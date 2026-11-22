Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn thực hiện thủ tục kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh cho du khách nước ngoài tại cửa khẩu cảng. Ảnh: Thanh Bình

Tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động

Quán triệt Chỉ thị số 899-CT/QUTW, ngày 30/8/2026 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, Đảng ủy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị. Trong đó, chú trọng gắn việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, khắc phục biểu hiện hình thức trong tổ chức thực hiện.

Đối với đơn vị làm nhiệm vụ tại cửa khẩu cảng biển, việc học, tu dưỡng, rèn luyện được cụ thể hóa thông qua việc chấp hành nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. Đây cũng là những nội dung trực tiếp phản ánh tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đánh giá kết quả triển khai tại đơn vị, Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn là đơn vị tuyến đầu, thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp và các lực lượng hoạt động tại cửa khẩu. Vì vậy, việc đưa nội dung học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào từng nhiệm vụ chuyên môn có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị trong xây dựng bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất liêm chính và đổi mới tác phong công tác, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người lính Biên phòng trách nhiệm, kỷ luật, tận tụy, văn minh trong lòng nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Từ yêu cầu thực tiễn, Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn xác định, việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải tạo được chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm và phương pháp công tác của từng cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, ở những vị trí thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức, cá nhân, việc giữ vững nguyên tắc, thực hiện đúng quy trình, không gây phiền hà, sách nhiễu được đặt lên hàng đầu.

Trung tá Nguyễn Tùng Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn nhấn mạnh: “Đối với đơn vị cửa khẩu, học Bác trước hết là học tinh thần trách nhiệm, sự liêm chính và tác phong nói đi đôi với làm, chúng tôi quán triệt cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, thực hiện đúng chức trách, không ngừng nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân; lấy kết quả công việc, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ làm thước đo”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tham gia thu gom, dọn dẹp rác thải, vệ sinh môi trường trên địa bàn đơn vị phụ trách. Ảnh: Thanh Bình

Giữ vững an ninh cửa khẩu, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

Hoạt động tại cửa khẩu cảng biển có những đặc điểm riêng, với lưu lượng tàu thuyền, hàng hóa, thuyền viên đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế, hoạt động giao thương cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng cấm và các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài. Thực tế đó đòi hỏi Bộ đội Biên phòng phải thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm tình hình, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong quản lý, kiểm soát cửa khẩu.

Đặc biệt, trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với các hoạt động kinh tế, thương mại, yêu cầu giữ gìn phẩm chất đạo đức, tính liêm chính và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là vấn đề chấp hành kỷ luật, pháp luật mà còn trực tiếp quyết định chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng hình ảnh lực lượng Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ.

Tháng 8/2026, thông qua công tác soi chiếu, rà soát các lô hàng trọng điểm và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gần 1,2 tấn ngà voi và gần 80kg xương động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được cất giấu tinh vi trong các lóng gỗ xẻ nhập khẩu.

Kết quả đấu tranh vụ việc cho thấy hiệu quả của công tác nắm tình hình, vận dụng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp giữa các lực lượng trong kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời, khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự kiên quyết của cán bộ, chiến sĩ trong thực thi pháp luật, nhất là trước những thủ đoạn che giấu ngày càng tinh vi của các đối tượng vi phạm. Qua thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, yêu cầu rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững nguyên tắc và đề cao trách nhiệm cá nhân tiếp tục được đơn vị chú trọng.

Trung tá Tạ Thanh Tuấn, Đội trưởng Kiểm tra, giám sát, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn chia sẻ: “Mỗi ca trực là một lần chúng tôi tự rèn luyện mình. Bác Hồ từng căn dặn cán bộ phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân, vì vậy, chúng tôi luôn nhắc nhau phải làm đúng quy trình, đúng pháp luật, công khai, minh bạch và giữ thái độ ứng xử chuẩn mực, kiên quyết với vi phạm nhưng phải tận tình hướng dẫn người dân, doanh nghiệp. Đó chính là cách thiết thực nhất để giữ gìn hình ảnh người lính Biên phòng”.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm soát cửa khẩu, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn còn chú trọng công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống tàu cá, đến các khu vực cầu cảng, bến bãi để tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành quy định về khai thác hải sản, nhất là các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Trong năm 2026, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn quan tâm triển khai. Đơn vị đã chủ trì, phối hợp tổ chức trao tặng 2.317 suất quà, tổng trị giá khoảng 1.568.967.000 đồng; vận động, cấp phát 12,59 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng phương tiện sinh kế trị giá 3 triệu đồng, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Đơn vị còn tổ chức Chương trình “Tiết học biên cương” cho 260 học sinh Trường Trung học cơ sở Tây Sơn, giúp các em tìm hiểu kiến thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Những hoạt động trên thể hiện sự gắn kết giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân của đơn vị. Đây cũng là một trong những nội dung cụ thể hóa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, lấy trách nhiệm với nhân dân và hiệu quả công việc làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.