sơn.

Đoàn công tác còn tổ chức giao lưu bóng chuyền, văn nghệ quần chúng kết hợp tuyên truyền pháp luật. Mối quan hệ giữa Công an với nhân dân vì thế không chỉ được vun đắp từ những nhiệm vụ bảo vệ bình yên mà còn từ sự sẻ chia, đồng hành trong đời sống thường ngày.

Chị Lục Thị Hạnh, người dân xã Quảng Sơn chia sẻ: “Những việc làm của các anh rất thiết thực, giúp cuộc sống của người dân thuận lợi hơn. Chúng tôi mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này tại địa phương!..”.

Ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết, đoàn công tác Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, không chỉ hỗ trợ địa phương nắm tình hình, giữ gìn an ninh, trật tự mà còn tích cực tuyên truyền pháp luật, vệ sinh môi trường và giúp đỡ nhân dân. Những việc làm cụ thể của cán bộ, chiến sĩ góp phần chia sẻ khó khăn với địa phương, củng cố niềm tin và sự gắn bó giữa lực lượng Công an với chính quyền, nhân dân.

Với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng, hành quân dã ngoại về cơ sở không đơn thuần là một đợt huấn luyện hay hoạt động hỗ trợ địa phương mà còn là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng tác phong gần dân, sát dân, hiểu dân và vì Nhân dân phục vụ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an xã, chính quyền địa phương và nhân dân chính là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tăng cường sức mạnh phòng ngừa, trấn áp và răn đe tội phạm vào dịp cuối năm.