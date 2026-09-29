Rèn kỹ năng, luyện bản lĩnh trên thao trường

Việc huấn luyện theo phương châm từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật, chiến thuật với giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần xây dựng người quân nhân có tác phong chính quy, ý chí vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kết hợp kỹ thuật với chiến thuật

Đợt huấn luyện này, các chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 831, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh bước vào nội dung kiểm tra bắn súng AK nâng cao bài 2 ban ngày, Trung liên, B41 và Đại liên bài 1. Đúng 7 giờ sáng, tiếng khẩu lệnh đầu tiên của chỉ huy trường bắn vang lên, ngay sau đó là những tiếng súng nổ to, giòn. Mỗi loạt bắn không chỉ là thao tác kỹ thuật mà còn là phép thử về ý chí, bản lĩnh và sự trưởng thành sau thời gian rèn luyện.

Tiểu đội bộ binh triển khai đội hình chiến đấu.

Vừa kết thúc loạt bắn đầu tiên, được thông báo kết quả Giỏi, Binh nhất Nguyễn Như Hiếu chia sẻ: “Không còn cảm giác hồi hộp như đợt kiểm tra “3 tiếng nổ” của chiến sĩ mới, tôi rất vui vì đã bắn đúng kỹ thuật, đúng động tác, hoàn thành bài kiểm tra an toàn tuyệt đối”. Trên tuyến chờ đợi, không ít gương mặt trẻ hào hứng dõi theo từng loạt bắn rồi vỗ tay động viên khi đồng đội đạt kết quả cao. Binh nhất Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ: “Trong từng buổi huấn luyện, chúng tôi được tiểu đội trưởng, trung đội trưởng hướng dẫn tận tình, những động tác chưa đúng được uốn nắn ngay tại chỗ, sau đó nâng dần yêu cầu. Qua đó, chúng tôi không chỉ nhớ nội dung mà còn hình thành phản xạ, tác phong nhanh, chính xác trong thực hiện nhiệm vụ”.

Đạt được kết quả đó, Trung đoàn 831 đã duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, thực hiện đúng phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc; chú trọng huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Cán bộ các cấp trực tiếp quản lý, điều hành và bám sát thao trường, kịp thời phát hiện những hạn chế của bộ đội để hướng dẫn, luyện tập. Sau mỗi nội dung, chiến sĩ chủ động trao đổi, rút kinh nghiệm, tự sửa những điểm còn yếu. Không khí thi đua trên thao trường vì thế ngày càng sôi nổi, tạo động lực để mỗi quân nhân phấn đấu hoàn thành tốt yêu cầu của từng khoa mục huấn luyện.

Trong huấn luyện chiến đấu, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật là yêu cầu quan trọng. Vì vậy, Trung đoàn 831 chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật, giữa lý thuyết với thực hành. Ở các khoa mục bắn súng, cán bộ huấn luyện tập trung hướng dẫn chiến sĩ nắm chắc tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy tắc sử dụng và các yếu lĩnh động tác. Quá trình luyện tập được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định an toàn.

Từ tư thế chuẩn bị, động tác ngắm bắn đến thao tác thực hành, chiến sĩ đều được rèn luyện tỉ mỉ. Cán bộ không chỉ yêu cầu bộ đội thực hiện đúng mà còn giúp chiến sĩ hiểu nguyên nhân của từng động tác, từ đó chủ động khắc phục những hạn chế của bản thân. Khi bước vào thực hành, yêu cầu cao về điều kiện bài bắn và mức độ hoàn thành nhiệm vụ đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải có tâm lý vững vàng, chấp hành nghiêm mệnh lệnh và vận dụng chính xác những nội dung đã được huấn luyện. Qua từng lần luyện tập, chiến sĩ từng bước khắc phục tâm lý hồi hộp, nâng cao khả năng tập trung và làm chủ vũ khí. Vì vậy, kết quả sau các lần kiểm tra bắn đạn thật không chỉ phản ánh trình độ kỹ thuật mà còn cho thấy quá trình rèn luyện ý chí, bản lĩnh của người lính.

Chú trọng khả năng cơ động, hiệp đồng

Nếu các bài tập kỹ thuật là nền tảng thì huấn luyện chiến thuật là bước quan trọng để chiến sĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Tại Trung đoàn 831, các nội dung huấn luyện được tổ chức theo hướng tăng cường thực hành, chú trọng khả năng cơ động, hiệp đồng và xử trí tình huống.

Đại úy Phạm Ngọc Sơn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 831) cho biết: “Nội dung Tiểu đội Bộ binh trong chiến đấu tiến công hoặc Tiểu đội Bộ binh trong chiến đấu phòng ngự yêu cầu các chiến sĩ chuẩn bị đầy đủ, chu đáo vật chất, vũ khí, trang bị. Trong chiến đấu, chiến sĩ cần quyết tâm cao, nắm vững ý định, cách đánh, vận dụng linh hoạt kỹ, chiến thuật, phối hợp hiệp đồng xử trí tốt các tình huống, tiêu diệt hết mục tiêu theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chỉ một động tác thiếu chính xác hoặc một khâu hiệp đồng chưa nhịp nhàng cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả chung của tập thể”.

Phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” được Trung đoàn 831 quán triệt trong từng khoa mục huấn luyện. Bởi vậy, yêu cầu “rèn nghiêm, bắn giỏi” luôn gắn với “vững bản lĩnh, chắc tay súng”. Mỗi chiến sĩ không chỉ phấn đấu đạt kết quả cao trong từng khoa mục mà còn phải có ý thức chấp hành kỷ luật, đoàn kết, hiệp đồng và sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ.

Trên thao trường, dưới sự điều hành của chỉ huy đơn vị, các chiến sĩ cơ động theo tình huống, thực hành các động tác chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh và phối hợp với nhau trong từng giai đoạn. Cường độ vận động cao, điều kiện thao trường khắc nghiệt là môi trường tốt để rèn luyện sức khỏe, ý chí và khả năng chịu đựng khó khăn cho bộ đội. Binh nhất Nguyễn Đức Phong chia sẻ: “Đợt kiểm tra giúp chúng tôi rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ, hành động chiến đấu, khả năng sử dụng vũ khí, trang bị và phối hợp hiệp đồng chiến đấu giữa các cá nhân, tổ trong tiểu đội bộ binh”.

Theo Thượng tá Trần Công Thể, Chính ủy Trung đoàn 831, cùng với huấn luyện quân sự, Trung đoàn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý thức trách nhiệm và động cơ phấn đấu đúng đắn cho bộ đội. Cán bộ từ trung đoàn đến tiểu đội thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của chiến sĩ, kịp thời động viên, giúp bộ đội yên tâm công tác, rèn luyện. Cùng với đó, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý quân số, quản lý vũ khí, trang bị, bảo đảm an toàn trong huấn luyện. Việc kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật giúp bộ đội hình thành tác phong chính quy, nhanh chóng thích nghi với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Những giọt mồ hôi đọng trên lưng áo, những dấu chân vẫn hằn trên mặt đất thao trường để bản lĩnh của những chiến sĩ mới được tôi luyện, sẵn sàng cho chặng đường dài phía trước. Đây là nền tảng để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 831 nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.