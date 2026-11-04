Rèn cán bộ từ thực tiễn cơ sở - Kỳ 2: Giao việc gắn với hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá

Tại cơ sở, yêu cầu ấy càng rõ khi nhiều nhiệm vụ mới đòi hỏi cán bộ không chỉ có tinh thần trách nhiệm mà còn phải đủ kiến thức, kỹ năng và điều kiện để hoàn thành công việc.

Phát hiện đúng người, giao việc cụ thể

Tháng 4-2026, chị Rơ Mah H’Lim - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Bua (xã Ia Pnôn) được kết nạp vào Đảng sau quá trình phấn đấu, trong đó đáng chú ý là từ năm 2023, chị đã kiên trì vận động hội viên thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, đào hố rác tại chỗ, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và duy trì tổng vệ sinh làng xóm vào thứ Ba, thứ Bảy hằng tuần.

Chị Rơ Mah H’Lim (thứ 2 từ phải sang), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Bua, xã Ia Pnôn, cùng hội viên phụ nữ trao đổi về kỹ năng số. Ảnh: P.Dung

Làng Bua có 262 hội viên phụ nữ, khoảng 95% là người Jrai. Công việc của chi hội phụ nữ là vận động hội viên tham gia phong trào, gắn với những hoạt động thiết thực trong cộng đồng. Từ đó, chi bộ làng Bua theo dõi quá trình phấn đấu của chị H’Lim, phân công đảng viên chính thức Siu Báo trực tiếp giúp đỡ, đồng thời giao những phần việc cụ thể như vận động giữ gìn vệ sinh môi trường, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hướng dẫn người dân tiếp cận nền tảng số và quản lý chi tiêu gia đình.

Bà Rah Lan H’Viện - Bí thư Chi bộ làng Bua - khẳng định việc phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ và giao nhiệm vụ cụ thể tạo điều kiện để quần chúng rèn luyện qua công việc thực tế.

Hội viên phụ nữ làng Bua (xã Ia Pnôn) giữ gìn vệ sinh môi trường. Ảnh: P.Dung

Sau khi sáp nhập làng Bua và làng Ba, địa bàn rộng hơn, số hội viên tăng, khối lượng công việc nhiều lên, chị H’Lim phải chủ động học hỏi, thích nghi với yêu cầu mới. Những phần việc được giao trở thành cơ hội để chị tiếp tục thể hiện trách nhiệm trong hoạt động hội và công việc chung của làng.

“Khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. Muốn bà con tin và làm theo thì bản thân mình và gia đình phải làm trước, từ việc nhỏ nhất trong nhà đến việc chung của làng” - chị H’Lim chia sẻ.

H’Lim là một trường hợp cụ thể cho thấy phát hiện nhân tố tích cực phải gắn với giao việc, giúp đỡ và đánh giá quá trình phấn đấu. Để nhiệm vụ trở thành cơ hội rèn luyện, tổ chức Đảng còn phải hướng dẫn, tạo điều kiện cho cán bộ thực hiện.

Giao việc đi cùng hướng dẫn, kiểm tra

Yêu cầu ấy càng rõ khi cán bộ cơ sở phải đảm nhận những nhiệm vụ mới, yêu cầu cao sau sắp xếp đơn vị hành chính. Nếu thiếu hướng dẫn, hỗ trợ, cán bộ có thể gặp khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ vượt quá kiến thức, kỹ năng và điều kiện hiện có.

Tại thôn Cảnh An, xã Tuy Phước Tây, sau khi sáp nhập thôn Cảnh An 1 và Cảnh An 2, địa bàn có 1.873 hộ với khoảng 7.500 nhân khẩu. Bí thư Chi bộ Đào Lê Diệu Hiền (SN 1987) gặp không ít vướng mắc khi triển khai các chỉ tiêu chuyển đổi số trong điều kiện trụ sở thôn chưa có máy tính kết nối internet. Thấy rõ vấn đề, Thường trực Đảng ủy xã chỉ đạo giải quyết bài toán hạ tầng.

Bí thư Chi bộ thôn Cảnh An Đào Lê Diệu Hiền (bên phải) cập nhật hồ sơ đảng viên trên phần mềm quản lý đảng viên chi bộ. Ảnh: N.Hân

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trần Duy Vũ cho biết: Xã đã trang bị máy tính, kết nối internet cho tất cả các thôn; đồng thời phân công đảng ủy viên trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn chị Hiền xây dựng quy chế làm việc, số hóa hồ sơ đảng viên và hỗ trợ người dân kích hoạt VNeID mức 2. Từ đó, Chi bộ thôn Cảnh An đã hoàn thành vượt tiến độ các chỉ tiêu được giao.

Còn tại phường Hoài Nhơn Bắc, yêu cầu phối hợp và kiểm tra cũng đặt ra trong quá trình số hóa dữ liệu đất đai. Địa phương thành lập 15 tổ công tác triển khai nhiệm vụ tại các tổ dân phố. Ông Phạm Ngọc Vũ - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hoài Châu Bắc, cùng các thành viên “đến từng nhà, rà từng thửa đất”, đối chiếu thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với bản đồ địa chính. Một số trường hợp có diện tích ghi trên giấy chứng nhận không trùng khớp với dữ liệu thực tế, cần đo đạc, rà soát trước khi cập nhật.

