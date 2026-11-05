Rèn bản lĩnh, luyện tác chiến cho lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị Thủ đô
Dưới thời tiết nắng mưa thất thường tại thao trường, 936 cán bộ, chiến sĩ Công an các xã, phường thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an TP Hà Nội đã trải qua kỳ huấn luyện tập trung năm 2026. Từ các bài võ thuật, đội hình giải tán đám đông đến những loạt đạn thật trên bia ngắm, toàn bộ học viên đều vượt qua kỳ sát hạch để trở thành lực lượng nòng cốt giữ bình yên tại cơ sở...
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/video-ren-ban-linh-luyen-tac-chien-cho-luc-luong-canh-sat-co-dong-du-bi-thu-do-post674669.antd