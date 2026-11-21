Cán bộ giám sát và các học viên theo dõi các phần thi thực hành.

Trước đó, từ ngày 7-10, các học viên đã được học tập lý thuyết, nghiên cứu kiến thức chuyên môn và hướng dẫn thực hành kỹ năng điều khiển xuồng máy. Sau hơn một tháng tập huấn, các học viên bước vào kỳ thi với tinh thần tự tin, nghiêm túc. Kỳ thi được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch và tuyệt đối an toàn. Qua các nội dung kiểm tra, Ban Tổ chức đánh giá thực chất kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện thủy của từng học viên, qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng thực hiện nhiệm vụ.

Trong bối cảnh thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, việc trang bị kỹ năng lái xuồng máy có ý nghĩa thiết thực đối với lực lượng Công an. Đây là cơ sở để cán bộ, chiến sĩ chủ động tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sơ tán người dân, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm và hỗ trợ nhân dân khi xảy ra tình huống khẩn cấp.