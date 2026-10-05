Rèn bản lĩnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trên vùng biển Đông Bắc

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh luyện tập điều lệnh đội ngũ, góp phần xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện tác phong quân nhân. Ảnh: Nguyễn Hưng

Huấn luyện sát nhiệm vụ, vững vàng trước mọi tình huống

Hải đội Biên phòng 2 được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên vùng biển thành phố Quảng Ninh rộng khoảng 10.338km²; đồng thời sẵn sàng cơ động chi viện cho các đơn vị tuyến biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Phạm vi hoạt động rộng, thời tiết trên biển thay đổi nhanh, nhiệm vụ thường xuyên có tình huống phát sinh, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải có trình độ chuyên môn, thể lực tốt và khả năng xử trí linh hoạt.

Từ yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đội Biên phòng 2 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng thiết thực, sát chức trách, nhiệm vụ và phương tiện được trang bị. Trước mỗi giai đoạn huấn luyện, đơn vị kiện toàn tổ giáo viên, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, kế hoạch và thời gian thực hiện. Nội dung được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng, chú trọng rèn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Những nội dung cơ bản được tổ chức luyện tập nhiều lần, giúp cán bộ, chiến sĩ thực hiện đúng động tác, thống nhất trong hành động. Năm 2026, đơn vị có một mô hình được Quân khu 3 công nhận là sáng kiến huấn luyện tiêu biểu.

Huấn luyện ở một đơn vị thường xuyên làm nhiệm vụ trên biển luôn gắn với rèn luyện thể lực. Hằng tháng, Hải đội Biên phòng 2 xây dựng kế hoạch hành quân bộ, duy trì rèn sức bền cho bộ đội. Cùng với huấn luyện tại đơn vị, 34 lượt cán bộ, chiến sĩ được cử tham gia các lớp tập huấn, huấn luyện chuyên ngành về tìm kiếm, cứu nạn đường biển, điều khiển phương tiện thủy, sửa chữa trang bị kỹ thuật tàu thủy, thông tin, hậu cần, kỹ thuật, trinh sát, phòng, chống ma túy và tội phạm. Trung tá Đinh Trung Giáp, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2 cho biết: “Yêu cầu cao nhất là huấn luyện phải sát nhiệm vụ thực tế. Vì vậy, cán bộ phải nắm chắc phương pháp chỉ huy, chiến sĩ phải thành thạo vũ khí, trang bị, phương tiện và đủ bản lĩnh xử trí tình huống. Khi có lệnh, các bộ phận phải nhanh chóng vào vị trí, tàu, xuồng cơ động an toàn và thực hiện đúng phương án”.

Kết quả huấn luyện được thể hiện qua từng chuyến công tác trên biển. Hải đội duy trì nghiêm các chế độ trực, thường xuyên luyện tập phương án chiến đấu, cơ động lực lượng và xử trí tình huống. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ từng bước hình thành tác phong nhanh nhạy, bình tĩnh, chính xác khi thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 đã phát hiện, ngăn chặn, xua đuổi 3 vụ với 12 tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền, khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Việt Nam, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, đơn vị triển khai 1 lượt tàu, 9 lượt xuồng, 50 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cứu nạn 8 vụ, liên quan 8 phương tiện và 56 người. Những chuyến tuần tra, cơ động làm nhiệm vụ cũng giúp đơn vị đánh giá khả năng của từng cán bộ, chiến sĩ trước yêu cầu thực tế. Qua mỗi nhiệm vụ, những vấn đề phát sinh được tổng hợp để bổ sung kinh nghiệm, điều chỉnh nội dung luyện tập, giúp công tác huấn luyện bám sát hơn với đặc điểm hoạt động trên biển.

Cán bộ Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh giới thiệu mô hình, học cụ phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Nguyễn Hưng

Giữ nghiêm nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp

Nếu huấn luyện nâng cao trình độ thực hiện nhiệm vụ thì thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật ở Hải đội Biên phòng 2 được bắt đầu từ những công việc hằng ngày và duy trì bằng sự tự giác của mỗi quân nhân.

Đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về điều lệnh, lễ tiết, tác phong, mang mặc, giờ giấc và chế độ công tác. Hệ thống giá, dây, bảng, biển được bố trí thống nhất. Công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện kỷ luật được tiến hành thường xuyên, gắn với việc nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến vi phạm để cán bộ, chiến sĩ chủ động phòng ngừa. Trước khi đi tuần tra, kiểm soát trên biển hoặc nghỉ phép, tranh thủ, cán bộ, chiến sĩ đều được nhắc nhở, quán triệt và cam kết chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Năm 2026, đơn vị không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật, pháp luật của nhà nước và mất an toàn khi tham gia giao thông.

Trung tá Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2 cho biết: “Nền nếp bền vững phải được tạo nên từ ý thức tự giác. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải giữ nghiêm kỷ luật, giữ gìn nơi làm việc, phòng ở, trên các tàu, xuồng và cảnh quan chung của đơn vị. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu để bộ đội noi theo, từ đó hình thành thói quen chính quy trong từng công việc hằng ngày”.

Nền nếp chính quy của đơn vị còn thể hiện rõ trong quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật và phương tiện. Đơn vị duy trì nền nếp “Ngày kỹ thuật”, thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng tàu, xuồng trước và sau mỗi chuyến công tác. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức đưa 9 lượt tàu, 20 lượt xuồng lên đà cạo hà, bảo dưỡng thân vỏ với hơn 180 lượt ngày công của cán bộ, chiến sĩ, góp phần duy trì tình trạng kỹ thuật, bảo đảm phương tiện sẵn sàng cơ động.

Cùng với giữ nghiêm nền nếp quân sự, đơn vị quan tâm chỉnh trang doanh trại, cải thiện điều kiện sinh hoạt của bộ đội. Các hạng mục được kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Mái tôn nhà chỉ huy được thay mới, nhà ăn và nhà ở chiến sĩ được sơn sửa, trang thiết bị thiết yếu được củng cố. Tại khu vực bến cập tàu, đơn vị bố trí thêm phòng ăn phục vụ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ. Khu tăng gia được bố trí phù hợp, vừa tạo nguồn thực phẩm tại chỗ, vừa góp phần giữ gìn cảnh quan. Năm 2026, đơn vị thu hoạch 2.724kg rau, củ, quả và 306,6kg gia cầm các loại. Khu nhà ở, nơi làm việc, nhà ăn và cầu cảng đều được phân công cho từng bộ phận quản lý, vệ sinh, chăm sóc.

Việc giữ gìn cảnh quan được đơn vị đưa vào công việc thường ngày của từng bộ phận. Cán bộ, chiến sĩ quét dọn sân đường, sắp xếp nội vụ, chăm sóc cây xanh, vệ sinh khu vực được giao và giữ gìn phương tiện. Những công việc này góp phần duy trì môi trường làm việc ngăn nắp, đồng thời rèn cho mỗi quân nhân ý thức trách nhiệm với nơi mình công tác. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Hải đội Biên phòng 2 còn tích cực tham gia Chương trình “Hãy làm sạch biển”, phối hợp vệ sinh các tuyến phố, đường bao biển và bãi tắm, góp phần giữ gìn môi trường và nâng cao trách nhiệm với địa bàn.

Huấn luyện sát nhiệm vụ, duy trì nghiêm kỷ luật và chăm lo tốt môi trường công tác đang được Hải đội Biên phòng 2 thực hiện đồng bộ. Qua từng buổi luyện tập, chuyến tuần tra và công việc hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện về trình độ chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công tác. Đây là cơ sở để đơn vị duy trì khả năng cơ động, xử trí các tình huống trên biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh vùng biển thành phố Quảng Ninh.