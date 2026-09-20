Rèn nhân cách, luyện thể chất từ những thế võ

Các em nhỏ hào hứng tập luyện taekwondo tại Trung tâm MMA & KickFitness VH (phường Hạc Thành).

Trên địa bàn tỉnh có hàng chục môn võ khác nhau, thu hút đông đảo trẻ em luyện tập. Tiêu biểu như: vovinam, karate, taekwondo, võ cổ truyền... Nhiều môn chuyên về “nhu”, chuyên về “cương” hoặc kết hợp cả hai với những tiêu chí như dưỡng sinh, biểu diễn và thực chiến. Mỗi môn phái cũng đều có các bài tập phù hợp với mọi lứa tuổi và giới tính của trẻ và tuân thủ các quy tắc an toàn cho người tập.

Ghi nhận tại Trung tâm Thể dục thể thao MMA & KickFitness VH (phường Hạc Thành) bầu không khí luyện tập các môn kickboxing, muay hay taekwondo luôn diễn ra nghiêm túc nhưng cũng đầy hào hứng. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các huấn luyện viên (HLV), hàng chục võ sinh nhí mải mê thực hiện từng động tác đấm, đá, đỡ gạt một cách dứt khoát. Nhìn những nét mặt rạng rỡ cùng từng giọt mồ hôi rơi trên sàn tập, mới thấy hết sự đam mê và quyết tâm của các em đối với võ thuật.

Em Nguyễn Huy Minh (10 tuổi, võ sinh môn

taekwondo) hào hứng chia sẻ: “Từ khi tham gia học võ, em cảm thấy mình khỏe mạnh hơn hẳn, không còn ốm vặt nữa. Em học được cách tự vệ và cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi tham gia các hoạt động tập thể”.

Bắt đầu học võ, trẻ em sẽ phải học cách tôn trọng võ sư, tôn trọng các bậc anh chị đi trước bằng cách cúi đầu chào. Từ đây, sẽ hình thành cho các em cách sống khiêm nhường và kính trọng những người xung quanh.

Trong xã hội hiện đại, khi các nguy cơ xâm hại hay nạn bạo lực học đường vẫn còn tồn tại, việc trang bị cho trẻ kỹ năng phản xạ và bảo vệ chính mình là điều hết sức cần thiết. Sự tự tin là một vũ khí tuyệt vời giúp các em nhỏ có thể hòa đồng, thân thiện và trở nên có ích hơn trong xã hội. Những bài tập tự vệ sẽ giúp trẻ không bị bắt nạt, và trong những tình huống nguy cấp, theo phản xạ bé sẽ bảo vệ được bạn bè.

Giữa thời đại công nghệ, khi nhiều trẻ nhỏ dễ rơi vào lối sống thụ động, gắn liền với màn hình điện thoại hay máy tính, việc đến sân tập võ mỗi ngày giúp các em giải phóng năng lượng một cách tích cực. Các bài tập vận động toàn thân từ cơ bản đến nâng cao kích thích sự phát triển của hệ xương khớp, tăng cường dẻo dai, sức bền và nâng cao hệ miễn dịch. Nhờ đó, trẻ không chỉ sở hữu một thể trạng khỏe mạnh, cân đối mà còn luôn giữ được tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng cho các hoạt động học tập trên lớp.

Quan trọng hơn cả, học võ thuật không chỉ tăng cường thể chất mà còn giúp rèn luyện ý chí. Luyện tập chăm chỉ chính là cam kết của mỗi cá nhân để vượt qua những nỗi sợ hãi, trở ngại. Một ý chí vững vàng là công cụ đắc lực giúp trẻ vượt qua những giai đoạn khó khăn và đạt được thành công.

HLV Cao Tùng Dương, người có nhiều năm kinh nghiệm huấn luyện vovinam cho các em nhỏ, khẳng định: “Võ thuật hướng trẻ đến sự điềm tĩnh và tinh thần thượng võ. Khi tập luyện, chúng tôi luôn đặt việc giáo dục đạo đức lên hàng đầu, giúp các em hiểu rằng võ thuật là công cụ để rèn luyện bản thân và bảo vệ cái thiện. Nhìn thấy các học trò của mình ngày một khỏe mạnh, ngoan ngoãn và trưởng thành hơn qua từng buổi là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi”.

Võ thuật, với những giá trị riêng về thể chất và tinh thần, đang góp thêm một gam màu tích cực vào bức tranh nhiều màu sắc của thể thao quần chúng. Từ những buổi tập nhỏ hôm nay, các em được trao thêm hành trang để bước vào cuộc sống với một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần vững vàng và quan trọng hơn cả là biết rằng, sức mạnh lớn nhất của mỗi người luôn bắt đầu từ khả năng chiến thắng chính mình.