Rehearsal Concert Tinh Hà 'Say Hi': CODY chịu chơi nhất, CONGB - buitruonglinh lầy nhất

Nếu ở hai đêm diễn tại TP.HCM, CODY Nam Võ gây bất ngờ khi “nhập vai” đàn anh Ngô Kiến Huy thì đến concert tại Hà Nội, anh "chơi lớn" với mái tóc nhuộm vàng rực để hóa thân thành nhân vật Son Gohan trong Dragon Ball. Theo chia sẻ từ ê-kíp, để hoàn thiện tạo hình này, nam ca sĩ đã tranh thủ nhuộm tóc ngay trong đêm, sau khi kết thúc lịch trình làm việc. Sự đầu tư cho màn cosplay thành công khiến các Kho Báu trầm trồ và dành lời khen cho độ chịu chơi của CODY.

Tái xuất với Rehearsal outfit Concert Tinh Hà "Say Hi" tại Hà Nội, CONGB chiếm spotlight với giao diện em bé nằm nôi cực đáng yêu, khiến dàn Anh Trai đồng loạt nhập vai "phụ huynh" bất đắc dĩ.

Trong khi đó, buitruonglinh vẫn "lầy lội" ngoài mong đợi khi có màn hóa thân thành... xe chở rác. Màn biến hình được ví như "Transformers... phiên bản lowkey" này khiến các Archer một lần nữa ngả mũ bái phục idol, đùa rằng nam ca sĩ trông như đang tham gia cuộc thi thiết kế trang phục tái chế ở trường trung học. Đặc biệt, thông điệp "LỖI đừng ĐỔ TẠI TÔI" trên trang phục được netizen cho là lời châm biếm khéo những bài đăng "vẽ chuyện", chỉ trích vô căn cứ từ một số account "trắng" trên Threads nhắm tới nghệ sĩ.

Tiếp chiêu dàn Anh Trai, DANG HONG HAI "đốn tim" người hâm mộ khi hóa thân thành nam thần Tang Diên bước ra từ phim Khó Dỗ Dành. Diện mạo điển trai của anh khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên và rôm rả truy tìm Anh Trai nào sẽ đóng vai nữ chính Ôn Dĩ Phàm sánh đôi cùng nam ca sĩ.

DANG HONG HAI hóa nam thần thanh xuân vườn trường. Nguồn: @vutruxinchao

Không còn là Nobita, Xuân Định KY “chuyển nghề” thành anh... thợ điện. Với “cơ địa khó thất nghiệp”, nam ca sĩ chẳng ngại thử sức ở lĩnh vực nào, hết làm nhân vật hoạt hình lại đến thợ điện lành nghề.

Không chỉ là những bộ trang phục được chuẩn bị cho buổi tổng duyệt, rehearsal outfit còn trở thành “sân chơi” để các Anh Trai thỏa sức thể hiện cá tính và mang đến tiếng cười cho khán giả. Qua mỗi đêm concert, độ sáng tạo của dàn nghệ sĩ dường như ngày càng được nâng cấp, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò outfit mới mẻ khác ở những lần hội ngộ tiếp theo.