Reijnders lập hat-trick, Hà Lan vùi dập Hy Lạp với tỷ số 7-0

Summerville mở màn cho chiến thắng huỷ diệt của Hà Lan. Ảnh: EPA.

Trước khi bước vào cuộc đối đầu tại Johan Cruijff ArenA, cả hai đội đều chia sẻ ngôi đầu bảng A2 với điểm số ngang nhau. Đoàn quân của huấn luyện viên Ivan Jovanovic thậm chí sở hữu chuỗi bốn trận bất bại đầy ấn tượng, bao gồm trận hòa quả cảm trước Đức và màn rượt đuổi tỷ số 2-2 với chính đối thủ áo cam ở lượt đi. Tuy nhiên, sự tự tin của đội khách Hy Lạp nhanh chóng bị dập tắt trước sức tấn công vũ bão đến từ tập thể dưới trướng chiến lược gia Xavi.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Lan lập tức đẩy cao đội hình áp đặt thế trận và sớm hái quả ngọt ngay phút thứ sáu. Tận dụng pha xử lý lỗi của Konstantinos Mavropanos khi bị Cody Gakpo gây áp lực, Crysencio Summerville nhanh chân thoát xuống vòng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng vào góc thấp bên trái mở tỷ số.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ chủ nhà thi đấu thăng hoa và liên tục khoan phá hàng phòng ngự lỏng lẻo của Hy Lạp. Chỉ ít phút sau, Jurrien Timber đi bóng từ cánh trái vào trung lộ cho Joey Veerman chọc khe một chạm tinh tế, tạo điều kiện để Tijjani Reijnders sút tung nóc lưới nhân đôi cách biệt.

Chưa dừng lại ở đó, tiền vệ thuộc biên chế Al-Qadsiah hoàn tất cú đúp chóng vánh bằng pha đệm bóng cận thành dễ dàng sau tình huống làm tường và kiến tạo chuẩn xác của Donyell Malen.

Bị dẫn ba bàn chóng vánh, Hy Lạp bất ngờ đưa được bóng vào lưới trống sau tình huống xử lý lỗi của thủ thành Bart Verbruggen trước pha áp sát của Fotis Ioannidis. Dẫu vậy, công nghệ VAR đã vào cuộc và từ chối bàn thắng do bóng chạm tay tiền đạo đội khách sau pha truy cản từ Micky van de Ven.

Thoát thua, Cơn lốc màu da cam lập tức trừng phạt sự hớ hênh nơi hậu phương đối phương bằng hai bàn thắng liên tiếp trước giờ nghỉ. Veerman tiếp tục tỏa sáng với đường chuyền dài chuẩn xác để Denzel Dumfries đánh đầu mồi bóng cho Reijnders hoàn tất cú hat-trick đẳng cấp.

Trước khi hiệp một khép lại, Malen phô diễn tốc độ bên hành lang phải rồi căng ngang dọn cỗ giúp Timber dễ dàng lập công, nâng tỷ số lên 5-0.

Tijjani Reijnders nổi bật với hat-trick. Ảnh: EPA.

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên Xavi chủ động rút Frenkie de Jong ra nghỉ nhưng sức ép của đội chủ nhà vẫn không hề suy giảm. Hy Lạp chỉ tạo ra được một pha đáp trả đáng chú ý từ cú cứa lòng chệch cột dọc của Nectarios Triantis, trước khi trọng tài và VAR cùng từ chối quả phạt đền cho Reijnders.

Thế trận một chiều tiếp tục được cụ thể hóa bằng hai pha lập công nữa đến từ những tình huống leo biên đầy tốc độ của Dumfries. Hậu vệ phải bên phía Hà Lan căng ngang khó chịu khiến thủ môn Konstantinos Tzolakis đẩy bóng đúng tầm băng vào của Timber, giúp ngôi sao thuộc biên chế Arsenal hoàn tất cú đúp.

Chỉ hai phút sau, vẫn là Dumfries vượt qua Kostas Tsimikas rồi trả ngược thuận lợi để Malen vung chân dứt điểm ấn định chiến thắng 7-0.

Trong một ngày hàng thủ Hy Lạp thi đấu như mơ ngủ, thủ thành Tzolakis xứng đáng nhận được sự cảm thông khi có tới sáu pha cứu thua nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng bảy lần. Về phía đội chủ nhà, người hùng Reijnders nhận được tràng pháo tay vang dội từ khán đài khi rời sân nhường chỗ cho các nhân tố trẻ.

Những thống kê sau trận phản ánh rõ nét sự chênh lệch đẳng cấp khi Hà Lan tung ra 17 cú dứt điểm với 13 lần trúng đích và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 4,39. Ngược lại, Hy Lạp hoàn toàn bế tắc với vỏn vẹn một lần đưa bóng đi trúng khung thành cùng chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,44 nghèo nàn. Thắng lợi đậm đà giúp thầy trò Xavi tiến sát vòng tứ kết UEFA Nations League, dù họ vẫn cần chờ lượt cuối do Đức cũng đánh bại Serbia 3-1 ở trận đấu cùng giờ.

Kết quả chung cuộc: Hà Lan 7-0 Hy Lạp

Cầu thủ ghi bàn:

Hà Lan: Summerville (6'), Reijnders (12', 18', 33'), J. Timber (40', 59'), Malen (62')

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: BongDa.com.vn.