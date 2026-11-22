Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở lần thứ I có sự tham gia của 32 đội thi đến từ 18 xã, phường thuộc địa bàn quản lý của Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2; cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khoảng 2.000 cổ động viên, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, góp phần lan tỏa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thành viên của các đội thi là những người được phân công thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần quyết tâm và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, các đội thi đã mang đến phần tranh tài hấp dẫn, thể hiện kiến thức, bản lĩnh và kỹ năng nghiệp vụ.

Hội thao có sự tham gia của 32 đội thi.

Hội thao gồm hai phần thi lý thuyết và thực hành, được thiết kế nhằm kiểm tra kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở. Ở phần thi lý thuyết, các đội lần lượt bốc thăm câu hỏi, trực tiếp trả lời những nội dung liên quan đến kiến thức phòng ngừa cháy, nổ; quy định pháp luật và kỹ năng xử lý các tình huống trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hình thức thi trực tiếp đòi hỏi các thành viên không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn phải có khả năng tư duy, phản ứng nhanh và vận dụng linh hoạt vào thực tiễn.

Không khí hội thao trở nên sôi động hơn ở phần thi thực hành. Mỗi đội gồm 5 thành viên phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo hình thức tiếp sức liên hoàn. Các vận động viên lần lượt vượt chướng ngại vật, sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy bình gas; phá dỡ cửa, đưa nạn nhân đến nơi an toàn; di chuyển tài sản vượt chướng ngại vật và tiếp tục xử lý tình huống dập tắt khay xăng đang cháy để hoàn thành phần thi.

Mỗi đội thi gồm 5 thành viên phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo hình thức tiếp sức liên hoàn.

Trong từng thao tác các thành viên tham gia đều thể hiện sự nhanh nhẹn, chính xác và phối hợp nhịp nhàng. Những bước chạy khẩn trương, động tác xử lý dứt khoát cùng tiếng hò reo cổ vũ không ngớt từ các khán đài đã khiến không khí hội thao thêm phần sôi động. Mỗi phần thi hoàn thành trong tiếng vỗ tay, cổ vũ của khán giả không chỉ mang đến niềm vui, sự phấn khởi cho các vận động viên còn thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua thử thách của các đội.

Từng thao tác đòi hỏi sự nhanh nhẹn, chính xác và phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên.

Là thành viên đội thi đến từ phường Nghĩa Lộ, chị Lò Thị Yến chia sẻ: Hội thao là dịp để những người trực tiếp làm công tác phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở được giao lưu, học hỏi, kiểm tra kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Qua từng phần thi, chúng tôi có thêm kinh nghiệm, tự tin hơn trong xử lý các tình huống có thể xảy ra tại cơ quan, đơn vị và khu dân cư. Được tham gia hội thao, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đại biểu và Nhân dân đến xem, chúng tôi rất vui và phấn khởi.

Hội thao nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Để hội thao diễn ra bài bản, an toàn và đạt hiệu quả, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, triển khai đến 18 xã, phường trong khu vực để thành lập đội tuyển, tổ chức luyện tập các nội dung thi. Qua đó, bảo đảm các đội có sự chuẩn bị chu đáo, nắm vững quy chế và thực hiện đúng yêu cầu của từng phần thi.

Thiếu tá Trần Quang Chung - Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm, với sự phối hợp của các địa phương trong việc lựa chọn lực lượng, thành lập đội tuyển và tổ chức luyện tập. Chúng tôi mong muốn thông qua hội thao sẽ tạo điều kiện để lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở được rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng thực hành và khả năng phối hợp khi có tình huống xảy ra.

Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ UBND xã Liên Sơn xuất sắc giành giải Nhất.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đội tham gia hội thao đều có sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu; các vận động viên thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và sự phối hợp khá nhịp nhàng trong từng nội dung thi. Phần thi thực hành được xây dựng sát với nhiệm vụ chữa cháy, cứu người, cứu tài sản tại cơ sở, giúp các thành viên có cơ hội vận dụng kiến thức vào những tình huống cụ thể.

Ban Tổ chức trao 2 giải Nhì.

Thượng tá Vi Việt Hải - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Thông qua hội thao, lực lượng chức năng mong muốn mỗi vận động viên tiếp tục phát huy kiến thức, kỹ năng đã được rèn luyện; tích cực tuyên truyền, vận động cơ quan, đơn vị và Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Ban tổ chức trao 3 giải Ba.

Ban Tổ chức trao 6 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức đã trao tặng 200 bình chữa cháy cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Liên Sơn và các phường Trung Tâm, Cầu Thia, Nghĩa Lộ.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân chủ động trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, nâng cao khả năng phòng ngừa và xử lý sự cố ngay từ cơ sở.

Không chỉ là sân chơi nghiệp vụ, hội thao còn là dịp kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ. Từ kiến thức được củng cố, kỹ năng được rèn luyện và tinh thần đoàn kết được lan tỏa, mỗi thành viên tham gia hội thao sẽ trở thành một hạt nhân tích cực trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa cháy, nổ. Từ đó, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.