Rèn luyện bản lĩnh phi công trong diễn tập

Với vai trò là cơ sở đào tạo trọng điểm của Chính phủ về an toàn thông tin, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và công nghệ mạng thế hệ sau, Học viện Học viện Kỹ thuật quân sự đã và đang liên tục cập nhật công nghệ số, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, để người học từng bước hình thành tư duy số, năng lực số, khả năng làm chủ và sáng tạo công nghệ; nâng cao năng lực cho đội ngũ kỹ sư quân sự tương lai.