Rèn bản lĩnh người lính xe tăng trên thao trường

Đây là hoạt động kiểm tra huấn luyện chuyên ngành trọng điểm được đơn vị tổ chức thường niên nhằm đánh giá toàn diện kỹ thuật, chiến thuật, khả năng hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Phùng Bá Hợp, Trưởng phòng Tăng - Thiết giáp Quân khu 7, dự và tặng hoa bắn giỏi động viên các kíp xe đạt kết quả cao.

Cán bộ, chiến sĩ thực hành nạp đạn

Nội dung kiểm tra huấn luyện bắn đạn thật đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ các kíp xe nắm vững kỹ thuật, thuần thục động tác và phối hợp chính xác. Các kíp xe thực hành đầy đủ các bước, từ cơ động lên tuyến bắn, nạp đạn đến sử dụng pháo, súng máy 12,7mm tiêu diệt mục tiêu.

Trong quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quy tắc an toàn, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác. Các kíp xe bình tĩnh, tự tin thực hành bài bắn. Nhiều pháo thủ đạt kết quả bắn giỏi ngay từ loạt đạn đầu.

Các kíp xe thực hành bài bắn

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