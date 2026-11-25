Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh tham gia Giải chạy chung một quyết tâm chung tay xây dựng xã, phường không ma túy.

Sau giờ làm việc, tại các sân tập, nhà thi đấu của các đơn vị Công an tỉnh luôn sôi nổi không khí tập luyện bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, chạy bộ, gym, võ thuật... Những hoạt động này đã trở thành nền nếp, tạo khí thế vui tươi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho toàn lực lượng. Trung tá Lê Nguyên Hoàng, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh, cho biết: Xác định sức khỏe là nền tảng quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ công tác, chiến đấu, năm 2026, Công an tỉnh Sơn La đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác thể thao, đồng thời phát động Cuộc vận động “Khỏe vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2026-2030, tạo động lực thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất phát triển sâu rộng trong toàn lực lượng.

Tùy đặc thù công tác, các đơn vị chiến đấu tập trung duy trì tập thể dục buổi sáng, còn khối tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật duy trì tập 15 phút giữa giờ. Các đơn vị cũng thành lập các câu lạc bộ thể thao, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tập luyện 2 - 3 buổi/tuần. Riêng các đơn vị trực tiếp chiến đấu và Công an xã, phường còn gắn rèn luyện thể lực với võ thuật tự vệ, kỹ năng khống chế đối tượng, xử lý tình huống giả định để nâng cao sức mạnh, sức bền và khả năng phản xạ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Sơn La tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Các bộ môn như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, Pickleball, chạy bộ, bơi lội... được duy trì thường xuyên và mở rộng qua các giải giao lưu giữa các đơn vị và cụm thi đua. Toàn lực lượng hiện có 5 câu lạc bộ thể thao cấp tỉnh và 58 câu lạc bộ cấp cơ sở, tạo sân chơi bổ ích để bồi dưỡng nhiều vận động viên tiêu biểu gặt hái thành tích cao.

Năm 2026, thể thao Công an Sơn La ghi dấu ấn tại nhiều giải đấu. Tại Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân, đoàn giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng, xếp thứ 27/98 đơn vị. Ở các giải cấp tỉnh, đội tuyển đạt 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng môn bóng bàn. Đặc biệt, tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La năm 2026, đoàn giành 5 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng, xếp thứ Nhất toàn đoàn khối các đơn vị, sở, ngành.

Là đơn vị điển hình trong phong trào, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn duy trì tập luyện đều đặn. Đại tá Nguyễn Khắc Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, chia sẻ: Đặc thù công tác chữa cháy, cứu nạn đòi hỏi thể lực, sức bền và phản ứng nhanh. Bên cạnh các môn phong trào như bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, kéo co, đơn vị còn tổ chức rèn luyện chuyên sâu các nội dung vượt chướng ngại vật, leo thang dây, vác vòi chữa cháy, bơi lội để nâng cao kỹ năng chuyên môn và tuyển chọn nhân tố tham gia thi đấu.

Cụm thi đua số III, Công an tỉnh giao lưu môn Pickleball.

Cùng với đó, phong trào thể thao của Công an Sơn La còn gắn kết chặt chẽ với cộng đồng. Năm 2026, Công an tỉnh tham mưu tổ chức Lễ mít tinh và Giải chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; phối hợp tổ chức Ngày chạy Olympic và chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” với chủ đề “10 tỷ bước xanh, vì Việt Nam vững bền”, thu hút gần 30.000 người tham gia. Đồng thời, ký kết phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quản lý, chỉ đạo tổ chức hoạt động thể dục, thể thao nhằm bổ sung nguồn lực chuyên môn, cơ sở vật chất, giúp phong trào phát triển bài bản hơn.

Công tác kiểm tra, đánh giá thể lực, bơi tự do và chỉ số BMI được tổ chức hằng năm cho 100% cán bộ, chiến sĩ. Trong năm 2026, có 4.318 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm tra với tỷ lệ đạt chuẩn thể lực và bơi tự do cùng đạt 97,31%; tỷ lệ đạt chỉ số BMI chuẩn là 93%. Ngoài ra, 1.241 cán bộ, chiến sĩ được tập huấn bơi cứu nạn, cứu hộ đều đạt yêu cầu và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Một trận bóng giao lưu giữa các đơn vị Công an tỉnh.

Định hướng thời gian tới, Đại tá Hoàng Vinh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh: Công an tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Khỏe vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2026 - 2030, đa dạng hóa các hoạt động thi đấu, giao lưu, đầu tư thiết chế thể thao và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, tập luyện. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ tập thể và cán bộ, chiến sĩ đạt chuẩn rèn luyện thể lực đạt từ 95% trở lên.

Phong trào thể dục thể thao đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động trong cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Sơn La khỏe về thể chất, vững về bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.