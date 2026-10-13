Rèn bản lĩnh, kỹ năng từ hội thao xạ thủ bắn tỉa

Huấn luyện từ cơ bản đến tổng hợp

Một trong những dấu ấn của đội tuyển BCĐC tại hội thao là huy chương vàng của Đại úy Quách Việt Đức (Phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Đặc công) ở bài 5-“Kim tự tháp”. Đây là nội dung thi cá nhân khó, đòi hỏi cao về bản lĩnh và kỹ năng. Chia sẻ kinh nghiệm thi đấu, Đại úy Quách Việt Đức cho biết: “Trong quá trình luyện tập, khó khăn nhất đối với tôi là vừa bắn trúng mục tiêu, vừa duy trì được trạng thái ổn định trong suốt bài bắn. Khi kết quả tập chưa như mong muốn, chúng tôi phải quay lại từng động tác cơ bản, từ tư thế, nhịp thở đến cách xử lý từng tình huống. Khi vào thi đấu, tôi tập trung vào từng phát bắn, không để kết quả của phát bắn trước ảnh hưởng đến phát bắn sau”.

Bên cạnh bản lĩnh cá nhân thể hiện ở bài 5-“Kim tự tháp”, khả năng phối hợp và xử trí tình huống của tổ xạ thủ được khẳng định qua bài 9-“Chỉ thị hiệp đồng tiêu diệt mục tiêu”. Ở nội dung này, tổ xạ thủ gồm Đại úy Trần Đăng Quyền (Tiểu đoàn 7, Lữ đoàn Đặc công bộ 429), Đại úy Nguyễn Xuân Trường (Tiểu đoàn 2, Trường Sĩ quan Đặc công), Thượng úy Phạm Văn Thủy (Tiểu đoàn 36, Lữ đoàn Đặc công bộ 113) và Thượng úy QNCN Cao Đăng Quý (Đội 7 chống khủng bố, Lữ đoàn Đặc công biệt động 1) xuất sắc giành huy chương vàng.

Lãnh đạo Binh chủng Đặc công trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thao xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2026. Ảnh: VĂN PHÚ

Theo Thượng tá Phan Duy Mật, Phó trưởng phòng Quân huấn-Nhà trường (Bộ Tham mưu BCĐC), để có được kết quả đó, Bộ Tham mưu Binh chủng triển khai công tác chuẩn bị từ sớm, qua nhiều giai đoạn. Quá trình huấn luyện gắn với kiểm tra, sàng lọc, tuyển chọn những quân nhân có trình độ chuyên môn, thể lực tốt và tâm lý vững vàng vào đội tuyển.

Huấn luyện được tiến hành từ cơ bản, phân đoạn đến tổng hợp, nâng cao; chú trọng nắm chắc tính năng vũ khí, quan sát mục tiêu, đo cự ly, xác định hướng gió, tính phần tử bắn và hiệu chỉnh kính ngắm. Cùng với rèn kỹ năng chuyên môn, các xạ thủ được rèn luyện thể lực qua các nội dung chạy 3.000m, chạy 100m, chạy dốc, co tay xà đơn, chống đẩy xà kép...

BCĐC chủ động tổ chức kiểm tra, thi đấu cọ xát với một số đội tuyển bắn tỉa trong toàn quân, giúp xạ thủ làm quen với áp lực thi đấu. Qua đó, cán bộ huấn luyện đánh giá điểm mạnh, hạn chế của từng người, kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp luyện tập.

Thượng tá Phan Duy Mật nhấn mạnh: “Đã là xạ thủ thì không thể chỉ bắn tốt trong điều kiện quen thuộc. Quá trình huấn luyện phải gắn nâng cao kỹ thuật, thể lực với khả năng quan sát, xử trí tình huống và tâm lý. Qua từng khoa mục huấn luyện, kết quả của từng vận động viên được phân tích, tổng hợp để kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp, nhất là ở những khâu còn yếu”.

Huấn luyện chuyên sâu, thực chất, vững chắc

Từ thực tiễn hội thao, BCĐC rút ra kinh nghiệm: Phải coi trọng rèn luyện bản lĩnh cho xạ thủ ngay trong huấn luyện thường xuyên. Bên cạnh trình độ kỹ thuật, khả năng tập trung, làm chủ tâm lý trước áp lực có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả bài bắn. Vì vậy, kiểm tra, thi đấu cọ xát và đưa các yếu tố gây áp lực phù hợp vào luyện tập cần được chú trọng để xạ thủ rèn sự bình tĩnh, duy trì trạng thái ổn định khi thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với rèn bản lĩnh, điều kiện huấn luyện phải sát yêu cầu nhiệm vụ, từ chuẩn bị thao trường, hệ thống bia đến vũ khí, trang bị kỹ thuật. Nội dung luyện tập được tổ chức từ cơ bản đến nâng cao, từ điều kiện quen thuộc đến tình huống có yếu tố bất ngờ, giúp xạ thủ nâng cao khả năng bắn chính xác và xử trí kịp thời khi điều kiện thay đổi.

Một kinh nghiệm khác là coi trọng đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt kiểm tra, hội thi, hội thao. Kết quả cần được phân tích theo từng cá nhân, từng khoa mục, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế về kỹ thuật, thể lực, tâm lý để có biện pháp khắc phục phù hợp. Những xạ thủ có thành tích tốt tiếp tục được bồi dưỡng, nâng cao trình độ. Qua đó, kết quả hội thao trở thành căn cứ để các cơ quan, đơn vị điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện, phát hiện và bồi dưỡng lực lượng nòng cốt.

Về công tác huấn luyện bắn súng trong thời gian tới, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh BCĐC khẳng định: “Đã là Bộ đội Đặc công thì phải bắn giỏi. Từ yêu cầu đó, Bộ tư lệnh Binh chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện bắn các loại súng có trong biên chế; coi trọng huấn luyện cơ bản, vững chắc, đồng thời tổ chức huấn luyện chuyên sâu đối với lực lượng nòng cốt. Cùng với duy trì nền nếp huấn luyện, các đơn vị chủ động xây dựng lực lượng bắn súng có chiều sâu; thường xuyên phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng quân nhân có tố chất, hình thành nguồn kế cận từ cơ sở”.

Những kinh nghiệm từ hội thao là cơ sở để BCĐC tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện bắn tỉa theo hướng chuyên sâu, thực chất, vững chắc. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ xạ thủ có kỹ năng thuần thục, bản lĩnh vững vàng, khả năng quan sát, hiệp đồng và xử trí tình huống tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Đặc công trong tình hình mới.