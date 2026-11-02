Rèn bản lĩnh, vững vàng kỹ năng chiến đấu

Các chiến sĩ tham gia diễn tập. Ảnh: ĐÔNG HẢI

Diễn tập vòng tổng hợp cuối khóa là nội dung quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả đào tạo của nhà trường, đồng thời kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ.

Sau những giờ hành quân liên tục, học viên nhanh chóng triển khai đội hình, thực hành diễn tập theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Dù thời tiết không thuận lợi, các khung tập vẫn duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nội dung đề ra.

Thông qua diễn tập, học viên được củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao năng lực chỉ huy tiểu đội, khẩu đội; thuần thục phương pháp điều hành, tham gia chiến đấu và bảo đảm chiến đấu.

Qua đó, góp phần nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Chỉ đạo tổ chức diễn tập. Ảnh: ĐÔNG HẢI

Kết thúc diễn tập, các nội dung được hoàn thành tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt và được Ban Giám hiệu nhà trường đánh giá cao.

Hoạt động góp phần khẳng định chất lượng giáo dục, đào tạo của Trường Quân sự Quân khu 5, hướng đến xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễn tập cho học viên Khóa 73, Nhà trường tiếp tục tổ chức bắn đạn thật cho các lớp đào tạo khẩu đội trưởng súng cối 60mm, 82mm và 100mm. Quá trình thực hành được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch. Với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, giáo viên và học viên chấp hành nghiêm quy định thao trường, các quy tắc bảo đảm an toàn.

Thông qua diễn tập và bắn đạn thật, học viên có dịp kiểm nghiệm kiến thức đã học, nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, khả năng hiệp đồng và kỹ năng thực hành trên từng loại súng cối.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để Nhà trường đánh giá thực chất chất lượng huấn luyện, giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng như khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học viên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.