Rèn bản lĩnh phi công qua bắn, ném bom, đạn thật

Chặt chẽ từ công tác chuẩn bị

Sáng sớm, tại sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai), không khí chuẩn bị diễn tập bay bắn, ném bom, đạn thật diễn ra khẩn trương. Những chiếc máy bay Yak-130 và L-39NG được cán bộ, kỹ thuật viên kiểm tra kỹ từng chi tiết. Từ thao tác thông điện, kiểm tra động cơ, khí tài hàng không đến lắp bom, rốc-két lên giá treo đều được tiến hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn.

Máy bay Yak-130 phóng rốc-két. Ảnh: TIẾN TUẤN

Trong đợt diễn tập, giảng viên và học viên phi công thực hành các bài bay ném bom, phóng rốc-két vào mục tiêu mặt đất, cơ động giản đơn và phức tạp. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên máy bay L-39NG được đưa vào thực hành bắn, ném bom, đạn thật với cả bom và rốc-két. Công tác bảo đảm kỹ thuật được chuẩn bị chu đáo từ sớm. Thượng tá QNCN Trương Quốc Trung, Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 940 (Trường Sĩ quan Không quân) cho biết: “Bắn, ném là nhiệm vụ hết sức quan trọng, được đơn vị xây dựng kế hoạch và chuẩn bị từ lâu. Khác với các chuyến bay huấn luyện thông thường, việc chuẩn bị cho bắn, ném phải treo các phương tiện sát thương hàng không nên yêu cầu bảo đảm an toàn được đặt lên hàng đầu. Các lực lượng đã thực hiện nghiêm ngặt quy trình thông điện, kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước và sau khi treo vũ khí lên máy bay, bảo đảm 100% máy bay ở trạng thái tốt nhất trước giờ cất cánh”.

Máy bay L-39NG ném bom. Ảnh: TIẾN TUẤN

Đối với học viên phi công quân sự, cuộc diễn tập không chỉ kiểm tra trình độ kỹ thuật lái mà còn thử thách bản lĩnh, tâm lý khi sử dụng bom đạn thật. Trực tiếp tham gia bay bắn, ném, học viên phi công Phạm Ngọc Bảo Anh, Trung đoàn Không quân 940 chia sẻ: “Để thực hiện chuyến bay an toàn và chất lượng, chúng tôi phải nắm chắc lý thuyết, thuần thục các yếu lĩnh động tác bay cơ bản, nghe và chấp hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn bài tập”.

Gắn đào tạo với yêu cầu thực tiễn chiến đấu

Tại trường bắn TB2 (Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 2), các biên đội Yak-130 và L-39NG lần lượt bổ nhào công kích mục tiêu. Những vệt khói rốc-két xé toang không gian, những quả bom rơi trúng vòng bia mặt đất, kèm theo tiếng nổ vang dội. Các mục tiêu đều bị tiêu diệt ngay từ lần bổ nhào đầu tiên. Cuộc diễn tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đại tá Đoàn Thế Sơn, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân cho biết: “Giáo viên, học viên đã làm tốt công tác chuẩn bị; kết quả bắn, ném tại trường bắn trên các loại máy bay mới đều đạt giỏi và xuất sắc. Điều này khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường gắn liền với thực tiễn của đơn vị và làm nền tảng vững chắc để nhà trường tiếp tục tổ chức diễn tập bắn, ném bom, đạn thật cho học viên các khóa tiếp theo”.

Kết quả diễn tập cho thấy trình độ kỹ thuật lái, khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực hiện nhiệm vụ của giảng viên, học viên từng bước được nâng lên. Đây là cơ sở để nhà trường tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện, đào tạo.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo diễn tập, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng biểu dương Trường Sĩ quan Không quân đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức chặt chẽ, khoa học cho giảng viên và học viên phi công của Trung đoàn 940, Trung đoàn 910 thực hành các bài bay ném bom, phóng rốc-két, cơ động giản đơn, phức tạp, tiêu diệt mục tiêu ngay từ lần công kích đầu tiên.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng và lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân trao quà tặng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập. Ảnh: DUY HIỂN

Việc đưa máy bay L-39NG vào thực hành ném bom, phóng rốc-két là dấu mốc quan trọng, giúp kiểm tra, đánh giá khả năng khai thác, sử dụng hệ thống vũ khí trên máy bay mới; qua đó từng bước hoàn thiện quy trình tổ chức huấn luyện bay và thực hành sử dụng vũ khí. Dù nhiều học viên lần đầu thực hành sử dụng bom đạn thật nhưng đều thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, làm chủ khí tài và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ kết quả diễn tập, Trường Sĩ quan Không quân và các đơn vị tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo; chú trọng rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng xử trí tình huống, khả năng làm chủ khí tài cho phi công trẻ; tăng cường hiệp đồng giữa các lực lượng, duy trì nghiêm quy định an toàn bay, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.