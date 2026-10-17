Rèn cán giỏi, luyện quân tinh ở Lữ đoàn 167

“Toàn tàu báo động, chuẩn bị công kích tên lửa”! Từ đài chỉ huy, tiếng hô dõng dạc của Đại úy Vũ Văn Sơn, Thuyền trưởng Tàu 380 truyền tới các bộ phận trên tàu. Trong giây lát, chỉ huy các ngành nhanh chóng tổng hợp báo cáo tình hình về đài chỉ huy.

Khẩu lệnh luyện tập phương án tác chiến vang lên. Theo chức trách, nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên các ngành: Hàng hải, thông tin-ra đa, pháo-tên lửa, cơ điện, vũ khí... đều khẩn trương thao tác trên khí tài, vũ khí, phương tiện chuyên ngành, chuẩn bị phần tử, quan sát, theo dõi mục tiêu sẵn sàng đợi lệnh... Cán bộ tàu và cán bộ các ngành trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nhân viên, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng trình tự.

Không khí luyện tập hối hả, nhịp nhàng, không có động tác thừa, phản ánh đúng kết quả thực hiện chủ trương đột phá của Lữ đoàn 167 nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cho cán bộ tàu, huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật, xử lý thuần thục những tình huống tác chiến trên biển.

Cán bộ Lữ đoàn 167 kiểm tra huấn luyện của Tàu 380.

Đại úy Vũ Văn Sơn chia sẻ: “Nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, nên công tác huấn luyện luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi tập trung rèn cán, luyện binh, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, từ đơn giản đến phức tạp, huấn luyện từng ngành đến hợp luyện toàn tàu. Tất cả đòi hỏi phải thực chất, thực sự thực tế, sát đối tượng và điều kiện tác chiến trên biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống”.

Cùng thời điểm, tại Tàu 377, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra toàn diện, tập trung vào công tác chính quy tàu và huấn luyện điều lệnh, kỹ thuật chuyên ngành. Tàu 378 thì triển khai luyện tập công tác cứu hộ-cứu nạn; thực hiện chức trách của cán bộ, nhân viên theo từng ngành...

Thượng tá Phạm Văn Phương, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 167 cho biết: Bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và khâu đột phá của lực lượng Hải quân “cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật; nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ, nhất là cán bộ hải đội, cán bộ tàu”, Lữ đoàn coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo hướng hiện đại; đồng thời huấn luyện sát đối tượng tác chiến, chiến trường và tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị hiện có. Tổ chức huấn luyện tại bến kết hợp huấn luyện cơ động trên biển, trong điều kiện sóng gió, ban đêm, sát với phương án tác chiến được giao. Qua đó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ từng bước làm chủ trang bị, nắm vững tính năng kỹ thuật, chiến thuật và quy trình vận hành của tàu, vũ khí.

Quá trình huấn luyện, Lữ đoàn 167 luôn lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện. Lữ đoàn đặt ra yêu cầu giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, hiệp đồng, thể lực, cứu hộ-cứu nạn, phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn và làm tốt công tác tham mưu, bảo đảm huấn luyện. Với yêu cầu này, công tác huấn luyện của Lữ đoàn 167 có nhiều điểm mới như: Chỉ huy Lữ đoàn trực tiếp lên lớp các chuyên đề cho sĩ quan, tập huấn nội dung khó, nội dung mới; tổ chức huấn luyện đêm sau 0 giờ; kiểm tra chất lượng huấn luyện làm chủ, chuyên sâu đến từng nhân viên, chiến sĩ. Hằng tuần, Lữ đoàn tổ chức cho sĩ quan viết thu hoạch và kiểm tra việc nghiên cứu tính năng cơ bản các hệ thống của tàu. Công tác kiểm tra cán bộ tập trung vào hình thức vấn đáp, bảo đảm nghiêm túc, thực chất, khách quan.

Chỉ huy Lữ đoàn 167 kiểm tra việc chuẩn bị huấn luyện của Tàu 377.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh, Thuyền trưởng Tàu 378 chia sẻ: “Tham gia kiểm tra, chúng tôi được lắng nghe và tự bổ sung kiến thức, tập trung vào những nội dung còn yếu, còn thiếu. Để đạt được kết quả cao, cả người học và người kiểm tra đều phải nghiên cứu, nắm chắc nội dung, linh hoạt xử trí tình huống theo yêu cầu. Nhờ vậy, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ và chất lượng huấn luyện của đơn vị được nâng lên rõ rệt”.

Xác định “cán bộ là gốc của mọi công việc”, Lữ đoàn 167 chú trọng tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho sĩ quan; đồng thời khuyến khích cán bộ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng phần mềm mô phỏng ứng dụng vào thực tiễn công tác, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Mới đây, Lữ đoàn còn thành lập lớp ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Nga) dành cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp để thuận tiện khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại trên tàu.

Theo Đại tá Nguyễn Thành Nhân, Chính ủy Lữ đoàn 167: Chất lượng đội ngũ cán bộ tác động trực tiếp đến kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Cán bộ phải giỏi thì huấn luyện chiến sĩ mới tốt. Do vậy, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thống nhất xác định lấy kết quả huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của đơn vị là tiêu chí cơ bản để đánh giá phẩm chất, năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, cấp ủy, chỉ huy các cấp. Đây là biện pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ biển, đảo Tổ quốc trong tình hình mới.