Rèn luyện bản lĩnh phi công trong diễn tập
Tại sân bay Phù Cát, tỉnh Gia Lai, lần đầu tiên máy bay L-39NG được đưa vào diễn tập thực hành bay bắn, ném bom đạn thật với hai loại vũ khí ném bom và bắn rocket. Qua diễn tập, các phi công, học viên được thể hiện khả năng khai thác, sử dụng hệ thống vũ khí trên máy bay, đồng thời từng bước hoàn thiện quy trình tổ chức huấn luyện, bay và thực hành sử dụng vũ khí trên loại máy bay mới.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ren-luyen-ban-linh-phi-cong-trong-dien-tap-64645