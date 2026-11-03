Rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao chất lượng sống

Bất kỳ ai trong chúng ta cũng luôn mong muốn được khỏe - đẹp, nhưng bản thân luôn có nhiều băn khoăn, thắc mắc như: Làm sao để khoảng thời gian luyện tập phải chất lượng, duy trì đều đặn mà không phải ảnh hưởng bởi các khung giờ sinh hoạt, học tập, làm việc của bản thân và các thành viên khác trong gia đình? Làm sao chọn được môn yêu thích, phù hợp với thể trạng, sức khỏe của bản thân? Làm sao để nâng cao chất lượng luyện tập?...

Câu chuyện tập luyện thể dục, thể thao (TDTT), chăm sóc sức khỏe của bản thân chưa bao giờ là câu chuyện “miễn có tiền sẽ làm được”, mà điều trọng yếu đó chính là ý thức, nỗ lực, sự kiên trì của mỗi người trong việc dành một khoảng thời gian trong ngày, trong tuần đều đặn luyện tập, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, bài tập đặt ra. Luyện tập TDTT vì thế không phải là điều xa xỉ, đó có thể là những bộ môn gần gũi mà ai cũng có thể tham gia như: đi bộ, chạy bộ, nhảy dây, đá cầu, đá bóng, chơi cầu lông…, hoặc tùy vào khả năng, sở thích, ai cũng có thể học như: bơi lội, võ thuật, quần vợt, dance sport…

Phát biểu tại buổi lễ phát động phong trào Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên diễn ra vào ngày 10-10 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng hành động thiết thực, quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận; tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện, biến khí thế ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên, bền vững trong nhân dân.

Tại Đồng Nai, thời gian qua, nhằm chăm lo nhiều hơn đến phong trào TDTT trong cộng đồng, ngành chức năng và các cơ quan, đơn vị, địa phương ở thành phố đã dành nhiều nguồn lực đầu tư, tổ chức nhiều hoạt động TDTT ý nghĩa, được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Tiêu biểu như: Đại hội TDTT cấp cơ sở, Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai… Ý nghĩa của các hoạt động này không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, một giải đấu, chinh phục những giải thưởng, mà quan trọng hơn đó là lan tỏa tinh thần rèn luyện TDTT, góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng.

Kết quả của việc rèn luyện TDTT có thể không đến rõ ràng trong ngày một ngày hai, nhưng những điều đạt được sẽ hoàn toàn xứng đáng. Sau 1 tháng, 1 năm và nhiều năm sau nữa, thể lực, thể trạng của người tập sẽ được nâng cao, sức khỏe được cải thiện, tinh thần sảng khoái và đặc biệt là duy trì lối sống lành mạnh. Đó chính là chỉ dấu quan trọng của bất kỳ một xã hội nào quan tâm đến phát triển bền vững.