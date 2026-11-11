Rèn luyện thể chất, xây dựng thói quen sống tích cực

Cá là thực phẩm chứa nhiều canxi và các khoáng chất có lợi cho sức khỏe như phốt pho, sắt, kẽm, iốt, magie… Đặc biệt lượng omega 3 và DHA dồi dào trong cá rất tốt cho hệ thần kinh của thai nhi. Tuy nhiên, hiện có nhiều bà bầu lo ngại rằng một số loài cá biển có thể chứa một lượng thủy ngân đáng kể, dẫn đến nguy cơ cho sức khỏe.