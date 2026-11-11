Rèn luyện thể chất, xây dựng thói quen sống tích cực
Khởi động ngày mới từ những động tác thể dục, trò chơi vận động mỗi ngày giúp trẻ mầm non làm quen với việc rèn luyện cơ thể phát triển thể lực. Khi được tổ chức phù hợp với lứa tuổi, vận động còn mang đến niềm vui, sự tự tin và hình thành thói quen tốt cho sức khỏe. Tại Trường Mầm non Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, những bài học ấy bắt đầu từ sân chơi.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ren-luyen-the-chat-xay-dung-thoi-quen-song-tich-cuc-246261111152840224.htm