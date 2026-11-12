Rèn luyện nền nếp, kỹ năng tự lập cho học sinh trường nội trú vùng biên

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương giới thiệu về biên giới, bồi đắp tình yêu quê hương cho học sinh. Ảnh: Hải Chuyền

Trưởng thành từ những việc nhỏ

Đi vào hoạt động từ tháng 9/2026, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương hiện có 488 học sinh nội trú và 149 học sinh bán trú. Với nhiều em, bước vào ngôi trường mới cũng là lần đầu rời vòng tay chăm sóc thường ngày của gia đình, làm quen với cuộc sống tập thể. Bên cạnh việc học, các em phải tập tự lo cho bản thân, tuân thủ giờ giấc và điều chỉnh những thói quen vốn được hình thành trong môi trường gia đình. Thấu hiểu điều đó, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Yên Khương đã chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng nội dung hỗ trợ phù hợp, giúp học sinh ổn định nơi ăn ở, ổn định tâm lý và từng bước hình thành nền nếp sinh hoạt.

Từ sân trường đến phòng ở, cán bộ, chiến sĩ tận tình hướng dẫn các em hai bài thể dục tay không của Quân đội, cách gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng cá nhân, giữ gìn vệ sinh. Những nội dung gần gũi được lồng ghép vào sinh hoạt hằng ngày giúp học sinh hiểu và từng bước thực hiện các yêu cầu của môi trường nội trú. Qua từng việc làm, các em dần chủ động hơn trong sinh hoạt, giảm sự phụ thuộc vào người lớn. Đằng sau yêu cầu gọn gàng, đúng giờ là bài học về trách nhiệm với bản thân và tập thể. Khi biết giữ sạch chỗ ở, đặt đồ dùng đúng nơi quy định, mỗi em cũng đang học cách tôn trọng không gian chung. Những bài thể dục góp phần nâng cao sức khỏe, rèn tác phong nhanh nhẹn; việc duy trì giờ giấc giúp các em biết sắp xếp sinh hoạt, dành thời gian hợp lý cho học tập và nghỉ ngơi.

Cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương hướng dẫn học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương sắp xếp chăn màn, rèn kỹ năng tự lập. Ảnh: Hải Chuyền

Thầy giáo Nguyễn Văn Hoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhờ sự phối hợp, hỗ trợ của Đồn Biên phòng Yên Khương, Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo có thêm điều kiện hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng và thực hiện giờ giấc sinh hoạt đúng quy định. Ban đêm, Bộ đội Biên phòng thường xuyên phối hợp tuần tra, bảo đảm an ninh khu vực bên ngoài trường, hỗ trợ nhà trường quản lý và chăm sóc các em.

Sự đồng hành của những người lính quân hàm xanh cùng thầy cô đang giúp học sinh từng bước vượt qua bỡ ngỡ. Em Lò Thị Phương Uyên, học sinh lớp 8B chia sẻ: “Trước đây ở nhà, con được bố mẹ hỗ trợ. Từ khi học nội trú, con được thầy cô và các chú Bộ đội Biên phòng hướng dẫn sắp xếp đồ dùng gọn gàng, giữ vệ sinh sạch sẽ. Con đã dần quen với môi trường tập thể và sẽ cố gắng học tập thật tốt”.

Bồi đắp tình yêu biên giới từ sự gần gũi

Cùng với hướng dẫn nền nếp sinh hoạt, hằng tuần, Đồn Biên phòng Yên Khương duy trì Chương trình “Tay kéo Biên phòng”, cắt tóc miễn phí cho học sinh. Đồng thời, đơn vị còn phối hợp với nhà trường giáo dục kỹ năng sống, phòng, chống bạo lực học đường, giúp các em biết điều chỉnh hành vi trong sinh hoạt tập thể. Những hoạt động này góp phần giúp học sinh hiểu rằng, sống cùng nhau đòi hỏi sự tôn trọng, ý thức giữ gìn đoàn kết và trách nhiệm với bạn bè.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương cắt tóc miễn phí cho học sinh trong Chương trình “Tay kéo Biên phòng”. Ảnh: Hải Chuyền

Từ nền nếp sinh hoạt, những bài học được mở rộng đến nhận thức về quê hương. Thông qua hoạt động ngoại khóa “Em yêu biên giới quê hương”, cán bộ, chiến sĩ giới thiệu với học sinh về đường biên, cột mốc quốc giới và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Kiến thức về biên giới được truyền đạt bởi những người trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ địa bàn, giúp các em hiểu thêm ý nghĩa của công việc mà những người lính vẫn thực hiện mỗi ngày. Sự gắn kết giữa giáo dục kiến thức và rèn luyện nếp sống giúp những nội dung ngoại khóa có thêm chiều sâu, gắn với quá trình hình thành nhân cách của các em.

Để học sinh yên tâm học tập, sinh hoạt, vào ban đêm, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với giáo viên tuần tra khu vực xung quanh trường, nắm tình hình an ninh, trật tự. Hoạt động tuần tra tiếp nối sự chăm lo của cán bộ, chiến sĩ trong ngày. Với những em lần đầu sống xa gia đình, sự quan tâm của thầy cô và Bộ đội Biên phòng là chỗ dựa để từng bước ổn định tâm lý, gắn bó với trường lớp.

Theo Thiếu tá Mai Viết Nhân, đơn vị tập trung hỗ trợ học sinh ổn định nơi ăn ở, tâm lý, đồng thời hướng dẫn các em gấp chăn màn và sắp xếp phòng ở. Qua kiểm tra hằng ngày, nền nếp sinh hoạt của các cháu dần ổn định, giờ giấc thực hiện đúng quy định của nhà trường.

Từ việc hướng dẫn học sinh gấp chăn màn đến phối hợp bảo đảm an ninh quanh trường, sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương đang cùng thầy cô tạo nền tảng cho học trò trưởng thành. Những bài học về tự lập, kỷ luật, sẻ chia và trách nhiệm được bồi đắp qua sinh hoạt mỗi ngày. Trên hành trình ấy, tình cảm của người lính quân hàm xanh trở thành nguồn động viên gần gũi, giúp các em vững vàng hơn dưới mái trường vùng biên.