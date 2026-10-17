Rèn bản lĩnh và khả năng thích ứng cho sinh viên trường nghề

Sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ.

Tất cả vì lợi ích người học

Tối 16/10, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình chào đón tân học sinh, sinh viên năm 2026. Đại nhạc hội chủ đề “Starbound - Ignite Your Future” kết hợp âm nhạc truyền thống và hiện đại với sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời, nhóm biểu diễn và đội văn nghệ của nhà trường tạo không gian cho người học giao lưu, kết nối với bạn bè, tham gia các hoạt động văn hóa trong trường.

TS Trịnh Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, mỗi người trẻ đều mang trong mình một ánh sáng riêng, một tiềm năng riêng và một bầu trời rộng lớn để chinh phục. Nhưng những ngôi sao không tự nhiên tỏa sáng. Thành công không đến chỉ từ ước mơ mà được tạo nên bằng tri thức, ý chí, sự kiên trì và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

Sự kiện có sự hiện diện của Đại sứ Nhà nước Palestine, Đại sứ Pakistan, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam và nhiều khách mời.

Trong một thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ bởi công nghệ, trí tuệ nhân tạo và sự thay đổi không ngừng của thị trường lao động, tương lai sẽ thuộc về những người không ngại học hỏi, dám đổi mới, biết thích ứng và có khát vọng vươn lên. Vì vậy, ngay từ hôm nay, mỗi em hãy tự đặt cho mình một mục tiêu, nuôi dưỡng một khát vọng và bắt đầu hành động để biến khát vọng ấy thành hiện thực.

"Xuất phát điểm không quyết định đích đến. Điều quan trọng không phải là hôm nay các em đang đứng ở đâu, mà là các em dám đi xa đến đâu và nỗ lực như thế nào để đến được nơi mình mong muốn" - TS Trịnh Thị Thu Hà chia sẻ.

TS Trịnh Thị Thu Hà chia sẻ về ý nghĩa của chương trình.

Cũng theo TS Trịnh Thị Thu Hà, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội luôn nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo, gắn đào tạo với thực tiễn và nhu cầu của doanh nghiệp.

Nhà trường không chỉ trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp mà còn chú trọng bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và khả năng hội nhập. Giá trị đích thực của giáo dục không chỉ nằm ở những tấm bằng tốt nghiệp, mà còn ở việc giúp mỗi học sinh, sinh viên khám phá năng lực bản thân, tìm thấy con đường phù hợp và tự tin kiến tạo một cuộc sống có ý nghĩa.

Mở rộng các nguồn lực để phát triển

Ca sĩ Anh Thơ giao lưu với thầy trò nhà trường tại đêm nhạc hội. Ảnh: Đình Tuệ.

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc UBND TP Hà Nội được thành lập năm 1965.

Năm 2026, thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của thành phố, trường được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội. Việc hợp nhất giúp nhà trường mở rộng nguồn lực, hướng tới phát triển đào tạo đa ngành, đa trình độ.

Năm nay, chuỗi hoạt động chào tân học sinh, sinh viên được thiết kế theo hướng đề cao tính chủ động, sáng tạo và sự tham gia trực tiếp của người học.

Hoạt động gian hàng trải nghiệm do các khoa, chi đoàn, lớp và CLB trực tiếp xây dựng, vận hành nhằm giới thiệu sản phẩm, tổ chức trò chơi và các hoạt động tương tác. Đây là cơ hội để học sinh, sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát huy khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức hoạt động và tư duy sáng tạo.

Đại diện nhà trường tiếp nhận những suất học bổng ý nghĩa từ các đối tác đồng hành.

Chương trình Team Building được thiết kế với chuỗi thử thách đồng đội, vận động tập thể kết hợp giải mã tư duy, hướng tới tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng, khả năng xử lý tình huống và tinh thần đoàn kết giữa học sinh, sinh viên các khoa, các khóa.

Hoạt động tri ân, ghi nhận đóng góp của các đơn vị đồng hành ngay trong đêm hội tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Nhà trường – doanh nghiệp – xã hội, gắn kết chặt chẽ hoạt động giáo dục nghề nghiệp với thực tiễn thị trường lao động.

Là phụ huynh có con năm nay theo học ngành Quản trị khách sạn tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, bà Nguyễn Thị Nga (trú xã Hoài Đức, Hà Nội) cho hay, được tham quan và trải nghiệm thực tế môi trường đào tạo ở đây giúp bà thêm yên tâm khi nộp hồ sơ cho con. Mục tiêu cuối cùng vẫn là tìm kiếm được cơ hội việc làm phù hợp với năng lực, sức phấn đấu kiên trì của con trong những năm tới.

Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và thị trường lao động đang chuyển dịch mạnh mẽ, người học cần hình thành tinh thần học tập suốt đời, chủ động đổi mới, phát triển năng lực và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Chị Bùi Thị Huyền - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn chương trình không chỉ mang đến một ngày hội sôi nổi, ý nghĩa mà còn trở thành không gian để các em gặp gỡ, kết nối, khám phá năng lực và thể hiện bản sắc của tuổi trẻ. Thông qua các hoạt động này, thầy cô kỳ vọng mỗi tân học sinh, sinh viên sẽ cảm nhận được sự gần gũi, gắn bó với môi trường học tập mới để tự tin tham gia các hoạt động, chủ động rèn luyện và phát triển bản thân”.