Cương quyết thay thế cán bộ yếu kém “Sẽ căn cứ kết quả đánh giá KPI hằng tháng, hằng quý và chỉ số SIPAS để xử lý trách nhiệm...; cương quyết thay thế ngay những cán bộ, lãnh đạo địa phương năng lực yếu kém, trì trệ, né tránh trách nhiệm, để hồ sơ chậm trễ gây phiền hà cho dân”. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh PHẠM ANH TUẤN (Trích phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngày 15-10-2026)

Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc Trần Minh Lâm trực tiếp bám sát địa bàn, xử lý những vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất. Đến giữa tháng 10-2026, phường đã số hóa 13.839/13.839 thửa đất (100%). Kết quả này cho thấy nỗ lực của các tổ công tác, đồng thời đặt ra yêu cầu phải bảo đảm chất lượng dữ liệu hoàn thành.

Đánh giá qua sản phẩm cụ thể

Giao việc và hỗ trợ thực hiện chỉ phát huy đầy đủ ý nghĩa khi kết quả được đánh giá thực chất. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đặt ra yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí cụ thể và dựa trên sản phẩm; gắn kết quả cá nhân với nhiệm vụ của tập thể, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo UBND tỉnh và xã Phù Mỹ Đông tổ chức đối thoại với người dân về triển khai dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ. Ảnh: N.Hân

Tại Gia Lai, việc cụ thể hóa yêu cầu đánh giá cán bộ bằng kết quả được thể hiện qua phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Từ ngày 1-7-2026, hệ thống đánh giá chỉ số hiệu quả công việc (KPI) được Sở Nội vụ vận hành để đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức và hằng quý đối với 15 sở, ban, ngành cùng 135 UBND xã, phường. Ngày 28-8-2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 347/KH-UBND triển khai đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), với 9.000 phiếu khảo sát tại 135 xã, phường.

Các công cụ này có thể bổ sung căn cứ định lượng để theo dõi tiến độ, nhận diện nhiệm vụ chậm và xem xét trách nhiệm. Tuy nhiên, đánh giá cán bộ không thể chỉ dựa vào tỷ lệ hoàn thành hay số lượng sản phẩm. Cần xem xét chất lượng công việc, mức độ phức tạp của nhiệm vụ, điều kiện thực hiện, nguyên nhân của kết quả và phản hồi của người dân; đồng thời phân biệt trách nhiệm cá nhân với những vướng mắc thuộc cơ chế, nguồn lực hoặc sự phối hợp giữa các đơn vị.

Thực tế ở cơ sở cho thấy kết quả công việc thường gắn với khả năng nắm địa bàn, giải thích chính sách và kiên trì xử lý những vấn đề cụ thể. Tại xã Phù Mỹ Đông, khi triển khai Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1, quy mô 437 ha, tổng vốn đầu tư 4.569 tỷ đồng, Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Phúc trực tiếp chủ trì các cuộc đối thoại với người dân về bồi thường, tái định cư, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Việc đối thoại nhằm làm rõ chính sách, giải đáp băn khoăn và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Ông Đinh Xuân Lộc (thứ 2 từ trái sang), Trưởng thôn An Quang Đông, xã Đề Gi, tuyên truyền, vận động ngư dân tại cảng cá Đề Gi chấp hành tốt các quy định chống khai thác IUU. Ảnh: N.Hân

Trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), ông Đinh Xuân Lộc - Trưởng thôn An Quang Đông, xã Đề Gi, thường xuyên đến cảng nhắc nhở ngư dân ghi nhật ký khai thác và kiểm tra thiết bị giám sát hành trình (VMS) trước khi tàu ra khơi. “Nhờ anh Lộc thường xuyên xuống tận tàu nhắc nhở, kiểm tra thiết bị VMS trước khi mở biển, anh em chúng tôi hiểu rõ pháp luật, tự giác chấp hành, không vi phạm vùng biển nước ngoài” - ngư dân Lê Văn Hải - chủ tàu cá BĐ-93948-TS chia sẻ.

Đánh giá cán bộ cần căn cứ vào kết quả, chất lượng sản phẩm, cách xử lý vướng mắc và trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Rèn luyện cán bộ qua thực tiễn vì thế không dừng ở việc phát hiện người có triển vọng hay giao một nhiệm vụ cụ thể.

Đó là quá trình liên tục, trong đó, tổ chức phải phân công rõ ràng, hướng dẫn và kiểm tra, đánh giá công bằng trên cơ sở kết quả; người được giao nhiệm vụ phải chủ động học hỏi, chịu trách nhiệm và chứng minh năng lực qua công việc. Khi những khâu ấy gắn kết chặt chẽ, thực tiễn cơ sở mới thực sự trở thành môi trường để cán bộ trưởng thành.

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Kỳ cuối: Từ rèn luyện đến phát triển cán bộ